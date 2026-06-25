Abu Dhabis kulturelle Vision schlägt mit der wegweisenden Einrichtung für darstellende Künste „Dar al Funoon Abu Dhabi" neue Töne an

Die vom verstorbenen Frank Gehry entworfene neue Einrichtung für darstellende Künste wird eine Heimat für ein breites Spektrum an Aufführungen bieten, das vom Ballett bis zur Oper reicht.

Die Einrichtung, deren Eröffnung für das Jahr 2030 geplant ist, wird ein ganzjähriges Programm mit Veranstaltungen und Aufführungen an 365 Tagen im Jahr anbieten.

ABU DHABI, VAE, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) gab heute bekannt, dass die Bauarbeiten an Dar al Funoon Abu Dhabi, begonnen haben, einer wegweisenden Einrichtung auf der Insel Saadiyat, die nach ihrer Eröffnung im Jahr 2030 zu einer der technisch fortschrittlichsten Veranstaltungsstätten für darstellende Künste in der Region werden soll. Als bedeutende Investition in die kulturelle Infrastruktur spiegelt die Einrichtung die Vision Abu Dhabis wider, Plattformen von Weltklasse für künstlerische Exzellenz, internationale Zusammenarbeit und kulturellen Austausch zu schaffen.

Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi

Durch seine kontinuierlichen Investitionen in Kultur, Kreativität und Wissen schafft Abu Dhabi ein lebendiges kulturelles Ökosystem, das das lokale Publikum mit den weltweit führenden Künstlern und Institutionen verbindet und gleichzeitig seine Position als globale Kulturhauptstadt festigt.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: „Dar al Funoon Abu Dhabi steht für unser langfristiges Engagement für den künstlerischen Ausdruck und spiegelt unseren ganzheitlichen Ansatz zur kulturellen Entwicklung wider. Es ist ein Ansatz, der in unseren Werten verwurzelt ist, von unseren Mitarbeitern geprägt wird und weltoffen ist. Dies ist eine bewusste Investition in die Zukunft unseres kulturellen Ökosystems, und das Ausmaß unserer Ambitionen ist offensichtlich. Das Dar al Funoon Abu Dhabi wird eine feste Spielstätte für Darbietungen auf höchstem internationalem Niveau sein und führende Künstler, Ensembles und kreative Talente aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Region und der ganzen Welt zusammenbringen. Durch Künstlerresidenzen, internationale Partnerschaften und Produktionen von Weltklasse wird es die Möglichkeiten für den kulturellen Austausch erweitern, neue Generationen von Kreativen inspirieren und Abu Dhabis Position als globales Zentrum für Kreativität, Austausch und künstlerische Exzellenz weiter stärken."

Ein Zentrum für darstellende Künste

Das Dar al Funoon Abu Dhabi, das auf der Insel Saadiyat in der Nähe des berühmten Saadiyat Cultural District eröffnet wird, wird zu den größten und technisch fortschrittlichsten Veranstaltungsorten der Region gehören, die ausschließlich den darstellenden Künsten gewidmet sind. Der äußerst vielseitige Veranstaltungskomplex wird eine feste Heimat für Oper, Ballett, Theater und andere Live-Aufführungen auf höchstem internationalem Niveau sein und renommierte sowie aufstrebende Talente aus der Region und der ganzen Welt aus den unterschiedlichsten künstlerischen Disziplinen zusammenbringen. Das Publikum wird Kunst in unterschiedlichen Dimensionen erleben, von intimen Inszenierungen bis hin zu großen Aufführungen.

Das Dar al Funoon Abu Dhabi bietet 365 Tage und Nächte lang Veranstaltungen, Aufführungen und Aktivitäten.

Zu den Einrichtungen gehören ein Mehrzwecksaal mit mehr als 2.000 Plätzen, ein Open-Air-Amphitheater mit 3.500 Plätzen, ein Studiotheater mit 400 Plätzen und ein Jazzclub mit 250 Plätzen, sodass die Gesamtkapazität aller Veranstaltungsräume zusammen mehr als 6.000 Plätze beträgt.

Die neue Einrichtung für darstellende Künste soll zudem als Plattform für langfristige Künstlerresidenzen, Tourneepartnerschaften und Koproduktionen mit den weltweit führenden Ensembles der darstellenden Künste dienen. Das Festival wird die renommiertesten Künstler und Ensembles nach Abu Dhabi holen und gleichzeitig regionalen und aufstrebenden Talenten neue Möglichkeiten bieten, gemeinsam mit ihnen aufzutreten.

Die Kulturlandschaft von Abu Dhabi bereichern

Das Dar al Funoon Abu Dhabiwurde von DCT Abu Dhabi und in Auftrag gegeben und vom verstorbenen Frank Gehry entworfen, einem der weltweit renommiertesten Architekten, der auch für die Architektur des künftigen Guggenheim Abu Dhabi verantwortlich ist. Es ist als lebendiger Ausdruck von Musik und Performance konzipiert, mit einer wogenden, stoffartigen Fassade, die sich über das Herzstück des Geländes ergießt.

Die transparente Fassade lädt die Öffentlichkeit ein, am künstlerischen Schaffensprozess teilzuhaben, und spiegelt damit Abu Dhabis Bekenntnis zu Offenheit, Engagement und kulturellem Austausch wider.

Diese Bauwerke von Frank Gehry unterstreichen Abu Dhabis Engagement für architektonische Exzellenz und seine strategische Entscheidung, in außergewöhnliches Design zu investieren, das inspiriert und die kulturellen Bestrebungen des Emirats widerspiegelt.

Die darstellenden Künste haben in Abu Dhabi seit langem eine blühende Entwicklung genommen, was durch die Ernennung der Stadt zur UNESCO-Kreativstadt der Musik, das jährliche Abu Dhabi Festival, das Bildungszentrum für darstellende Künste „Berklee Abu Dhabi", die Musikakademie „Bait Al Oud" sowie die Rolle als Gastgeber des Internationalen Jazz-Tages 2025 neben weiteren Festivals und Konzerten deutlich wird.

Die Ankündigung von im Dar al Funoon Abu Dhabi spiegelt das Engagement des Emirats wider, in Kultur als Mittel zur nachhaltigen Entwicklung zu investieren. Über ihre kulturelle Bedeutung hinaus soll die Einrichtung nachhaltige Vorteile für die Gemeinschaft und die sozioökonomische Entwicklung bringen, indem sie Arbeitsplätze schafft, lokale Kompetenzen und Talente fördert, Kulturtourismus anzieht und die Kreativwirtschaft als Motor für langfristiges Wachstum in Abu Dhabi stärkt.

Über das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi

Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) treibt das nachhaltige Wachstum der Kultur- und Tourismusbranche in Abu Dhabi voran, fördert den wirtschaftlichen Fortschritt und trägt dazu bei, die übergeordneten globalen Ziele Abu Dhabis zu verwirklichen. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel prägen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das gesamte Ökosystem unter einer gemeinsamen Vision vom Potenzial des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu entwickeln und die besten Instrumente, Strategien und Systeme einzusetzen, um die Kultur-, Kreativ- und Tourismusbranche zu fördern.

Die Vision des DCT Abu Dhabi ist geprägt von den Menschen, dem kulturellen Erbe und der Landschaft des Emirats. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Ruf als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der sich in seinen lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, seinen wegweisenden Initiativen und seinem kreativen Denken widerspiegelt.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dctabudhabi.ae, visitabudhabi.ae und abudhabiculture.ae

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000500/DCT_Abu_Dhabi.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3000501/DCT_Abu_Dhabi_1.jpg