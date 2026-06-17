Zoomlion inicia segunda liga de futebol para funcionários enquanto cresce a febre global pelo futebol

CHANGSHA, China, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") deu início recentemente à sua segunda liga de futebol para funcionários nas proximidades da sede da empresa em Changsha, reunindo colaboradores de todas as suas subsidiárias e áreas de atuação, em um período em que o entusiasmo global pelo futebol continua a crescer.

Zoomlion lança a segunda edição da Liga de Futebol dos Colaboradores em meio à febre global do futebol

Realizada sob o tema "Juventude em Movimento, Sonhos Futebolísticos na Zoomlion", a liga reflete o compromisso da Zoomlion em construir uma cultura organizacional dinâmica, incentivando a colaboração entre as diferentes áreas da empresa e apoiando as atividades culturais e esportivas dos funcionários. O torneio conta com 13 equipes de 19 unidades de negócios, com mais de 30 partidas programadas entre 29 de maio e 3 de julho.

A cerimônia de abertura reuniu representantes sindicalistas da Zoomlion, do comitê da liga juvenil e de subsidiárias e unidades relacionadas. As 13 equipes estrearam em campo, representando diferentes subsidiárias e unidades nas áreas de máquinas para concreto, máquinas agrícolas, plataformas de trabalho aéreo, máquinas de terraplenagem, máquinas para mineração, equipamentos de emergência, operações no exterior, ZValley, Zoomlion Smart City e outras funções corporativas.

Para a Zoomlion, a liga não é apenas um evento esportivo. É um meio de ajudar os funcionários de diferentes equipes a se encontrarem, competirem e construírem laços de confiança além de suas funções diárias. As mesmas qualidades observadas no campo de futebol, incluindo concentração, disciplina, trabalho em equipe e a coragem de superar limites, também refletem a cultura da Zoomlion e a forma como seus colaboradores trabalham em conjunto entre as subsidiárias e as diferentes funções.

Após a cerimônia de abertura, foi realizada uma partida amistosa entre gestores da empresa e funcionários que se destacaram como jogadores, o que uniu o público e deu um tom animado ao torneio.

"O futebol sempre foi um esporte que une as pessoas", afirmou Long Baijun, jogador do time de máquinas de mineração e diretor do Departamento de Promoção de Marketing da empresa de máquinas de mineração da Zoomlion. "Em campo, competimos com determinação, apoiamos uns aos outros e continuamos lutando pela vitória. Nosso trabalho diário na Zoomlion conta com esse mesmo espírito, onde a excelência, o trabalho em equipe e a resiliência nos ajudam a seguir em frente juntos."

A liga continuará nas próximas semanas, com as equipes disputando as partidas da fase de grupos e as fases seguintes. Com a transformação do campo de futebol em um espaço coletivo para competição, amizade e interação entre equipes, a Zoomlion dá ainda mais força à sua cultura centrada nas pessoas e incentiva os funcionários a levarem o mesmo espírito de trabalho em equipe e perseverança do campo para o seu dia a dia profissional.

FONTE Zoomlion