Zoomlion Percepat Penempatan Global Ekskavator Hidraulik Ultra-Besar dan Penyelesaian Perlombongan Pintar

CHANGSHA, China, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" atau "Syarikat"; 1157.HK) telah memperkenalkan kemajuan terkini dalam portfolio ekskavator hidraulik ultra-besar serta rangkaian peralatan perlombongan pintar. Langkah ini mengukuhkan komitmennya untuk membina generasi seterusnya operasi perlombongan global yang cekap, selamat dan mampan.

Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations

Dengan projek perlombongan global yang semakin menuju ke arah skala lebih besar, kecekapan lebih tinggi dan pelepasan lebih rendah, Zoomlion terus memperluas kehadirannya dalam segmen ekskavator 100 tan ke atas melalui inovasi teknologi serta penyelesaian sistem bersepadu. Syarikat telah membangunkan rangkaian produk komprehensif merangkumi 60 hingga 1,000 tan, termasuk siri ZE1050G hingga ZE2000G, serta peralatan tugas berat seperti ekskavator ultra-besar ZE4000G 400 tan, penyodok elektrik ZRS35G 35m³, dan trak buang perlombongan ZTE520 dengan pacuan elektrik hibrid.

Seiring pembangunan peralatan, Zoomlion turut memajukan transformasi hijau dan pintar dalam operasi perlombongan. Syarikat ini mempromosikan laluan elektrifikasi, kuasa hibrid dan tenaga hidrogen, sambil memperkenalkan sistem pengecasan ultra-pantas tahap megawatt serta sistem bekalan tenaga mudah alih bagi meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan intensiti karbon. Zoomlion juga telah membangunkan ekosistem teknologi bersepadu merangkumi "Kenderaan Pintar, Pemanduan Pintar, Lombong Pintar dan Logistik Pintar", membolehkan operasi jarak jauh, amaran awal kerosakan serta penyelenggaraan ramalan merentasi keseluruhan armada perlombongan.

Antara inovasi terbaharu, trak troli bateri badan lebar ZT115DPEV menampilkan sistem dwikuasa yang menggabungkan bekalan talian atas dan bateri, membantu mengurangkan kekangan pengecasan dalam operasi perlombongan sambil meningkatkan kecekapan serta kefleksibelan laluan. Trak perlombongan pintar ZT160HEV juga telah menunjukkan operasi autonomi 24/7 di lombong kawasan sejuk, dengan lebih daripada 120 unit digunakan pada suhu serendah -30 darjah Celsius, menyokong prestasi stabil dalam persekitaran sukar dan berdebu tinggi.

Wu Yuanfeng, Timbalan Pengurus Besar Zoomlion Earthmoving Machinery Co., berkata: "Strategi kami melangkaui pembuatan peralatan. Kami komited untuk memberikan nilai kitar hayat optimum melalui integrasi sistem pintar, teknologi elektrifikasi dan keupayaan perkhidmatan keseluruhan proses. Dengan menumpukan pada kebolehpercayaan, kecekapan tenaga dan pengurusan operasi pintar, kami membantu pelanggan mengurangkan kos operasi keseluruhan sambil meningkatkan keselamatan dan produktiviti."

Pada 2025, Zoomlion Earthmoving Machinery mencatat pertumbuhan pesat, dengan jualan domestik meningkat walaupun berdepan trend pasaran, manakala jualan antarabangsa meningkat tiga kali ganda. Dengan pelaburan berterusan dalam pembuatan maju, pendigitalan dan teknologi hijau, Zoomlion terus mengukuhkan peranannya dalam membentuk masa depan perlombongan global yang pintar dan mampan.

