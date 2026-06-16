Zoomlion lance la deuxième édition de son championnat de football interne alors que la fièvre du football gagne le monde entier

CHANGSHA, Chine, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a récemment lancé sa deuxième ligue de football interne près de son siège social à Changsha, réunissant des employés issus de toutes ses filiales et de tous ses services, alors que l'engouement mondial pour le football ne cesse de croître.

Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds

Organisée sous le thème « Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion », cette ligue témoigne de l'engagement de Zoomlion à instaurer une culture d'entreprise dynamique, à encourager la collaboration entre les différents services et à soutenir les activités culturelles et sportives de ses employés. Le tournoi rassemble 13 équipes issues de 19 divisions, avec plus de 30 matchs prévus du 29 mai au 3 juillet.

La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants du syndicat de Zoomlion, du comité de la Ligue de la jeunesse ainsi que des filiales et unités concernées. Les 13 équipes ont fait leur entrée sur le terrain, représentant différentes filiales et divisions spécialisées dans les machines pour le béton, les machines agricoles, les nacelles élévatrices, les engins de terrassement, les machines minières, les équipements d'urgence, les opérations à l'international, ZValley, Zoomlion Smart City et d'autres services centraux de l'entreprise.

Pour Zoomlion, ce championnat est bien plus qu'un simple événement sportif. Il s'agit d'une plateforme conçue pour aider les employés de différentes équipes à se rencontrer, à se mesurer les uns aux autres et à instaurer un climat de confiance au-delà de leurs fonctions quotidiennes. Les mêmes qualités que l'on retrouve sur un terrain de football, notamment la concentration, la discipline, l'esprit d'équipe et le courage de repousser ses limites, se reflètent également dans la culture de Zoomlion et dans la manière dont ses collaborateurs travaillent ensemble, toutes filiales et fonctions confondues.

Après la cérémonie d'ouverture, un match amical opposant les dirigeants de l'entreprise à une sélection d'employés talentueux a rassemblé le public et donné le ton pour ce tournoi plein d'énergie.

« Le football a toujours été un sport qui rassemble les gens », a déclaré Long Baijun, joueur de l'équipe de machines minières et directeur du département de promotion marketing de la division machines minières de Zoomlion. « Sur le terrain, nous jouons avec détermination, nous nous soutenons mutuellement et nous ne cessons de lutter pour la victoire. Cet esprit anime également notre travail quotidien chez Zoomlion, où l'excellence, le travail d'équipe et la résilience nous aident à aller de l'avant ensemble. »

Le championnat se poursuivra au cours des prochaines semaines, les équipes s'affrontant lors des matchs de groupe puis des phases suivantes. En transformant le terrain de football en un espace commun dédié à la compétition, à l'amitié et aux échanges entre services, Zoomlion donne une nouvelle dimension à sa culture d'entreprise centrée sur l'humain et encourage ses employés à transposer l'esprit d'équipe et la persévérance dont ils font preuve sur le terrain dans leur travail quotidien.