Kavalan utsedd "Best of the Best Single Malt Whisky" i Tokyo

Taiwans destillatör firar en fantastisk säsong av utmärkelser

TAIPEI, 19 juli, 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan har slagit ut medtävlarna och gör anspråk på titeln "Best Asian Distillery" 2023 Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Arrangörerna sade att det nya priset etablerades som en oberoende utmärkelse för att bättre visa upp regionens utveckling och potential, exklusive Japan.

Kavalan dominerar whiskytävlingarna 2023, vinner ”Bästa Asiatiska Destilleri” på TWSC, ”Bäst i Klass Annan Single Malt” på SFWSC och ”Årets destilleri” på IWC. Lee får det prestigefyllda tilldelningsbeviset ”Den bästa av den bästa Single Malt Whisky 2023” från TWSC:s Verkställande Kommiténs Ordförande Mamoru Tsuchiya

Kavalans vd YT Lee sa att han var mest stolt över det faktum att Solist PX Sherry Cask tog hem den eftertraktade 2023 "Best of the Best Single Malt Whisky".

"Jag har hört att det fanns 183 single malt-deltagare i kategorin Spirits i årets tävling, och därför är jag ödmjuk över att domarna i Tokyo tyckte att vår PX Sherry var bäst", säger YT Lee.

The Best of the Best är en tvådelad blindprovningsprocess som börjar med 12 eller fler domare som väljer de 20 bästa single malt whiskyerna. Den andra domarrundan med 10 specialdomare belönar varumärket med högsta poäng titeln "Best of The Best of the Best".

Kavalan vann också 2023 Best Cost Performance Asian Whisky för Distillery Select No.2 och tre Superior Golds för dess Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt och Solist Oloroso Sherry. Solist-sortimentet är buteljerad vid "cask strength".

2023 San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)

I San Francisco utsågs Kavalans Solist ex-Bourbon Single Cask Strength till "Best of Class Other Single Malt" för sin härligt komplexa, multidimensionella smakupplevelse med höjdpunkter av vanilj, frukt och kokos.

2023 Internationell Whisky Competition (IWC)

Och på IWC kröntes Kavalan till 2023 års International Whisky Competition's (IWC) "Distillery of the Year." Första, andra och tredje plats i den eftertraktade bästa World Whisky – cask strength-kategorin gick till Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask och Distillery Reserve Peated Malt.

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har banat väg för konsten att tillverka single malt whisky i Taiwan 2005. Vår whisky lagras i intensiv luftfuktighet och värme, får sitt vatten från Snow Mountains smältvatten och förstärks av havets och bergens vindar. Allt detta kombineras för att skapa Kavalans signatur som är dess krämighet. Med Yilan Countys gamla namn backas vårt destilleri upp av cirka 40 års dryckestillverkning under moderbolaget King Car Group. Vi har fått mer än 770 guldutmärkelser eller högre från branschens mest konkurrenskraftiga tävlingar. Besök www.kavalanwhisky. com

