줌라이언, 제2회 임직원 축구 리그 개막…전 세계 축구 열기 속 사내 화합 강화

창사, 중국 2026년 6월 18일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술유한공사(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')이 최근 창사 본사 인근에서 제2회 임직원 축구 리그를 개막했다. 이번 대회에는 계열사와 다양한 부문 소속 임직원들이 참가했으며, 전 세계적으로 고조되고 있는 축구 열기 속에서 개최됐다.

'역동적인 청춘, 줌라이언의 축구 꿈(Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion)'을 주제로 열린 이번 리그는 활기찬 직장 문화를 조성하고, 사업 부문 간 협업을 촉진하며, 임직원의 문화•체육 활동을 지원하려는 줌라이언의 의지가 반영된 것이다. 이번 대회에는 19개 사업 부문에서 총 13개 팀이 참가했으며, 5월 29일부터 7월 3일까지 30경기 넘게 진행될 예정이다.

Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds

개막식에는 줌라이언 노동조합, 청년단위원회 및 관련 계열사•사업부 대표들이 참석했다. 13개 참가팀은 콘크리트 기계, 농업기계, 고소작업장비, 토공기계, 광산장비, 비상대응장비, 해외사업, Z밸리(ZValley), 줌라이언 스마트시티(Zoomlion Smart City) 및 기타 기업 지원 부문을 대표하며 경기장에 처음 모습을 드러냈다.

줌라이언에게 이번 리그는 단순한 스포츠 행사를 넘어선 의미를 지닌다. 서로 다른 조직의 임직원들이 일상적인 업무 역할을 벗어나 만나고 경쟁하며 신뢰를 구축할 수 있도록 마련된 교류의 장이다. 축구 경기장에서 요구되는 집중력, 규율, 팀워크, 한계에 도전하는 용기와 같은 가치들은 줌라이언의 기업 문화와도 맞닿아 있으며, 계열사와 부문 간 협업 방식에도 그대로 반영되고 있다.

개막식 이후에는 회사 경영진과 우수 임직원 선수들이 참가한 친선 경기가 열려 관중들의 큰 호응을 얻었으며, 대회 전반에 활기찬 분위기를 불어넣었다.

룽바이쥔(Long Baijun) 줌라이언 광산장비 사업부 마케팅홍보부장 겸 광산장비팀 선수는 "축구는 언제나 사람들을 하나로 연결하는 스포츠"라며 "경기장에서는 집중력을 발휘해 경쟁하고, 서로를 지원하며, 승리를 위해 끊임없이 노력한다. 이러한 정신은 줌라이언의 일상 업무에도 그대로 녹아 있으며, 탁월함을 추구하는 자세와 팀워크, 그리고 회복 탄력성이 우리 모두를 함께 앞으로 나아가게 한다"고 말했다.

리그는 향후 수주 동안 조별리그와 이후 토너먼트 라운드를 통해 계속 진행될 예정이다. 줌라이언은 축구장을 경쟁과 우정, 부문 간 교류를 위한 공동의 공간으로 활용해 사람 중심의 기업 문화를 더욱 구체적으로 실현하고 있으며, 임직원들이 경기장에서 보여주는 팀워크와 끈기의 정신을 일상 업무에서도 이어갈 수 있도록 장려하고 있다.

SOURCE Zoomlion