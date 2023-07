Kavalan foi coroada como "Melhor do melhor Single Malt Whisky" em Tóquio

O destilador de Taiwan comemora uma tremenda temporada de prêmios

TAIPÉ, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Kavalan venceu a competição para reivindicar o título de "Melhor Destilaria Asiática" de 2023 na Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Os organizadores disseram que a nova premiação foi estabelecida como um prêmio independente para melhor mostrar o desenvolvimento e o potencial da região, excluindo o Japão.

A Kavalan domina as competições de uísque de 2023, vencendo o prêmio "Best Asian Distillery" da TWSC, "Best of Class Other Single Malt" da SFWSC e "Distillery of the Year" da IWC. O Sr. Lee recebe o prestigioso certificado de premiação "Best of the Best Single Malt Whisky 2023" do Presidente do Comitê Executivo da TWSC: Mamoru Tsuchiya (土屋 守).

YT Lee, CEO da Kavalan, disse que estava mais orgulhoso do fato de que a Solist PX Sherry Cask abocanhou o cobiçado prêmio 2023 "Best of the Best Single Malt Whisky".

"Estou ciente de que houveram 183 inscrições de puro malte na categoria de destilados da competição deste ano e, por isso, estou honrado que os juízes em Tóquio tenha achado que nosso PX Sherry se sobressaiu", disse o Sr. YT Lee.

The Best of the Best é um processo de degustação cega de duas partes que começa com 12 ou mais juízes selecionando os 20 melhores uísques single malt. A segunda rodada de julgamentos por 10 juízes especiais premia a marca com a pontuação mais alta do título de "Best of The Best".

A Kavalan também ganhou o 2023 Best Cost Performance Asian Whisky for Distillery Select No.2. E três Superior Golds para seus Solist PX Sherry, Destilaria Reserve Peated Malt e Solist Oloroso Sherry. A linha Solist é toda engarrafada à força do barril.

Competição Mundial de Destilados de São Francisco de 2023 (SFWSC)

Em São Francisco, o Solist ex-Bourbon Single Cask Strength da Kavalan foi nomeado "Best of Class Other Single Malt" por sua experiência de sabor deliciosamente complexa e multidimensional com toques de baunilha, frutas e coco.

2023 International Whisky Competition (IWC)

E na IWC, a Kavalan foi coroada a "Destilaria do Ano" da Competição Internacional de Uísque (IWC) de 2023. O primeiro, segundo e terceiro lugares na cobiçada categoria Best World Whisky — Cask Strength foram para Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask e Distillery Reserve Peated Malt.

Sobre a Destilaria Kavalan

A Destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque single malt em Taiwan desde o ano de 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Snow Mountain e é realçado pelo mar e brisa da montanha. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Usando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria tem o respaldo de cerca de 40 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz, King Car Group. Já ganhamos mais de 770 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Visite www.kavalanwhisky. c om

FONTE Kavalan

