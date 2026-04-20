Zoomlion เร่งการใช้รถขุดไฮดรอลิกไซส์ใหญ่พิเศษและโซลูชันการทำเหมืองอัจฉริยะทั่วโลก

20 Apr, 2026, 21:29 CST

ฉางชา, จีน, 20 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" หรือ "บริษัท"; 1157.HK) ได้เผยความก้าวหน้าล่าสุดด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิกขนาดใหญ่พิเศษและกลุ่มอุปกรณ์การทำเหมืองอัจฉริยะ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนสำหรับอนาคตทั่วโลก

Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations
เนื่องจากโครงการเหมืองแร่ทั่วโลกมีแนวโน้มสู่ขนาดใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น และการปล่อยมลพิษน้อยลง Zoomlion จึงยังเดินหน้าขยายการดำเนินงานในกลุ่มรถขุดขนาด 100 ตันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโซลูชันระบบบูรณาการ โดยบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ 60 ถึง 1,000 ตัน รวมถึงซีรีส์ ZE1050G ถึง ZE2000G ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับงานหนัก เช่น รถขุดขนาดใหญ่พิเศษ ZE4000G ขนาด 400 ตัน รถตักไฟฟ้า ZRS35G ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร และรถบรรทุกเหมืองแร่ระบบไฮบริดไฟฟ้า ZTE520

นอกเหนือจากการพัฒนาอุปกรณ์แล้ว Zoomlion ยังผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอัจฉริยะในการดำเนินงานเหมืองแร่ บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฮบริด และพลังงานไฮโดรเจน พร้อมทั้งนำระบบชาร์จเร็วพิเศษระดับเมกะวัตต์และระบบเติมพลังงานเคลื่อนที่มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดความเข้มข้นคาร์บอน โดย Zoomlion ยังได้สร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีบูรณาการที่ครอบคลุม "ยานพาหนะอัจฉริยะ การขับขี่อัจฉริยะ เหมืองอัจฉริยะ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ" ("Smart Vehicle, Smart Driving, Smart Mine, and Smart Logistics,") ซึ่งช่วยให้ควบคุมจากระยะไกล แจ้งเตือนความผิดพลาดล่วงหน้า และบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้ทั่วทั้งกองยานพาหนะเหมืองแร่

หนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดคือรถรางไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบตัวถังกว้างรุ่น ZT115DPEV ซึ่งมีระบบพลังงานคู่ที่ผสมผสานการจ่ายไฟจากสายส่งเหนือศีรษะและแบตเตอรี่ ช่วยลดข้อจำกัดในการชาร์จในการทำเหมือง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของเส้นทาง นอกจากนี้ รถบรรทุกเหมืองแร่อัจฉริยะรุ่น ZT160HEV ยังแสดงให้เห็นการทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ในเหมืองแร่เขตหนาว โดยมีการใช้งานมากกว่า 120 คันในอุณหภูมิต่ำถึงลบ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีฝุ่นละอองสูง

Wu Yuanfeng รองผู้จัดการทั่วไปของ Zoomlion Earthmoving Machinery กล่าวว่า "กลยุทธ์ของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่การผลิตเครื่องจักร เรามุ่งมั่นส่งมอบมูลค่าที่ดีที่สุดตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการบูรณาการระบบอัจฉริยะ เทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้า และความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการการดำเนินงานอย่างอัจฉริยะ เราจึงช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตได้"

ในปี 2568 Zoomlion Earthmoving Machinery ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยยอดขายในประเทศโตสวนทางกับแนวโน้มตลาด และยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิตขั้นสูง การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Zoomlion กำลังเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในการวาดอนาคตการทำเหมืองแร่อัจฉริยะและยั่งยืนในระดับโลก

