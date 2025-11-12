Zoznámte sa s Raccoon 2 SE na Kickstarteri - kosenie s podporou AI pre malé záhrady

News provided by

RoboUp

Nov 12, 2025, 10:26 ET

SHENZHEN, Čína, 12. novembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť RoboUP 11. novembra 2025 oficiálne uvádza na Kickstarteri model Raccoon 2 SE – pokročilú a zároveň cenovo dostupnú robotickú kosačku vyrobenú špeciálne pre malé trávniky. Vďaka technológii videnia s AI, robustnému systému pohonu a jednoduchému nastaveniu sprístupňuje Raccoon 2 SE inteligentnú údržbu trávnika každému, pričom ponuky Super Early Bird začínajú už od 359 dolárov.

Kosenie hneď po rozbalení

Zabudnite na starosti s ohraničujúcimi drôtmi alebo zložitými inštaláciami RTK. S Raccoon 2 SE môžu používatelia začať kosiť hneď po rozbalení z krabice. Žiadne drôty, žiadne nastavovanie, žiadny stres. Stačí stlačiť tlačidlo kosenia a Raccoon 2 SE sa postará o ostatné.

„V súlade so svojím sľubom „Stačí stlačiť Play" vám Raccoon 2 SE umožňuje vytvoriť mapu trávnika a začať kosiť hneď po rozbalení – a to všetko prostredníctvom vstavanej obrazovky robota, bez nutnosti ďalšieho nastavovania." – Stéphane Cazat/Planetenumerique.com

Na menších cieľových plochách s rozlohou do 80 m² dokáže dokonca vykonávať paralelné kosenie, čím dosahuje čistejšie a efektívnejšie výsledky bez mapovania.

„V režime „cieľová plocha" umiestnite zariadenie na ľubovoľnú časť trávnika a nechajte ho kosiť. Nie je potrebné vopred mapovať" – Berti Kolbow-Lehradt/Handyhase.de

Vždy až po okraj

Vďaka presnému videniu s AI a pokročilému plánovaniu trasy kosačka Raccoon 2 SE kosí až po okraj, pričom hranica je v úrovni trávnika, takže nezostávajú žiadne nepokosené pásy ani vynechané miesta.

„Obzvlášť praktická je funkcia Ride-on-Edge. Túto výhodu mnoho lacnejších modelov neponúka, a ušetrí vám to veľa práce so zastrihovačom." – Gartenzeile/YouTube kanál

Rýchle nabitie za 70 minút, kosenie 150 minút

Batéria s kapacitou 5 Ah sa rýchlo nabíja a zaisťuje modelu Raccoon 2 SE dlhší čas kosenia, čím prekonáva typické 2,5 Ah batérie použité vo väčšine malých kosačiek na trhu.

„S časom kosenia až 150 minút by sa mala ľahko pokosiť väčšina trávnikov s odporúčanou maximálnou veľkosťou do 500 m²." — Jens Scharfenberg/Basic-Tutorials.de

Vždy pripravená na akýkoľvek terén – a pre bezpečnosť všetkých

Vďaka videniu s AI, silnému pohonnému systému a automaticky nastaviteľnému sekaciemu ústrojenstvu si kosačka Raccoon 2 SE poradí so svahmi až do 36 %, schodmi do výšky 4 cm a úzkymi chodníkmi do šírky 80 cm. Vďaka tomu dokáže plynulo kosiť pod stromami, okolo rohov a pod odkvapmi. Okrem toho detekuje a vyhýba sa ľuďom, domácim zvieratám a viac ako 300 prekážkam v reálnom čase a okamžite zastaví, ak sa zdvihne alebo nakloní, takže môžete kosiť bezpečne a bezstarostne.

„Ako tu vidíte, hodil som jej loptu a ona ju vďaka kamere okamžite zbadala a upravila trajektóriu, aby ju obišla. Okrem toho mám psa a robotická kosačka ho okamžite rozpoznala a automaticky mu prispôsobila trajektóriu." — iVax/YouTube kanál

Exkluzívne ponuky Early Bird na Kickstarteri

Podporovatelia na Kickstarteri si môžu užiť časovo obmedzený balíček Super Early Bird so zľavou až 42 %:

  • Raccoon 2 SE – 359 USD (zľava 42 %). VIP členovia môžu získať prístup k cene Super Early Bird 299 USD s predbežným vkladom 20 dolárov.
  • Raccoon 2 SE + garáž – 406 USD (zľava 42 %)
  • Raccoon 2 SE ×2 + sady čepelí – 841 USD (zľava 35 %)
  • Raccoon 2 SE + kolíky do zeme – 427 USD (zľava 35 %)
  • Raccoon 2 SE + sada čepelí – 529 USD (zľava 34 %)
  • Raccoon 2 SE + zadné koleso – 454 USD (zľava 34 %)

Podporovatelia budú môcť zažiť jednoduché a inteligentné kosenie za bezkonkurenčnú cenu medzi prvými. Podporte Raccoon 2 SE ešte dnes a zaistite si najlepšie ponuky Super Early Bird.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

