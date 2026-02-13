Zoomlion presentará soluciones de construcción inteligente y equipos emblemáticos en CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la compañía"; 1157.HK) ha anunciado su participación en CONEXPO-CON/AGG 2026, una de las ferias de maquinaria de construcción más importantes del mundo, que se celebrará del 3 al 7 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. La compañía presentará sus últimas soluciones inteligentes para la construcción y una amplia gama de equipos de vanguardia en el expositor F42027, en el recinto ferial de la feria.

Zoomlion to Showcase Intelligent Construction Solutions and Flagship Equipment at CONEXPO-CON/AGG 2026

El tema de la exposición de Zoomlion, "Visión crea futuro", se alinea con su enfoque más amplio en la construcción inteligente, la gestión digital y el desarrollo sostenible. La empresa busca compartir sus últimas prácticas en automatización, digitalización y gestión inteligente de equipos con profesionales de la industria global mediante demostraciones in situ y presentaciones de productos.

Zoomlion exhibirá equipos que abarcan diversas categorías principales de productos, como maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de elevación para construcción, grúas móviles y equipos para hormigón. La exposición está diseñada para destacar la completa cartera de productos de la empresa y su continua inversión en tecnologías de construcción inteligentes y digitalizadas.

Una experiencia interactiva de operación remota 5G será un elemento clave de la exposición de Zoomlion, que permitirá a los visitantes observar y participar en el control remoto de equipos en tiempo real. La demostración pretende ilustrar la aplicación de tecnologías de conectividad avanzadas en escenarios de construcción, así como el progreso de Zoomlion en el desarrollo de soluciones inteligentes para obras de construcción.

Zoomlion también destacará sus operaciones localizadas en América, incluyendo redes de fabricación, ventas y servicio diseñadas para apoyar a los clientes de toda la región. La exposición reflejará el enfoque global integrado de la compañía, que combina investigación y desarrollo, producción y soporte posventa.

CONEXPO-CON/AGG es organizado por la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) y se celebra cada tres años. El evento reúne a fabricantes, proveedores y actores del sector de equipos de construcción de todo el mundo para explorar las tendencias, tecnologías y soluciones que están dando forma al futuro de la industria de la construcción.

Zoomlion espera interactuar con socios de la industria, clientes y visitantes en CONEXPO-CON/AGG 2026 y compartir su exploración continua y experiencia práctica en soluciones de construcción inteligentes y sostenibles.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. es líder mundial en la fabricación de equipos de alta gama, especializada en maquinaria de construcción, minería y agricultura. Con 13 centros de I+D y fabricación en el extranjero y operaciones en más de 180 países y regiones, la empresa ofrece soluciones inteligentes y sostenibles basadas en tecnología e innovación de vanguardia.

