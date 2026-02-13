LAS VEGAS, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la empresa"; 1157.HK) anunció su participación en CONEXPO-CON/AGG 2026, una de las ferias de maquinarias de construcción más importantes del mundo, que se celebrará del 3 al 7 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. La empresa presentará sus más recientes soluciones de construcción inteligente y una amplia variedad de equipos emblemáticos en el stand F42027, situado en la zona Festival Grounds de la exposición.

Zoomlion exhibirá soluciones inteligentes para la construcción y equipos emblemáticos en CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/Zoomlion)

El tema de la exposición de Zoomlion, "Vision Creates Future" (La visión crea el futuro), está en consonancia con su enfoque más amplio sobre construcción inteligente, gestión digital y desarrollo sostenible. La empresa tiene como objetivo compartir sus prácticas más recientes sobre automatización, digitalización y gestión inteligente de equipos con profesionales del sector a nivel mundial mediante demostraciones en el sitio y presentaciones de productos.

Zoomlion exhibirá equipos que abarcan múltiples categorías de productos importantes, incluidas maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria de elevación para la construcción, grúas móviles y equipos para hormigón. La exposición está diseñada para destacar la amplia variedad de productos de la empresa y su continua inversión en tecnologías de construcción inteligentes y digitalizadas.

Una experiencia interactiva de operación remota 5G será una característica clave de la exhibición de Zoomlion, lo que permitirá a los visitantes observar y participar del control remoto de equipos en tiempo real. La demostración tiene como objetivo mostrar los usos de tecnologías avanzadas de conectividad en escenarios de construcción, así como el progreso de Zoomlion en el desarrollo de soluciones inteligentes para obras de construcción.

Además, Zoomlion destacará sus operaciones localizadas en el continente americano, incluidas redes de fabricación, ventas y servicios diseñadas para dar soporte a los clientes de toda la región. La exposición reflejará el enfoque integrado de la empresa a nivel mundial, que combina investigación y desarrollo, producción y asistencia posventa.

CONEXPO-CON/AGG es organizada por la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM, por sus siglas en inglés) y se celebra cada tres años. El evento reúne a fabricantes de equipos de construcción, proveedores y partes interesadas del sector de todo el mundo para explorar tendencias, tecnologías y soluciones que están transformando el futuro del sector de la construcción.

Zoomlion espera colaborar con socios, clientes y visitantes del sector en CONEXPO-CON/AGG 2026 y compartir su continua exploración y experiencia práctica en soluciones inteligentes y sostenibles para la construcción.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. es líder mundial en la fabricación de equipos de alta gama, que se especializa en maquinarias para la construcción, la minería y la agricultura. La empresa cuenta con 13 centros de investigación y desarrollo (I + D) y fabricación en el extranjero y operaciones en más de 180 países y regiones, la empresa ofrece soluciones inteligentes y sostenibles impulsadas por tecnología e innovación de vanguardia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903491/2026_2_12.jpg

FUENTE Zoomlion