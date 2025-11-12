Meet Raccoon 2 SE auf Kickstarter - KI-gesteuertes Mähen für kleine Gärten

SHENZHEN, China, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP führt am 11. November 2025 offiziell den Raccoon 2 SE auf Kickstarter ein – einen fortschrittlichen und zugleich günstigen Mähroboter, der speziell für kleine Rasenflächen entwickelt wurde. Mit KI-Bildverarbeitungstechnologie, einem robusten Antriebssystem und einer einfachen Einrichtung macht der Raccoon 2 SE intelligente Rasenpflege für jedermann zugänglich, mit Super-Frühbucherangeboten ab nur 359 $.

Sofort einsatzbereit

Vergessen Sie den Ärger mit Begrenzungskabeln oder komplizierten RTK-Installationen. Mit dem Raccoon 2 SE kann der Benutzer direkt nach dem Auspacken mit dem Mähen beginnen. Kein Kabel, keine Einrichtung, kein Stress. Drücken Sie einfach auf Mähen und der Raccoon 2 SE erledigt den Rest.

„Ganz nach dem Motto ,Just Press Play' können Sie mit dem Raccoon 2 SE eine Karte Ihres Rasens erstellen und sofort mit dem Mähen loslegen. Alles läuft über den eingebauten Bildschirm des Roboters – ganz ohne Einrichtung." – Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

In kleineren Zielbereichen unter 80 m² kann er sogar parallel mähen, um sauberere und effizientere Ergebnisse ohne Kartierung zu erzielen.

„Im Modus ,Zielbereich' platzieren Sie das Gerät auf einem beliebigen Rasenabschnitt und lassen es diesen trimmen. Eine vorherige Kartierung ist nicht notwendig" - Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Ganz bis zum Rand –jedes Mal

Der Raccoon 2 SE hat eine genaue KI-Sicht und eine coole Wegplanung. Er mäht bis ganz an den Rand, wo die Grenze auf Grashöhe ist, und lässt keine ungemähten Streifen oder Stellen aus.

„Die Ride-on-Edge-Funktion ist besonders praktisch. Diesen Vorteil haben viele billigere Modelle nicht, und man spart sich damit viel Nacharbeit mit dem Trimmer." –Gartenzeile / YouTube-Kanal

Schnell aufladen in 70 Minuten –150 Minuten mähen

Der 5-Ah-Akku lädt schnell und sorgt für eine längere Mähzeit beim Raccoon 2 SE. Damit ist er besser als die typischen 2,5-Ah-Akkus, die man in den meisten kleinen Rasenmähern auf dem Markt findet.

„Mit bis zu 150 Minuten sollten die meisten Rasenflächen mit der empfohlenen maximalen Größe von 500 m² locker gemäht werden können." – Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Immer bereit für jedes Gelände – und die Sicherheit aller

Mit KI-Vision, einem starken Antriebssystem und einem automatisch anpassbaren Mähwerk kann der Raccoon 2 SE Steigungen von bis zu 36 %, Stufen von bis zu 4 cm und schmale Wege von nur 80 cm bewältigen. Dadurch kann er problemlos unter Bäumen, um Ecken und unter Dachvorsprüngen mähen. Er erkennt und weicht auch Menschen, Haustieren und über 300 Hindernissen in Echtzeit aus und stoppt sofort, wenn es angehoben oder gekippt wird, für sicheres und sorgenfreies Mähen.

„Wie Sie hier sehen können, habe ich ihm einfach einen Ball zugeworfen, und er hat ihn sofort mit seiner Kamera gesehen und seine Bahn so angepasst, dass er ihm ausweichen konnte. Ich habe auch einen Hund und der Roboter-Rasenmäher hat meinen Hund sofort erkannt und seine Bahn automatisch angepasst." - iVax / YouTube Channel

Exklusive Kickstarter-Frühbucherangebote

Unterstützer auf Kickstarter profitieren nur für kurze Zeit vom Super-Frühbucher-Bundle mit bis zu 42 % Rabatt:

Raccoon 2 SE – $ 359 (42 % RABATT). VIPs können mit einer Anzahlung von $ 20 vor der Markteinführung einen Preis von $ 299 Super-Frühbucher-Preis freischalten.

Raccoon 2 SE + Garage – $ 406 (42 % RABATT)

Raccoon 2 SE ×2 + Klingen-Sets - $ 841 (35 % RABATT)

Raccoon 2 SE + Grenzgrundpfähle - $ 427 (35 % RABATT)

Raccoon 2 SE + Klingen-Set - $ 529 (34 % RABATT)

Raccoon 2 SE + Hinterrad - $ 454 (34 % RABATT)

Unterstützer werden als Erste müheloses, intelligentes Mähen zu einem unschlagbaren Preis erleben. Jetzt Back Raccoon 2 SE unterstützen und die besten Super-Frühbucherangebote sichern.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg