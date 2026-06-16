Zoomlion เปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลลีกสำหรับพนักงานครั้งที่ 2 ท่ามกลางกระแสฟุตบอลโลกที่กำลังคึกคัก
News provided byZoomlion
16 Jun, 2026, 22:59 CST
ฉางซา, ประเทศจีน, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกสำหรับพนักงานครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองฉางซา โดยได้รวมตัวพนักงานจากบริษัทย่อยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรให้เข้าร่วมการแข่ง ท่ามกลางกระแสความตื่นเต้นของแฟนฟุตบอลทั่วโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion" (ก้าวแห่งพลังคนรุ่นใหม่ สานฝันฟุตบอลไปกับ Zoomlion) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Zoomlion ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความกระฉับกระเฉง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาให้กับพนักงาน การแข่งขันประกอบด้วยทีมทั้งหมด 13 ทีม จาก 19 หน่วยธุรกิจ โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันมากกว่า 30 นัด ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 3 กรกฎาคม
โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้มีผู้แทนจากสหภาพแรงงานของ Zoomlion คณะกรรมการลีกเยาวชน รวมถึงผู้แทนจากบริษัทย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยทั้ง 13 ทีมได้ลงสนามเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะตัวแทนของบริษัทย่อยและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจเครื่องจักรสำหรับงานคอนกรีต, เครื่องจักรกลการเกษตร, แท่นยกสำหรับทำงานบนที่สูง, เครื่องจักรขนย้ายดิน, เครื่องจักรงานเหมืองแร่, อุปกรณ์ฉุกเฉิน, การดำเนินงานในต่างประเทศ, ZValley, Zoomlion Smart City และหน่วยงานสนับสนุนองค์กรอื่น ๆ
สำหรับ Zoomlion ลีกการแข่งขันนี้เป็นมากกว่ากิจกรรมกีฬา แต่ยังเป็นเวทีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานจากทีมต่าง ๆ ได้พบปะกัน ร่วมแข่งขัน และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ประจำวัน คุณลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในสนามฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ความมีวินัย การทำงานเป็นทีม และความกล้าที่จะท้าทายขีดจำกัด ล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรของ Zoomlion และแนวทางการทำงานร่วมกันของบุคลากรระหว่างบริษัทในเครือและฝ่ายงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการแข่งขันนัดกระชับมิตรโดยมีกลุ่มผู้บริหารของบริษัทและพนักงานนักกีฬาผู้มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก และสร้างจังหวะเริ่มต้นที่เปี่ยมด้วยพลังให้กับการแข่งขันตลอดทั้งรายการ
"ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันมาโดยตลอด" Long Baijun นักเตะของทีมเครื่องจักรงานเหมืองแร่ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดของบริษัทเครื่องจักรงานเหมืองแร่ของ Zoomlion กล่าว "ในสนาม พวกเราแข่งขันกันด้วยความมุ่งมั่น สนับสนุนซึ่งกันและกัน และพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชัยชนะ จิตวิญญาณแบบเดียวกันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวันของเราที่ Zoomlion ซึ่งความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการฟื้นตัวและก้าวผ่านอุปสรรคได้นั้นช่วยให้เราก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน"
ลีกการแข่งขันนี้จะดำเนินต่อไปตลอดหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยทีมต่าง ๆ จะลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อ ๆ ไป ด้วยการเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็นพื้นที่ร่วมสำหรับการแข่งขัน มิตรภาพ และการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน Zoomlion เดินหน้านำวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นศูนย์กลางมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานนำจิตวิญญาณแห่งการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อจากสนามฟุตบอลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวันของตน
SOURCE Zoomlion
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