Kavalan se coronó como "Best of the Best whiskies de malta" en Ciudad de Tokio

El destilador taiwanés celebra una tremenda temporada de premios

TAIPÉI, 19 de julio de 2023 /PRNewswire/-- Kavalan ha superado la competencia para reclamar el título de "Best Asian Distillery" de 2023 en el Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Los organizadores dijeron que el nuevo premio se estableció como un premio independiente para mostrar mejor el desarrollo y el potencial de la región, excluyendo a Japón.

YT Lee, director ejecutivo de Kavalan, dijo que estaba más orgulloso del hecho de que la Solist PX Sherry Cask se alzara con el codiciado premio "Best of the Best Single Malt Whisky" de 2023.

"Me han dicho que este año se presentaron 183 whiskies de malta en la categoría de bebidas espirituosas, por lo que me siento muy honrado de que los jueces de Tokio pensaran que nuestro PX Sherry era el mejor", declaró el Sr. YT Lee.

El Best of the Best es un proceso de degustación a ciegas en dos partes que comienza con la selección de los 20 mejores whiskies de malta por parte de 12 o más jueces. La segunda ronda de evaluación, a cargo de 10 jueces especiales, otorga a la marca con mayor puntuación el título de "Best of The Best".

Kavalan también ganó el Best Cost Performance Asian Whisky de 2023 para Distillery Select No.2. y tres Superior Gold por su Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt y Solist Oloroso Sherry. Toda la gama Solist se embotella en barrica.

San Francisco World Spirits Competition 2023 (SFWSC)

En San Francisco, Solist ex-Bourbon Single Cask Strength de Kavalan fue nombrado el "Best of Class Other Single Malt" por su experiencia de sabor deliciosamente compleja y multidimensional con aspectos destacados de vainilla, fruta y coco.

International Whisky Competition (IWC) 2023.

Y en la IWC, Kavalan fue coronada por la "Distillery of the Year" de la International Whisky Competition (IWC) 2023. El primer, segundo y tercer lugar en la codiciada categoría Best World Whisky — Cask Strength fueron a Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask y Distillery Reserve Peated Malt.

Acerca de la destilería Kavalan

La destilería Kavalan se encuentra en el condado de Yilan y ha sido pionera en el arte del whisky de malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky (añejado en condiciones de humedad y calor intensos) proviene de las aguas de deshielo de la montaña nevada y se ve realzado por la brisa del mar y de la montaña. Todo esto se combina para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería toma el antiguo nombre del condado de Yilan y está respaldada por unos 40 años de elaboración de bebidas bajo la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido más de 770 premios de oro o superiores en los concursos más competitivos de la industria. Visite www.kavalanwhisky. com

