Tavataan Racoon 2 SE Kickstarterissa - AI-käyttöisen leikkauksen tuominen pienille puutarhoille

SHENZHEN, Kiina, 12. marraskuuta 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP käynnistää virallisesti Raccoon 2 SE:n Kickstarterissa 11.11.2025 - kehittynyt mutta edullinen robottiruohonleikkuri, joka on rakennettu erityisesti pienille nurmikolle. Tekoälynäköteknologian, vankan käyttöjärjestelmän ja yksinkertaisen asennuksen ansiosta Raccoon 2 SE tuo älykkään nurmikonhoidon kaikkien saataville. Super Early Bird -tarjoukset alkaen vain 359 dollarista.

Leikkaus suoraan laatikosta

Unohda rajajohtojen tai monimutkaisten RTK-asennusten vaivannäkö. Raccoon 2 SE:n avulla käyttäjät voivat alkaa leikata ruohoa suoraan laatikosta. Ei johtoja, ei asennusta, ei stressiä. Paina vain leikkaa-painiketta ja anna Raccoon 2 SE:n huolehtia lopusta.

""Just Press Play" -lupauksensa mukaisesti Raccoon 2 SE:n avulla voit luoda kartan nurmikostasi ja aloittaa leikkaamisen suoraan pakkauksesta – robotin sisäänrakennetun näytön kautta ilman lisäasetuksia. - Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

Pienemmillä kohdealueilla alle 80m2 se voi jopa suorittaa rinnakkaisen leikkauksen puhtaampien ja tehokkaampien tulosten saamiseksi ilman kartoitusta.

"Kohdealue"-tilassa asetat laitteen mille tahansa nurmikon osalle ja annat sen leikata sen. Sen kartoittaminen etukäteen ei ole tarpeen" Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Aivan reunalla, joka kerta

Tarkalla tekoälyllä ja edistyneellä reittisuunnittelulla varustettu Raccoon 2 SE leikkaa nurmikon aivan reunaan asti,, jossa raja on samalla tasolla nurmikon kanssa, jättäen leikkaamattomia kaistaleita tai puutteita.

"Ride-on-Edge-toiminto on erityisen käytännöllinen. Tämä on etu, jota monet edullisemmat mallit eivät tarjoa, ja se säästää paljon uudelleenkäsittelyä trimmerillä." Gartenzeile / YouTube-kanava

Nopea lataus 70 minuutissa, leikkaa nurmea 150 minuutin ajan

5 Ah:n akku latautuu nopeasti ja tarjoaa Raccoon 2 SE:lle pidemmän leikkuuajan, päihittäen useimpien markkinoilla olevien pienten ruohonleikkureiden tyypilliset 2,5 Ah:n akut.

"Useimmat nurmikot, joiden suositeltu enimmäiskoko on 500 m², on helppo leikata jopa 150 minuutin leikkuuajalla." - Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Aina valmis mihin tahansa maastoon - ja kaikkien turvallisuuteen

Tekoälynäköä, tehokasta käyttöjärjestelmää ja automaattisesti säätyvää leikkuulaitetta hyödyntävä Raccoon 2 SE selviytyy jopa 36 %:n rinteistä, jopa 4 cm:n portaista ja jopa 80 cm:n levyisistä kapeista poluista. Tämän ansiosta se voi leikata sujuvasti puiden alla, kulmien ympärillä ja kaivosten alla. Se myös havaitsee ja välttää ihmisiä, lemmikkejä ja yli 300 esteitä reaaliajassa ja pysähtyy välittömästi, jos se nostetaan tai kallistetaan turvalliseen, huolettomaan leikkaukseen.

"Kuten tästä näette, heitin hänelle vain pallon ja hän näki sen heti kamerallaan ja muutti rataansa kiertääkseen sen. Minulla on myös koira, ja robottiruohonleikkuri tunnisti sen välittömästi ja mukautti automaattisesti myös ratansa." - iVax / YouTube-kanava

Kickstarter Early Bird -tarjoukset

Kickstarterin tukijat voivat nauttia rajoitetun ajan Super Early Bird -pakkauksesta jopa 42% ALENNUKSELLA:

Raccoon 2 SE: - 359 dollaria (42 prosentin alennus). VIP-asiakkaat voivat avata 299 dollarin Super Early Bird -hinnan 20 dollarin ennakkomaksulla.

Raccoon 2 SE + Garage - 406 dollaria (42 prosentin alennus)

Raccoon 2 SE ×2 + Blade Sets - 841 dollaria (35% OFF)

Raccoon 2 SE + Boundary Ground Stakes - 427 dollaria (35% OFF)

Raccoon 2 SE + Blade Set, - 529 dollaria (34% OFF)

Raccoon 2 SE + Rear Wheel - 454 dollaria (34% OFF)

Kannattajat ovat ensimmäisiä, jotka kokevat vaivattoman, älykkään leikkauksen lyömätöntä arvoa. Back Raccoon 2 SE tänään turvataksesi parhaat Super Early Bird tarjoukset sinulle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg