Lancement du Raccoon 2 SE sur Kickstarter : la tonte assistée par l'IA pour les petits jardins

SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP lance aujourd'hui officiellement sur Kickstarter le Raccoon 2 SE, un robot tondeuse de pointe mais abordable, conçu spécifiquement pour les petites pelouses. Doté d'une technologie de vision par ordinateur et d'un système d'entraînement robuste, le Raccoon 2 SE s'installe en toute simplicité pour mettre l'entretien intelligent des pelouses à la portée de tous, avec des offres exclusives en précommande à partir de 359 dollars seulement.

Déballez et tondez

Oubliez les complications liées aux câbles périphériques ou aux installations RTK. Le Raccoon 2 SE permet aux utilisateurs de commencer à tondre dès que le robot est déballé. Pas de câblage, pas d'installation, pas de stress. Il suffit d'appuyer sur « Tondre » et de laisser le Raccoon 2 SE s'occuper du reste.

« Le Raccoon 2 SE est fidèle à sa promesse : avec lui, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour créer une carte de votre pelouse, et vous pouvez commencer à tondre dès que l'appareil est déballé, tout cela grâce à l'écran intégré du robot, sans installation supplémentaire. » — Stéphane Cazat/Planetenumerique.com

Dans les petites zones cibles de moins de 80 m², il peut même effectuer des tontes parallèles pour obtenir des résultats plus propres et plus efficaces, sans cartographie.

« En mode "zone cible", vous placez l'appareil sur n'importe quelle partie du gazon et vous le laissez tailler. Il n'est pas nécessaire de cartographier la zone au préalable. » — Berti Kolbow-Lehradt/Handyhase.de

Jusqu'à la bordure à chaque fois

Équipé d'une vision par ordinateur de précision et d'une planification avancée de la trajectoire, le Raccoon 2 SE tond jusqu'à la bordure où la limite est au même niveau que l'herbe, sans laisser de bandes non coupées ni d'oublis.

« La fonction "Ride-on-Edge" ("Tonte en bordure") est particulièrement pratique. C'est un avantage que beaucoup de modèles moins chers n'offrent pas, et qui évite de nombreuses reprises à la débroussailleuse. » — Gartenzeile/chaîne YouTube

Charge rapide en 70 minutes pour 150 minutes de tonte

Dépassant les performances des batteries de 2,5 Ah que l'on trouve habituellement dans la plupart des tondeuses du marché destinées aux petites pelouses, le bloc-batterie de 5 Ah se charge rapidement pour prolonger la durée de tonte du Raccoon 2 SE.

« Les 150 minutes suffisent largement pour tondre la plupart des pelouses correspondant à la taille maximale recommandée de 500 m². » — Jens Scharfenberg/Basic-Tutorials.de

La performance sur n'importe quel terrain et pour la sécurité de tous

Grâce à la vision par ordinateur, à son système d'entraînement puissant et à son plateau de coupe à réglage automatique, le Raccoon 2 SE est capable de franchir des pentes jusqu'à 36 %, des marches jusqu'à 4 cm et des chemins étroits jusqu'à 80 cm. Il peut donc tondre en douceur sous les arbres, dans les coins et sous les avant-toits. Il détecte et évite en outre les personnes, les animaux et plus de 300 obstacles en temps réel, en s'arrêtant instantanément pour assurer sans encombre la sécurité de la tonte s'il est soulevé ou incliné.

« Comme vous pouvez le voir ici, je lui ai simplement lancé une balle : il l'a vue immédiatement avec sa caméra et a ajusté sa trajectoire pour la contourner. J'ai également mon chien et le robot tondeuse l'a aussitôt détecté, adaptant encore automatiquement sa trajectoire. » — iVax/chaîne YouTube

Offres exclusives en précommande sur Kickstarter

Les contributeurs sur Kickstarter peuvent obtenir jusqu'à 42 % de réduction pendant une durée limitée avec l'offre groupée exclusive en précommande :

Raccoon 2 SE — 359 dollars (42 % de réduction). Les VIP bénéficient d'un prix exclusif de précommande à 299 dollars en versant un acompte de 20 dollars avant le lancement.

Raccoon 2 SE + garage — 406 dollars (42 % de réduction)

Raccoon 2 SE + 2 jeux de lames — 841 dollars (35 % de réduction)

Raccoon 2 SE + piquets de délimitation — 427 dollars (35 % de réduction)

Raccoon 2 SE + jeu de lames — 529 dollars (34 % de réduction)

Raccoon 2 SE + roue arrière — 454 dollars (34 % de réduction)

Les contributeurs seront les premiers à profiter d'une tonte intelligente et sans effort, à un prix imbattable. Soutenez le Raccoon 2 SE dès aujourd'hui pour vous assurer les meilleures offres exclusives en précommande.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg