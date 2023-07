Kavalan in Tokio zum „Best of the Best Single Malt Whisky" gekürt

Taiwans Brennerei feiert eine hervorragende Preisverleihungssaison

TAIPEH, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan hat sich bei der Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) gegen die Konkurrenz durchgesetzt und den Titel „Beste asiatische Destillerie" des Jahres 2023 errungen.

Die Organisatoren erklärten, der neue Preis wäre als unabhängige Auszeichnung ins Leben gerufen worden, um die Entwicklung und das Potenzial der Region (mit Ausnahme von Japan) besser aufzuzeigen.

Kavalan dominates the whisky competitions of 2023, winning 'Best Asian Distillery' at TWSC, 'Best of Class Other Single Malt' at SFWSC, and 'Distillery of the Year' at IWC. Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2023' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya

YT Lee, CEO von Kavalan, gab an, er sei äußerst stolz darauf, dass Solist PX Sherry Cask den begehrten Titel „Best of the Best Single Malt Whisky" 2023 gewonnen habe.

„Mir wurde mitgeteilt, dass es 183 Single Malt-Einreichungen in der Spirituosenkategorie des diesjährigen Wettbewerbs gegeben hätte, und ich fühle mich geehrt, dass die Jury in Tokio unseren PX Sherry für den besten hielt", so YT Lee.

Bei „Best of the Best" handelt es sich um ein zweiteiliges Blindverkostungsverfahren, bei dem zunächst 12 oder mehr Juroren die 20 besten Single Malt Whiskys auswählen. In der zweiten Bewertungsrunde, die von 10 Fachjuroren durchgeführt wird, erhält dann die Marke mit der höchsten Punktzahl den Titel „Best of The Best".

Kavalan gewann außerdem mit Distillery Select No.2 den Preis für den besten asiatischen Whisky 2023 und drei Superior Golds für seinen Solist PX Sherry, seinen Distillery Reserve Peated Malt und seinen Solist Oloroso Sherry. Das Solist-Sortiment wird ausschließlich in Fass-Stärke abgefüllt.

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2023

In San Francisco wurde Kavalans Solist ex-Bourbon Single Cask Strength aufgrund seines herrlich komplexen, multidimensionalen Geschmackserlebnisses mit Vanille-, Frucht- und Kokosnussakzenten zum „Best of Class Other Single Malt" gekürt.

International Whisky Competition (IWC) 2023

Bei der IWC wurde Kavalan zur „Distillery of the Year" der International Whisky Competition (IWC) 2023 gekürt. Der erste, zweite und dritte Platz in der begehrten Kategorie Best World Whisky – Cask Strength gingen an Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask und Distillery Reserve Peated Malt.

Informationen zur Destillerie Kavalan

Die Destillerie Kavalan in der Region Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser in intensiver Feuchtigkeit und Hitze gereifter Whisky nutzt Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch Meeres- und Bergbrisen intensiviert. All dies verbindet sich zu Kavalans unverwechselbarer Cremigkeit. Unsere Brennerei, die den alten Namen der Region Yilan trägt, kann auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurückblicken. Wir haben bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche mehr als 770 Gold- oder höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

