Zoomlion acelera la distribución mundial de las excavadoras hidráulicas ultragrandes y las soluciones de minería inteligentes

CHANGSHA, China, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o la "empresa"; 1157.HK) presentó los últimos avances en su cartera de excavadoras hidráulicas ultragrandes, así como en la gama de equipos inteligentes de minería. Estos avances refuerzan su compromiso con desarrollar la próxima generación de operaciones de minería eficientes, seguras y sostenibles en todo el mundo.

Zoomlion entrega camiones mineros autónomos a una importante mina a cielo abierto, y con ello apoya operaciones mineras más inteligentes (PRNewsfoto/Zoomlion)

Ante la tendencia de los proyectos de minería a nivel mundial hacia operaciones a mayor escala, más eficientes y con menos emisiones, Zoomlion continúa ampliando su presencia en el sector de las excavadoras de 100 toneladas y más, a través de la innovación tecnológica y soluciones de sistemas integrados. La empresa ha desarrollado una amplia gama de productos que van desde las 60 hasta las 1.000 toneladas, como las series ZE1050G a la ZE2000G, al igual que maquinarias pesadas como la excavadora ultragrande ZE4000G de 400 toneladas, la pala eléctrica ZRS35G de 35 m³ y el volquete minero ZTE520 de accionamiento eléctrico híbrido.

Junto con el desarrollo de equipos, Zoomlion impulsa la transformación ecológica e inteligente en las operaciones de minería. La empresa promueve la electrificación, los sistemas de energía híbridos y las opciones de energía de hidrógeno, a la vez que incorpora sistemas de reposición energética móvil y de carga ultrarrápida a nivel de megavatio para aumentar la eficiencia operativa y reducir la intensidad del carbono. Asimismo, Zoomlion ha establecido un ecosistema de tecnología integrada que incluye "vehículos inteligentes, conducción inteligente, minería inteligente y logística inteligente" que permiten operaciones remotas, alertas tempranas de fallas y mantenimiento predictivo en toda su flota de equipos de minería.

Entre sus más recientes innovaciones se encuentra el camión portacargas de chasis ancho a batería ZT115DPEV con un doble sistema de energía que combina una línea aérea y un suministro de baterías, lo que ayuda a reducir las limitaciones de carga en las operaciones mineras a la vez que aumenta la eficiencia y la flexibilidad en las rutas. El camión minero inteligente ZT160HEV también ha demostrado un funcionamiento autónomo las 24 horas los 7 días de la semana en minas ubicadas en regiones frías, con más de 120 unidades distribuidas en zonas con temperaturas de hasta -30 °C donde ha permitido un rendimiento estable en entornos hostiles y de altas concentraciones de polvo.

Wu Yuanfeng, subdirector general de Zoomlion Earthmoving Machinery Co., expresó: "Nuestra estrategia va más allá de la fabricación de equipos. Tenemos el compromiso de ofrecer un valor del ciclo de vida óptimo mediante la integración de sistemas inteligentes, las tecnologías de electrificación y las capacidades de servicio de proceso completo. Al centrarnos en la fiabilidad, la eficiencia energética y la gestión de operaciones inteligente, ayudamos a los clientes a reducir el total de costos operativos a la vez que aumentamos la seguridad y la productividad".

En 2025, las maquinarias para movimientos de tierra de Zoomlion consiguieron un rápido crecimiento, con un aumento en las ventas nacionales a pesar de las tendencias del mercado y la triplicación de las ventas internacionales. Con inversiones continuas en la fabricación avanzada, la digitalización y las tecnologías ecológicas, Zoomlion consolida su papel de dar forma al futuro de la minería inteligente y sostenible a nivel mundial.

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FUENTE Zoomlion