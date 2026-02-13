Zoomlion präsentiert intelligente Baulösungen und Flaggschiff-Maschinen auf der CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(„Zoomlion" oder „das Unternehmen"; 1157.HK) hat seine Teilnahme an der CONEXPO-CON/AGG 2026 bekannt gegeben, einer der weltweit führenden Baumaschinenmessen, die vom 3. bis 7. März 2026 im Las Vegas Convention Center stattfindet. Das Unternehmen wird seine neuesten intelligenten Baulösungen und eine breite Palette an Flaggschiff-Geräten am Stand F42027 auf dem Festivalgelände der Messe präsentieren.

Zoomlion to Showcase Intelligent Construction Solutions and Flagship Equipment at CONEXPO-CON/AGG 2026

Das Ausstellungsthema von Zoomlion, „Vision schafft Zukunft", steht im Einklang mit dem allgemeinen Fokus des Unternehmens auf intelligentes Bauen, digitales Management und nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen beabsichtigt, seine neuesten Praktiken in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und intelligentes Gerätemanagement durch Vor-Ort-Demonstrationen und Produktpräsentationen mit Fachleuten aus der globalen Industrie zu teilen.

Zoomlion wird Maschinen aus mehreren wichtigen Produktkategorien präsentieren, darunter Erdbewegungsmaschinen, Bauaufzugmaschinen, Mobilkranmaschinen und Betonmaschinen. Die Ausstellung soll das umfassende Produktportfolio des Unternehmens und seine kontinuierlichen Investitionen in intelligente und digitalisierte Bautechnologien hervorheben.

Ein interaktives 5G-Fernbedienungserlebnis wird ein zentrales Element der Ausstellung von Zoomlion sein, bei dem die Besucher die Fernsteuerung von Geräten in Echtzeit beobachten und selbst ausprobieren können. Die Demonstration soll die Anwendung fortschrittlicher Konnektivitätstechnologien in Bauszenarien sowie die Fortschritte von Zoomlion bei der Entwicklung intelligenter Baustellenlösungen veranschaulichen.

Zoomlion wird auch seine lokalisierten Aktivitäten in Nord- und Südamerika hervorheben, darunter Fertigungs-, Vertriebs- und Servicenetzwerke, die zur Unterstützung der Kunden in der gesamten Region eingerichtet wurden. Die Ausstellung wird den integrierten globalen Ansatz des Unternehmens widerspiegeln, der Forschung und Entwicklung, Produktion und Kundendienst miteinander verbindet.

Die CONEXPO-CON/AGG wird von der Association of Equipment Manufacturers (AEM) organisiert und findet alle drei Jahre statt. Die Veranstaltung bringt Hersteller von Baumaschinen, Zulieferer und Branchenakteure aus aller Welt zusammen, um Trends, Technologien und Lösungen zu erkunden, die die Zukunft der Bauindustrie prägen.

Zoomlion freut sich darauf, auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 mit Branchenpartnern, Kunden und Besuchern in Kontakt zu treten und seine aktuellen Forschungsergebnisse und praktischen Erfahrungen im Bereich intelligenter und nachhaltiger Baulösungen zu teilen.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Ausrüstung, spezialisiert auf Bau-, Bergbau- und Landmaschinen. Mit 13 Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstandorten im Ausland und Niederlassungen in über 180 Ländern und Regionen bietet das Unternehmen intelligente, nachhaltige Lösungen, die auf modernster Technologie und Innovation basieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902930/2026_2_12.jpg