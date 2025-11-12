Встречайте Raccoon 2 SE на Kickstarter -- стрижка газонов с ИИ в небольших садах

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- RoboUP официально запускает Raccoon 2 SE на Kickstarter 11 ноября 2025 года — передовую, но доступную роботизированную косилку, созданную специально для небольших газонов. Благодаря технологии искусственного интеллекта, надежной системе привода и простой настройке Raccoon 2 SE делает интеллектуальный уход за газоном доступным для всех, предлагая предложения с суперранним доступом всего от 359 долларов.

Косите прямо из коробки

Забудьте о проблемах с ограничительными кабелями или сложными установками RTK. С Raccoon 2 SE пользователи могут начать косить прямо из коробки. Нет проводки, нет настроек, нет проблем. Просто нажмите кнопку, и пусть Raccoon 2 SE позаботится об остальном.

«Верный своему обещанию «Просто нажать кнопку», Raccoon 2 SE позволяет вам создать карту вашего газона и начать косить прямо из коробки — через встроенный экран робота, без дополнительной настройки» — Стефан Казат (Stéphane Cazat) / Planetenumerique.com

В небольших целевых зонах площадью менее 80 м² она может даже выполнять параллельное скашивание для получения более чистых и эффективных результатов без картирования.

«В режиме целевой зоны вы размещаете устройство на любом участке газона и позволяете ему стричь его. Составление карты заранее не требуется» — Берти Колбов-Лерадт (Berti Kolbow-Lehradt) / Handyhase.de

До самого края, каждый раз

Оснащенный точным ИИ-видением и расширенным планированием траектории, Raccoon 2 SE стрижет до самого края, где граница находится на одном уровне с травой, не оставляя непостриженых полос или пропущенных пятен.

«Функция Ride-on-Edge особенно практична. Это преимущество, которое не предлагают многие более дешевые модели, и это позволяет избавиться от повторной работы» — Gartenzeile / YouTube Channel

Быстрая зарядка за 70 минут, стрижка в течение 150 минут

Аккумуляторная батарея емкостью 5 Ач быстро заряжается и обеспечивает увеличенное время стрижки для Raccoon 2 SE, превосходя типичные аккумуляторы емкостью 2,5 Ач, встречающиеся в большинстве малогабаритных косилок на рынке.

«Имея до 150 минут, большинство газонов с рекомендуемым максимальным размером 500 м² можно легко постричь» — Йенс Шарфенберг (Jens Scharfenberg) / Basic-Tutorials.de

Всегда готов к любой местности — и безопасности каждого

Благодаря искусственному интеллекту, мощной системе привода и автоматической регулировке стрижки Raccoon 2 SE справляется с уклонами до 36%, шагами до 4 см и узкими дорожками до 80 см. Это позволяет ему плавно косить под деревьями, по углам и под желобами. Он также обнаруживает и избегает людей, домашних животных и более 300 препятствий в режиме реального времени, мгновенно останавливаясь при поднятии или наклоне для безопасного и беспроблемного скашивания.

«Как видите, я просто бросил ей мяч, и она сразу увидела его благодаря камере и скорректировала свою траекторию, чтобы обойти его. Также у меня есть моя собака, и роботизированная газонокосилка немедленно обнаружила мою собаку, автоматически адаптируя свою траекторию — iVax / YouTube Channel

Эксклюзивные предложения по раннему бронированию на Kickstarter

Сторонники на Kickstarter могут воспользоваться ограниченным по времени набором для суперраннего доступа со СКИДКОЙ до 42%:

Raccoon 2 SE — 359 дол. (СКИДКА 42%). VIP-персоны могут разблокировать цену для суперраннего доступа в размере 299 дол. с предварительным депозитом в размере 20 дол.

Raccoon 2 SE + Garage — 406 дол. (СКИДКА 42%)

Raccoon 2 SE ×2 + Blade Sets — 841 дол. (СКИДКА 35%)

Raccoon 2 SE + Boundary Ground Stakes — 427 дол. (СКИДКА 35%)

Raccoon 2 SE + Blade Set — 529 дол. (СКИДКА 34%)

Raccoon 2 SE + Rear Wheel — 454 дол. (СКИДКА 34%)

Спонсоры будут первыми, кто испытает легкое, интеллектуальное кошение по непревзойденной цене. Поддержите Raccoon 2 SE сегодня, чтобы получить лучшие предложения для суперраннего доступа.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg