CHANGSHA, China, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") inauguró recientemente la segunda liga de fútbol para empleados cerca de la sede central de la empresa en Changsha, que reúne a empleados de todas sus filiales y departamentos, en medio del creciente entusiasmo mundial por el fútbol.

Zoomlion lanza la segunda liga de fútbol para empleados en medio de la creciente fiebre mundial por este deporte

Con el tema "Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion" (Jóvenes en movimiento, sueños futbolísticos en Zoomlion), la liga refleja el compromiso de Zoomlion en generar una cultura laboral dinámica, promover la colaboración entre las distintas unidades de negocio y apoyar las actividades culturales y deportivas de los empleados. El torneo cuenta con la participación de 13 equipos procedentes de 19 unidades de negocio, y se han programado más de 30 partidos entre el 29 de mayo y el 3 de julio.

La ceremonia de inauguración reunió a representantes del sindicato, del comité de la liga juvenil y de las filiales y unidades relacionadas de Zoomlion. Los 13 equipos hicieron su debut en el campo de juego, en representación de diferentes filiales y unidades de los sectores de maquinaria para hormigón, maquinaria agrícola, plataformas elevadoras, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria minera, equipos de emergencia, operaciones en el extranjero, ZValley, Zoomlion Smart City y otras funciones corporativas.

Para Zoomlion, la liga es más que un evento deportivo. Es una plataforma diseñada para que los empleados de diferentes equipos se conozcan, compitan y fortalezcan la confianza más allá de sus funciones cotidianas. Las mismas cualidades que se observan en una cancha de fútbol, como la concentración, la disciplina, el trabajo en equipo y la valentía para superar los límites, también reflejan la cultura de Zoomlion y la forma en que sus empleados colaboran en todas las filiales y funciones.

Luego de la ceremonia de inauguración, un partido amistoso en el que participaron líderes de la empresa y empleados destacados reunió al público y generó un ambiente lleno de energía para el torneo.

"El fútbol siempre ha sido un deporte que une a las personas", afirmó Long Baijun, jugador del equipo de maquinaria minera y director del Departamento de Promoción de Marketing de la empresa de maquinaria minera de Zoomlion. "En el campo de juego, competimos con concentración, nos apoyamos mutuamente y luchamos por la victoria. Ese mismo espíritu también forma parte de nuestro trabajo diario en Zoomlion, donde la excelencia, el trabajo en equipo y la resiliencia nos ayudan a avanzar juntos".

La liga continuará durante las próximas semanas, mientras los equipos compiten en los partidos de la fase de grupos y en las rondas posteriores. Al convertir el campo de fútbol en un espacio compartido para la competencia, la amistad y las relaciones entre los departamentos, Zoomlion sigue dando vida a su cultura centrada en las personas y anima a los empleados a trasladar el mismo espíritu de trabajo en equipo y perseverancia del terreno de juego al trabajo diario.

FUENTE Zoomlion