Zoomlion、CONEXPO-CON/AGG 2026でインテリジェント建設ソリューションと主力機器を展示

ラスベガス、2026年2月13日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」または「当社」（証券コード1157.HK））は、2026年3月3日から7日までラスベガス・コンベンションセンターで開催される世界有数の建設機械展示会「CONEXPO-CON/AGG 2026」への出展を発表しました。当社は、展示会のフェスティバル・グラウンド・エリアにあるブースF42027にて、最新のインテリジェント建設ソリューションと幅広いフラッグシップ機器のラインアップを紹介します。

Zoomlionの展示テーマである「Vision Creates Future（ビジョンが未来を創る）」は、インテリジェント建設、デジタル管理、持続可能な開発という同社の幅広い重点分野と一致しています。当社は、オートメーション、デジタル化、スマート機器管理における最新の実践を、現場でのデモンストレーションや製品プレゼンテーションを通じて、世界の業界専門家と共有することを目指しています。

Zoomlion to Showcase Intelligent Construction Solutions and Flagship Equipment at CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/Zoomlion)

Zoomlionは、土工機械、建設用揚重機械、移動式クレーン機械、コンクリート機械など、複数の主要製品カテゴリーを網羅する機器を展示します。この展示は、当社の包括的な製品ポートフォリオと、インテリジェントでデジタル化された建設技術への継続的な投資を強調するためのものです。

インタラクティブな5G遠隔操作体験はZoomlionの展示の主な特徴であり、来場者はリアルタイムの遠隔機器制御を見学し、参加することができます。このデモンストレーションは、建設シナリオにおける高度な接続技術の応用と、インテリジェントな建設現場ソリューションの開発におけるZoomlionの進展を説明することを目的としています。

Zoomlionはまた、南北アメリカにおける製造、販売、サービスネットワークなど、同地域全体の顧客をサポートするために現地化された事業についても紹介します。この展示会は、研究開発、生産、アフターサービスを統合した当社のグローバルなアプローチを反映したものです。

CONEXPO-CON/AGGはAssociation of Equipment Manufacturers（AEM）が主催し、3年ごとに開催されます。本イベントには世界中から建設機械メーカー、サプライヤー、業界関係者が一堂に会し、建設業界の未来を形作るトレンド、テクノロジー、ソリューションを探ります。

Zoomlionは、CONEXPO-CON/AGG 2026で業界のパートナー、顧客、来場者と交流し、インテリジェントで持続可能な建設ソリューションにおける継続的な探求と実践経験を共有できることを楽しみにしています。

Zoomlionについて

1992年に設立されたZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.は、建設、鉱山、農業機械に特化したハイエンド機器製造のグローバルリーダーです。海外に13の研究開発・製造拠点を持ち、180を超える国や地域で事業を展開する同社は、最先端のテクノロジーとイノベーションを駆使した、インテリジェントで持続可能なソリューションを提供しています。

