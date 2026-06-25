La vision culturelle d'Abu Dhabi prend une nouvelle dimension avec Dar al Funoon Abu Dhabi, une institution emblématique dédiée aux arts du spectacle

Conçue par le regretté Frank Gehry, cette nouvelle institution dédiée aux arts du spectacle accueillera un large éventail de spectacles, allant du ballet à l'opéra.

Prévue pour ouvrir ses portes en 2030, cette institution proposera une programmation tout au long de l'année, avec 365 jours d'événements et de spectacles

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abu Dhabi) a annoncé aujourd'hui le lancement des travaux de construction de Dar al Funoon Abu Dhabi, une institution emblématique située sur l'île de Saadiyat qui deviendra, dès son ouverture en 2030, l'un des lieux dédiés aux arts du spectacle les plus avancés sur le plan technique de la région. Fruit d'un investissement majeur dans les infrastructures culturelles, cette institution incarne la vision d'Abou Dhabi, qui consiste à créer des plateformes de niveau mondial au service de l'excellence artistique, de la collaboration internationale et des échanges culturels.

Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi

Grâce à ses investissements constants dans la culture, la créativité et le savoir, Abu Dhabi met en place un écosystème culturel dynamique qui met en relation le public local avec les plus grands artistes et institutions du monde, tout en renforçant sa position de capitale mondiale de la culture.

Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de DCT Abu Dhabi, a déclaré : « Dar al Funoon Abu Dhabi incarne notre engagement à long terme en faveur de l'expression artistique et reflète notre approche globale du développement culturel. C'est une approche ancrée dans nos valeurs, façonnée par nos collaborateurs et ouverte sur le monde. Il s'agit d'un investissement délibéré dans l'avenir de notre écosystème culturel, et l'ampleur de notre ambition est évidente. Le Dar al Funoon d'Abu Dhabi deviendra un lieu permanent dédié aux arts du spectacle de très haut niveau international, réunissant des artistes, des compagnies et des talents créatifs de premier plan issus des Émirats arabes unis, de la région et du monde entier. Grâce à des résidences artistiques, des partenariats internationaux et des productions de niveau mondial, il élargira les possibilités d'échanges culturels, inspirera les nouvelles générations de créatifs et renforcera encore davantage la position d'Abu Dhabi en tant que centre mondial de la créativité, des échanges et de l'excellence artistique. »

Un lieu dédié aux arts du spectacle

Situé sur l'île de Saadiyat, à proximité du célèbre quartier culturel de Saadiyat, le Dar al Funoon Abu Dhabi figurera parmi les lieux dédiés aux arts du spectacle les plus vastes et les plus avancés sur le plan technique de la région. Ce complexe culturel extrêmement polyvalent deviendra le lieu de résidence permanent de l'opéra, du ballet, du théâtre et d'autres spectacles vivants du plus haut niveau international ; il réunira des artistes de renom et des talents émergents de la région et du monde entier, issus d'une grande variété de disciplines artistiques. Le public pourra découvrir les arts à différentes échelles, allant de productions intimistes à des spectacles de grande envergure.

Dar al Funoon Abu Dhabi proposera 365 jours et nuits d'événements, de spectacles et d'activités.

Ses installations comprennent une salle de spectacle polyvalente de plus de 2 000 places, un amphithéâtre en plein air de 3 500 places, un studio-théâtre de 400 places et une salle de concert dédiée au jazz de 250 places, pour une capacité totale de plus de 6 000 places sur l'ensemble de ses espaces.

Cette nouvelle institution dédiée aux arts du spectacle est également conçue comme une plateforme destinée à accueillir des résidences artistiques de longue durée, à nouer des partenariats en matière de tournées et à mettre en place des coproductions avec les plus grandes compagnies de spectacle vivant du monde. Cet événement permettra d'accueillir à Abu Dhabi les artistes et les formations les plus célèbres, tout en offrant aux talents régionaux et émergents de nouvelles occasions de se produire à leurs côtés.

Élargir le paysage culturel d'Abou Dhabi

Le Dar al Funoon d'Abu Dhabi a été commandé par le DCT d'Abu Dhabi et conçu par le célèbre Frank Gehry, l'un des architectes les plus célèbres au monde, à qui l'on doit la conception du futur musée Guggenheim d'Abu Dhabi. Il est conçu comme une expression vivante de la musique et du spectacle, avec une façade ondulante, semblable à un tissu, qui dévale en cascade sur le cœur du site.

Sa façade transparente invite le public à découvrir le processus artistique, reflétant ainsi l'engagement d'Abu Dhabi en faveur de l'ouverture, de la participation et des échanges culturels.

Ces réalisations de Frank Gehry soulignent l'engagement d'Abou Dhabi en faveur de l'excellence architecturale ainsi que sa décision stratégique d'investir dans un design d'exception, source d'inspiration et reflet des aspirations culturelles de l'émirat.

Les arts du spectacle sont depuis longtemps florissants à Abou Dhabi, comme en témoignent sa désignation en tant que « Ville créative de la musique » par l'UNESCO, le Festival annuel d'Abou Dhabi, le centre de formation aux arts du spectacle Berklee Abu Dhabi, l'académie de musique Bait Al Oud, ainsi que son rôle d'hôte de la Journée internationale du jazz 2025, sans oublier d'autres festivals et concerts.

L'annonce de la création de Dar al Funoon Abu Dhabitémoigne de la volonté de l'émirat d'investir dans la culture en tant que vecteur de développement durable. Au-delà de son importance culturelle, cette institution devrait apporter des avantages durables sur le plan communautaire et socio-économique, en créant des emplois, en développant les compétences et les talents locaux, en attirant le tourisme culturel et en renforçant l'économie créative, moteur de la croissance à long terme d'Abou Dhabi.

À propos du Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi

Le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abu Dhabi) pilote la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme à Abou Dhabi, stimule le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dhabi. En collaborant avec les organisations qui contribuent à faire de l'émirat une destination internationale de premier plan, le DCT Abu Dhabi s'efforce de fédérer l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et de mettre en œuvre les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les secteurs de la culture, de la création et du tourisme.

La vision du ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage même de l'émirat. Nous nous attachons à consolider le statut d'Abou Dabi comme lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées autour de ses traditions vivantes d'hospitalité, de ses initiatives pionnières et de sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et sur la destination, veuillez consulter : dctabudhabi.ae, visitabudhabi.ae et abudhabiculture.ae

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