Kavalan uitgeroepen als 'Best of the Best Single Malt Whisky' in Tokio

TAIPEI, 19 juli 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan versloeg zijn concurrenten voor de titel van "Best Asian Distillery" van 2023 op de Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

De organisatoren stelden dat de nieuwe prijs in het leven was geroepen als een onafhankelijke prijs om de ontwikkeling en het potentieel van de regio, behalve Japan, beter voor het voetlicht te brengen.

Kavalan dominates the whisky competitions of 2023, winning 'Best Asian Distillery' at TWSC, 'Best of Class Other Single Malt' at SFWSC, and 'Distillery of the Year' at IWC. Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2023' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya(土屋 守).

De CEO van Kavalan, YT Lee, verklaarde dat hij het meest trots was op het feit dat de Solist PX Sherry Cask de felbegeerde 2023 "Best of the Best Single Malt Whisky" in de wacht sleepte.

"Mij is verteld dat er 183 single malt inzendingen waren in de categorie gedistilleerde dranken voor de wedstrijd van dit jaar. Ik voel me dan ook vereerd dat de jury in Tokio onze PX Sherry als beste uit de bus heeft laten komen," aldus YT Lee.

De Best of the Best is een tweedelige blindproeverij die begint met 12 of meer juryleden die de top 20 single malt whisky's selecteren. In de tweede ronde kennen 10 speciale juryleden het merk met de hoogste score de titel "Best of The Best" toe.

Kavalan won ook de 2023 Best Cost Performance Asian Whisky met de Distillery Select No.2. en drie Superior Golds met zijn Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt en Solist Oloroso Sherry. Het volledige Solist-assortiment wordt op vatsterkte gebotteld.

2023 San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)

In San Francisco werd Kavalan's Solist ex-Bourbon Single Cask Strength uitgeroepen tot "Best of Class Other Single Malt" voor zijn heerlijk complexe, multidimensionale smaakervaring met toetsen van vanille, fruit en kokos.

2023 International Whisky Competition (IWC)

En op de IWC werd Kavalan gekroond tot de "Distilleerderij van het Jaar" van de International Whisky Competition (IWC) van 2023. De eerste, tweede en derde plaats in de begeerde categorie Best World Whisky - Cask Strength gingen naar Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask en Distillery Reserve Peated Malt.

Over Kavalan-distilleerderij

De Kavalan-distilleerderij in het district Yilan is sinds 2005 een pionier in de kunst van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, komt uit het smeltwater van Snow Mountain en wordt verrijkt door zee- en bergbriesjes. Dit alles wordt gecombineerd om de kenmerkende romige smaak van Kavalan te creëren. Met de oude naam van Yilan County wordt onze distilleerderij ondersteund door ongeveer 40 jaar drankbereiding onder het moederbedrijf King Car Group. We verzamelden meer dan 770 gouden onderscheidingen of hoger tijdens de meest spannende wedstrijden in de branche. Bezoek www.kavalanwhisky.com

