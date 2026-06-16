Zoomlion Mulakan Liga Bola Sepak Pekerja Kedua ketika Demam Bola Sepak Global Memuncak

CHANGSHA, China, 17 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") baru-baru ini memulakan liga bola sepak pekerja kedua berhampiran ibu pejabat syarikat di Changsha, menghimpunkan pekerja daripada pelbagai subsidiari dan fungsi perniagaan ketika keterujaan global terhadap bola sepak terus memuncak.

Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds

Diadakan menerusi tema "Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion" ("Belia Bergerak, Impian Bola Sepak di Zoomlion"), liga tersebut mencerminkan komitmen Zoomlion untuk membina budaya tempat kerja yang bertenaga, menggalakkan kerjasama merentas perniagaan serta menyokong aktiviti kebudayaan dan sukan pekerja. Kejohanan itu melibatkan 13 pasukan daripada 19 unit perniagaan, dengan lebih daripada 30 perlawanan dijadualkan berlangsung dari 29 Mei hingga 3 Julai.

Majlis pembukaan menghimpunkan wakil daripada kesatuan sekerja Zoomlion, jawatankuasa liga belia serta subsidiari dan unit berkaitan. Kesemua 13 pasukan membuat penampilan sulung di padang, mewakili subsidiari dan unit perniagaan yang berbeza merangkumi jentera konkrit, jentera pertanian, pelantar kerja udara, jentera tolak tanah, jentera perlombongan, peralatan kecemasan, operasi luar negara, ZValley, Zoomlion Smart City dan fungsi korporat yang lain.

Bagi Zoomlion, liga berkenaan lebih daripada sekadar sebuah acara sukan. Ia merupakan platform yang direka untuk membantu pekerja daripada pasukan yang berbeza bertemu, bersaing dan membina kepercayaan di luar peranan harian mereka. Kualiti sama yang dilihat di padang bola sepak, termasuk fokus, disiplin, kerja berpasukan dan keberanian untuk mencabar had kemampuan, turut mencerminkan budaya Zoomlion dan cara pekerjanya bekerjasama merentasi subsidiari dan fungsi.

Selepas majlis pembukaan, satu perlawanan persahabatan yang melibatkan pemimpin syarikat dan pemain pekerja yang menonjol berjaya menyatukan para penonton serta mewujudkan suasana bertenaga untuk kejohanan tersebut.

"Bola sepak sentiasa menjadi sukan yang menyatukan orang ramai," kata Long Baijun, pemain pasukan jentera perlombongan dan pengarah Jabatan Promosi Pemasaran di syarikat jentera perlombongan Zoomlion. "Di atas padang, kami bersaing dengan fokus, saling menyokong dan terus berusaha untuk meraih kemenangan. Semangat yang sama turut menjadi sebahagian daripada kerja harian kami di Zoomlion, dengan kecemerlangan, kerja berpasukan dan daya tahan membantu kami bergerak maju bersama-sama."

Liga tersebut akan diteruskan dalam beberapa minggu akan datang apabila pasukan bersaing menerusi perlawanan berkumpulan dan pusingan seterusnya. Dengan menjadikan padang bola sepak sebagai ruang bersama untuk persaingan, persahabatan dan hubungan merentas fungsi, Zoomlion terus menghidupkan budaya berteraskan pekerja serta menggalakkan kakitangannya membawa semangat kerja berpasukan dan ketekunan yang sama dari padang ke dalam tugas harian mereka.

SOURCE Zoomlion