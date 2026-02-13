줌라이언, CONEXPO-CON/AGG 2026에서 지능형 건설 솔루션 및 주력 장비 공개 예정

라스베이거스, 2026년 2월 13일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 'Zoomlion', 이하 '회사' ; 1157.HK)이 2026년 3월 3일부터 7일까지 미국 라스베이거스 컨벤션센터(Las Vegas Convention Center)에서 열리는 세계적 건설기계 전시회 콘엑스포-콘/AGG 2026(CONEXPO-CON/AGG 2026)에 참가한다고 발표했다. 회사는 전시장의 페스티벌 그라운즈(Festival Grounds) 구역 F42027 부스에서 최신 지능형 건설 솔루션과 다양한 주력 장비 라인업을 선보일 예정이다.

비전이 미래를 만든다(Vision Creates Future)는 줌라이언의 전시 주제는 지능형 건설, 디지털 관리, 지속 가능한 발전에 대한 회사의 중장기 전략 방향과 맞닿아 있다. 회사는 현장 시연과 제품 발표를 통해 자동화, 디지털화, 스마트 장비 관리 분야의 최신 적용 사례를 글로벌 업계 관계자들과 공유할 계획이다.

Zoomlion to Showcase Intelligent Construction Solutions and Flagship Equipment at CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/Zoomlion)

이번 전시에서는 토공 장비, 건설용 승강 장비, 이동식 크레인 장비, 콘크리트 장비 등 주요 제품군을 아우르는 다양한 장비가 공개된다. 이를 통해 회사의 종합적인 제품 포트폴리오와 지능형 및 디지털 건설 기술에 대한 지속적인 투자 성과를 강조할 방침이다.

특히 5G 기반 원격 조종 체험 프로그램이 핵심 전시 요소로 마련된다. 방문객들은 실시간 원격 장비 제어 과정을 관찰하고 직접 참여할 수 있으며, 이를 통해 건설 현장에서의 첨단 연결 기술 적용 사례와 지능형 건설 현장 솔루션 개발 성과를 확인할 수 있다.

또한 줌라이언은 미주 지역 내 고객들을 위해 설계된 제조, 판매, 서비스 네트워크를 포함한 통합 운영 체계를 통해 역내 고객 지원을 강화하고 있으며, 연구개발, 생산, 사후 지원을 결합한 글로벌 통합 전략을 전시에 반영할 예정이다.

콘엑스포-콘/AGG는 미국 장비 제조업 협회(Association of Equipment Manufacturers, AEM)가 주최하며 3년마다 개최된다. 이 행사는 전 세계 건설 장비 제조업체, 공급업체 및 업계 관계자들이 모여 건설 산업의 미래를 형성하는 트렌드, 기술, 솔루션을 탐구하는 행사다.

줌라이언은 콘엑스포-콘/AGG 2026에서 업계 파트너, 고객, 방문객들과 적극적으로 교류하고, 지능형 및 지속가능 건설 솔루션에 대한 지속적인 연구와 실무 경험을 공유할 계획이다.

줌라이언 소개

1992년 설립된 줌라이언 중공업 과학기술은 건설, 광산, 농업 기계 분야를 전문으로 하는 글로벌 고급 장비 제조 선도 기업이다. 해외 13개 연구개발 및 생산 거점을 운영하고 있으며, 전 세계 180여 개 국가 및 지역에서 사업을 전개하고 있으며 첨단 기술과 혁신을 기반으로 지능적이고 지속 가능한 솔루션을 제공하고 있다.

SOURCE Zoomlion