Poznaj Raccoon 2 SE na Kickstarterze - koszenie oparte o AI w małych ogrodach

SHENZHEN, Chiny, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- RoboUP w dniu 11 listopada 2025 r. oficjalnie wprowadza na Kickstartera Raccoon 2 SE - zaawansowanego ale dostępnego w przystępnej cenie robota koszącego zaprojektowanego specjalnie do małych trawników. Dzięki technologii AI vision, solidnemu systemowi napędowemu i prostemu montażowi, Raccoon 2 SE sprawia, że inteligentna pielęgnacja trawnika jest dostępna dla każdego, a oferty Super Early Bird zaczynają się już od 359 $.

Koś od razu po wyjęciu z pudełka

Zapomnij o kłopotliwych przewodach granicznych i skomplikowanej instalacji RTK. Z Raccoon 2 SE, użytkownicy mogą zacząć kosić od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Zero kabli, zero konfiguracji, zero stresu. Naciśnij przycisk koszenia i pozwól Raccoon 2 SE zająć się resztą.

„W duchu hasła „Just Press Play", Raccoon 2 SE pozwala utworzyć mapę trawnika i rozpocząć koszenie od razu po wyjęciu z pudełka - wszystko za pomocą wbudowanego ekranu robota, bez żadnej dodatkowej konfiguracji" - Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

Na mniejszych obszarach docelowych poniżej 80 m2, robot może nawet wykonywać koszenie równoległe dające czystsze i skuteczniejsze efekty bez mapowania.

„W trybie >>obszaru docelowego<< wystarczy umieścić urządzenie w dowolnym miejscu trawnika i pozwolić mu przycinać. Wcześniejsze mapowanie terenu nie jest konieczne" - Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Aż po samą krawędź, za każdym razem

Wyposażony w precyzyjne widzenie AI i zaawansowane planowanie trasy, Raccoon 2 SE kosi trawę aż po samą krawędź - tam, gdzie granica jest równa z powierzchnią trawnika - nie pozostawiając żadnych nieskoszonych pasów ani pominiętych miejsc.

„Funkcja Ride-on-Edge jest szczególnie praktyczna. To rozwiązanie, którego brakuje w wielu tańszych modelach, a które pozwala zaoszczędzić sporo pracy z podkaszarką". - Gartenzeile / kanał na YouTube

Szybkie ładowanie w 70 minut, koszenie przez 150 minut

Akumulator o pojemności 5 Ah szybko się ładuje i zapewnia długi czas pracy Raccoon 2 SE, wypadając lepiej niż typowe baterie 2,5 Ah stosowane w większości kosiarek do małych trawników.

„Dzięki nawet 150 minutom pracy większość trawników o zalecanej maksymalnej powierzchni 500 m2 można skosić bez problemu" - Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Zawsze gotowy na każde podłoże - i bezpieczny dla wszystkich

Dzięki technologii widzenia AI, mocnemu układowi napędowemu oraz automatycznie regulowanemu agregatowi tnącemu, Raccoon 2 SE bez problemu radzi sobie ze wzniesieniami do 36%, krawężnikami do 4 cm i ścieżkami o szerokości od 80 cm. Dzięki temu kosi płynnie pod drzewami, wokół narożników i pod okapami. Robot wykrywa i omija ludzi, zwierzęta oraz ponad 300 rodzajów przeszkód w czasie rzeczywistym, a w razie uniesienia lub przechylenia natychmiast się zatrzymuje, zapewniając bezpieczne i bezstresowe koszenie.

„Jak widać, właśnie rzuciłem mu piłkę - od razu ją zauważył kamerą i skorygował tor jazdy, żeby ją ominąć. Mam też psa - i robotyczna kosiarka natychmiast go wykryła, automatycznie dostosowując swoją trasę" - iVax / kanał na YouTube

Ekskluzywne oferty Early Bird na Kickstarterze

Wspierający na Kickstarterze mogą skorzystać z limitowanego pakietu Super Early Bird z rabatem nawet do 42%:

Raccoon 2 SE - 359 $ (42% zniżki). Wspierający o statusie VIP mogą odblokować cenę Super Early Bird wynoszącą 299 $, wpłacając 20 $ zaliczki przed premierą.

Raccoon 2 SE + garaż - 406 $ (42% zniżki)

Raccoon 2 SE ×2 + zestawy ostrzy - 841 $ (35% zniżki)

Raccoon 2 SE + paliki graniczne - 427 $ (35% zniżki)

Raccoon 2 SE + zestaw ostrzy - 529 $ (34% zniżki)

Raccoon 2 SE + tylne koło - 454 $ (34% zniżki)

Wspierający jako pierwsi będą mogli wypróbować bezwysiłkowego, inteligentnego koszenia w niezrównanej cenie. Wesprzyj Raccoon 2 SE już dzisiaj, aby zapewnić sobie najlepsze oferty Super Early Bird.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg