Träffa Raccoon 2 SE på Kickstarter - AI-driven gräsklippning för små trädgårdar

SHENZHEN, Kina, 12 november 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP lanserar officiellt Raccoon 2 SE på Kickstarter den 11 november 2025 - en avancerad men prisvärd robotgräsklippare byggd speciellt för små gräsmattor. Med AI-visionsteknik, ett robust drivsystem och enkel inställning gör Raccoon 2 SE smart gräsklippning tillgänglig för alla, med Super Early Bird-erbjudanden från bara $359.

Redo att börja klippa direkt

Glöm besväret med gränsledningar eller komplicerade RTK-installationer. Med Raccoon 2 SE kan du börja klippa så fort du lyft ut enheten ur lådan. Ingen ledningar, ingen inställning, ingen stress. Tryck bara på klippknappen och låt Raccoon 2 SE sköta resten.

"I enlighet med sitt löfte om "Just Press Play" kan du med hjälp av Raccoon 2 SE skapa en karta över din gräsmatta och börja klippa direkt när du lyft ut enheten från lådan — allt tack vare robotgräsklipparens inbyggda skärm, utan någon extra inställning". — Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

På mindre målområden under 80 m² kan den till och med utföra parallell klippning för prydligare och effektivare resultat utan kartläggning.

"I läget "målområde" placerar du enheten på valfri del av gräsmattan och låter den klippa området. Det är inte nödvändigt att kartlägga området i förväg" — Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Ända fram till kanten, varje gång

Utrustad med AI-precisionsvision och avancerad vägplanering, klipper Raccoon 2 SE ända fram till kanten där gränsen är i nivå med gräset, utan oklippta gräsremsor eller missade fläckar.

"Ride-on-Edge-funktionen är särskilt praktisk. Detta är en fördel som många billigare modeller inte erbjuder, och det sparar mycket extraarbete med trimmern." Gartenzeile / YouTube-kanal

Snabbladdning på 70 min., klipper i 150 min.

5 Ah-batteripaketet laddas snabbt och ger förlängd klipptid för Raccoon 2 SE, vilket överträffar de typiska 2,5 Ah-batterierna som finns i de flesta av marknadens gräsklippare för små gräsmattor.

"Med upp till 150 minuter bör de flesta gräsmattor med den rekommenderade maximala storleken på 500 m² lätt klippas"" Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Alltid redo för alla typer av terräng — och allas säkerhet

Med hjälp av AI-vision, ett kraftfullt drivsystem och ett automatiskt justerande klippdäck hanterar Raccoon 2 SE lutningar upp till 36 %, steg upp till 4 cm och stigar så smala som 80 cm. Detta gör att den kan klippa smidigt under träd, runt hörn och under takutsprång. Den upptäcker och undviker också människor, husdjur och över 300 hinder i realtid och stannar omedelbart om den lyfts upp eller lutas för säker, bekymmersfri gräsklippning.

"Som du kan se här, jag kastade bara en boll till honom och han såg den omedelbart med sin kamera och justerade sin bana för att köra runt bollen. Jag har även en hund och robotgräsklipparen upptäckte omedelbart min hund och anpassade automatiskt sin bana." iVax / YouTube-kanal

Exklusiva Kickstarter Early Bird-erbjudanden

Uppbackare på Kickstarter kan njuta av ett tidsbegränsat Super Early Bird-paket med upp till 42 % rabatt:

Raccoon 2 SE $359 (42 % RABATT). VIP-gäster kan låsa upp ett Super Early Bird-pris på $299 med en insättning på $20 före lanseringen.

Raccoon 2 SE + Garage — $406 (42 % RABATT)

Raccoon 2 SE ×2 + Bladuppsättningar — $841 (35 % RABATT)

Raccoon 2 SE + Gränspålar — $427 (35 % RABATT)

Raccoon 2 SE + Bladuppsättning — $529 (34 % RABATT)

Raccoon 2 SE + Bakhjul — $454 (34 % RABATT)

Supportrar kommer att vara de första som får uppleva smidig, intelligent gräsklippning till ett oslagbart värde. Backa upp Raccoon 2 SE redan idag för att säkra de bästa Super Early Bird-erbjudanden för dig.

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg