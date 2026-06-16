Zoomlion lanza su segunda liga de fútbol para empleados en medio de la fiebre mundial por este deporte

CHANGSHA, China, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") inauguró recientemente su segunda liga de fútbol para empleados cerca de la sede central de la compañía en Changsha, consiguiendo poder reunir a empleados de todas sus filiales y funciones al mismo tiempo que el entusiasmo global por el fútbol continúa creciendo.

Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds

Bajo el lema "Juventud en movimiento, sueños futbolísticos en Zoomlion", la liga refleja el compromiso de Zoomlion con la creación de una cultura laboral dinámica, fomentando la colaboración entre las distintas unidades de negocio y apoyando las actividades culturales y deportivas de los empleados. El torneo cuenta con la participación de 13 equipos de 19 unidades de negocio, con más de 30 partidos programados del 29 de mayo al 3 de julio.

La ceremonia de apertura sirvió para reunir a representantes del sindicato de Zoomlion, el comité de la liga juvenil y las filiales y unidades relacionadas. Los 13 equipos hicieron su debut en el campo, cada uno de ellos representando a diferentes filiales y unidades de maquinaria para hormigón, maquinaria agrícola, plataformas elevadoras, maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria minera, equipos de emergencia, operaciones en el extranjero, ZValley, Zoomlion Smart City y otras funciones corporativas.

Para Zoomlion, la liga es más que un evento deportivo. Se trata de una plataforma diseñada para ayudar a los empleados de diferentes equipos a conocerse, competir y generar confianza más allá de sus funciones diarias. Las mismas cualidades que se ven en el campo de fútbol, como la concentración, la disciplina, el trabajo en equipo y el coraje para superar los límites, también reflejan la cultura de Zoomlion y la forma en que sus empleados trabajan juntos en todas las filiales y funciones.

Tras la ceremonia de apertura, se llevó a cabo un partido amistoso entre líderes de la empresa y empleados destacados, sirviendo para reunir al público y a su vez para marcar un tono enérgico para el torneo.

"El fútbol siempre ha sido un deporte que une a las personas", afirmó Long Baijun, jugador del equipo de maquinaria minera y director del Departamento de Promoción de Marketing de la empresa de maquinaria minera Zoomlion. "En el terreno de juego, competimos con concentración, nos apoyamos mutuamente y luchamos por la victoria. Ese mismo espíritu forma parte de nuestro trabajo diario en Zoomlion, donde la excelencia, el trabajo en equipo y la resiliencia nos ayudan a avanzar juntos".

La liga seguirá en marcha durante las próximas semanas a medida que los equipos compitan en partidos de grupo y rondas posteriores. Al convertir el campo de fútbol en un espacio compartido para la competición, la amistad y la conexión interfuncional, Zoomlion da vida a su cultura centrada en las personas y anima a los empleados a llevar el mismo espíritu de trabajo en equipo y perseverancia del terreno de juego a su trabajo diario.