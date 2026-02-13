Zoomlion apresentará soluções inteligentes de construção e equipamentos de destaque na CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a Empresa"; 1157.HK) anunciou sua participação na CONEXPO-CON/AGG 2026, uma das principais exposições mundiais de máquinas de construção, que acontecerá de 3 a 7 de março de 2026, no Las Vegas Convention Center. A empresa apresentará suas mais recentes soluções inteligentes de construção e uma ampla linha de equipamentos de destaque no estande F42027, na área Festival Grounds da exposição.

Zoomlion apresentará soluções inteligentes de construção e equipamentos de destaque na CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/Zoomlion)
O tema da exposição da Zoomlion, Vision Creates Future, está alinhado ao seu foco mais amplo em construção inteligente, gestão digital e desenvolvimento sustentável. A empresa tem como objetivo compartilhar suas práticas mais recentes em automação, digitalização e gestão inteligente de equipamentos com profissionais da indústria global por meio de demonstrações no local e apresentações de produtos.

A Zoomlion exibirá equipamentos de várias categorias principais de produtos, incluindo máquinas de terraplenagem, máquinas de içamento para construção, guindastes móveis e equipamentos de concreto. A exibição foi planejada para destacar o portfólio abrangente de produtos da empresa e seu investimento contínuo em tecnologias de construção inteligentes e digitalizadas.

Uma experiência interativa de operação remota via 5G será um recurso essencial da exposição da Zoomlion, permitindo que os visitantes observem e interajam com o controle remoto de equipamentos em tempo real. A demonstração tem como objetivo ilustrar a aplicação de tecnologias avançadas de conectividade em cenários de construção, bem como o progresso da Zoomlion no desenvolvimento de soluções inteligentes para canteiros de obras.

A Zoomlion também destacará suas operações nas Américas, incluindo redes de fabricação, vendas e serviços, projetadas para apoiar clientes em toda a região. A exposição refletirá a abordagem global integrada da empresa, que combina pesquisa e desenvolvimento, produção e suporte pós-venda.

A CONEXPO-CON/AGG é organizada pela Association of Equipment Manufacturers (AEM) e é realizada a cada três anos. O evento reúne fabricantes de equipamentos de construção, fornecedores e partes interessadas da indústria de todo o mundo para explorar as tendências, tecnologias e soluções que estão moldando o futuro do setor.

A Zoomlion está ansiosa para interagir com parceiros do setor, clientes e visitantes na CONEXPO-CON/AGG 2026, além de compartilhar sua contínua exploração e experiência prática com soluções inteligentes e sustentáveis para a construção.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. é uma líder global na fabricação de equipamentos de alta tecnologia, especializada em máquinas de construção, mineração e agrícolas. Com 13 bases internacionais de P&D e fabricação e operações em mais de 180 países e regiões, a empresa oferece soluções inteligentes e sustentáveis, impulsionadas por tecnologia de ponta e inovação.

