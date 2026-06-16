Zoomlion เปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลลีกสำหรับพนักงานครั้งที่ 2 ท่ามกลางกระแสฟุตบอลโลกที่กำลังคึกคัก

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Zoomlion

16 Jun, 2026, 22:59 CST

ฉางซา, ประเทศจีน, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกสำหรับพนักงานครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองฉางซา โดยได้รวมตัวพนักงานจากบริษัทย่อยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรให้เข้าร่วมการแข่ง ท่ามกลางกระแสความตื่นเต้นของแฟนฟุตบอลทั่วโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds
Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion" (ก้าวแห่งพลังคนรุ่นใหม่ สานฝันฟุตบอลไปกับ Zoomlion) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Zoomlion ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความกระฉับกระเฉง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาให้กับพนักงาน การแข่งขันประกอบด้วยทีมทั้งหมด 13 ทีม จาก 19 หน่วยธุรกิจ โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันมากกว่า 30 นัด ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 3 กรกฎาคม

โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้มีผู้แทนจากสหภาพแรงงานของ Zoomlion คณะกรรมการลีกเยาวชน รวมถึงผู้แทนจากบริษัทย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยทั้ง 13 ทีมได้ลงสนามเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะตัวแทนของบริษัทย่อยและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจเครื่องจักรสำหรับงานคอนกรีต, เครื่องจักรกลการเกษตร, แท่นยกสำหรับทำงานบนที่สูง, เครื่องจักรขนย้ายดิน, เครื่องจักรงานเหมืองแร่, อุปกรณ์ฉุกเฉิน, การดำเนินงานในต่างประเทศ, ZValley, Zoomlion Smart City และหน่วยงานสนับสนุนองค์กรอื่น ๆ

สำหรับ Zoomlion ลีกการแข่งขันนี้เป็นมากกว่ากิจกรรมกีฬา แต่ยังเป็นเวทีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานจากทีมต่าง ๆ ได้พบปะกัน ร่วมแข่งขัน และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ประจำวัน คุณลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในสนามฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ความมีวินัย การทำงานเป็นทีม และความกล้าที่จะท้าทายขีดจำกัด ล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรของ Zoomlion และแนวทางการทำงานร่วมกันของบุคลากรระหว่างบริษัทในเครือและฝ่ายงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการแข่งขันนัดกระชับมิตรโดยมีกลุ่มผู้บริหารของบริษัทและพนักงานนักกีฬาผู้มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก และสร้างจังหวะเริ่มต้นที่เปี่ยมด้วยพลังให้กับการแข่งขันตลอดทั้งรายการ

"ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันมาโดยตลอด" Long Baijun นักเตะของทีมเครื่องจักรงานเหมืองแร่ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดของบริษัทเครื่องจักรงานเหมืองแร่ของ Zoomlion กล่าว "ในสนาม พวกเราแข่งขันกันด้วยความมุ่งมั่น สนับสนุนซึ่งกันและกัน และพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชัยชนะ จิตวิญญาณแบบเดียวกันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวันของเราที่ Zoomlion ซึ่งความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการฟื้นตัวและก้าวผ่านอุปสรรคได้นั้นช่วยให้เราก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน"

ลีกการแข่งขันนี้จะดำเนินต่อไปตลอดหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยทีมต่าง ๆ จะลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อ ๆ ไป ด้วยการเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็นพื้นที่ร่วมสำหรับการแข่งขัน มิตรภาพ และการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน Zoomlion เดินหน้านำวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นศูนย์กลางมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานนำจิตวิญญาณแห่งการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อจากสนามฟุตบอลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวันของตน

SOURCE Zoomlion

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