Zoomlion va présenter ses solutions de construction intelligentes et ses équipements phares à CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société » ; 1157.HK) a annoncé sa participation à CONEXPO-CON/AGG 2026, l'une des plus importantes expositions de machines de construction au monde, qui se déroulera du 3 au 7 mars 2026 au Las Vegas Convention Center. La société présentera ses dernières solutions de construction intelligente ainsi qu'une importante gamme d'équipements phares sur le stand F42027 dans la zone Festival Grounds de l'exposition.

Zoomlion to Showcase Intelligent Construction Solutions and Flagship Equipment at CONEXPO-CON/AGG 2026

Pour l'exposition, le thème de Zoomlion, « Vision Creates Future », s'aligne sur sa priorité globale accordée à la construction intelligente, la gestion numérique et le développement durable. L'entreprise veut présenter ses dernières innovations en matière d'automatisation, de numérisation et de gestion intelligente des équipements aux professionnels de l'industrie mondiale par le biais de démonstrations sur site et de présentations de produits.

Zoomlion présentera des équipements concernant plusieurs grandes catégories de produits, notamment les engins de terrassement, les engins de levage pour la construction, les grues mobiles et les équipements pour le béton. L'exposition est conçue pour mettre en évidence la gamme complète de produits de l'entreprise et son investissement continu dans des technologies de construction intelligentes et numérisées.

Une expérience interactive d'opération à distance 5G sera un moment fort de l'exposition de Zoomlion, qui permettra aux visiteurs d'observer et de s'impliquer dans le contrôle à distance d'équipements en temps réel. La démonstration a pour objectif d'illustrer l'application des technologies de connectivité avancées dans les scénarios de construction, ainsi que les progrès effectués par Zoomlion dans le développement de solutions intelligentes pour les chantiers de construction.

Zoomlion mettra également en avant ses opérations localisées dans les Amériques, y compris les réseaux de fabrication, de vente et de service destinés à soutenir les clients dans toute la région. L'exposition reflétera l'approche mondiale intégrée de l'entreprise, qui associe la recherche et le développement, la production et le service après-vente.

CONEXPO-CON/AGG est organisé par l'Association of Equipment Manufacturers (AEM) et a lieu tous les trois ans. Ce salon réunit les fabricants d'équipements de construction, les fournisseurs et les acteurs de l'industrie du monde entier pour explorer les tendances, les technologies et les solutions qui façonnent l'avenir de du secteur du BTP.

Zoomlion est impatient de dialoguer avec les partenaires industriels, les clients et les visiteurs à CONEXPO-CON/AGG 2026 et de partager son exploration continue et son expérience pratique en matière de solutions de construction intelligentes et durables.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. est un leader mondial dans la fabrication d'équipements haut de gamme, spécialisé dans les machines de construction, d'exploitation minière et d'agriculture. Avec 13 bases de recherche et développement et de production à l'étranger et des opérations dans plus de 180 pays et régions, l'entreprise fournit des solutions intelligentes et durables basées sur une technologie et une innovation de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902930/2026_2_12.jpg