아부다비의 문화적 비전, 획기적인 공연 예술 기관 다르 알 푸눈 아부다비로 새로운 음표를 울리다

고(故) 프랭크 게리가 설계한 새로운 공연 예술 기관, 발레부터 오페라까지 광범위한 공연의 보금자리 제공 예정

2030년 개관 예정인 이 기관은 365일 이벤트와 공연으로 연중 프로그래밍 제공

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 아부다비 문화관광부(Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, DCT 아부다비)가 6월 25일, 2030년 개관 시 역내에서 가장 기술적으로 앞선 공연 예술 공간 중 하나가 될 사디야트 섬(Saadiyat Island)의 획기적인 기관 다르 알 푸눈 아부다비(Dar al Funoon Abu Dhabi)의 공사가 시작되었다고 발표했다. 문화 인프라에 대한 주요 투자를 나타내는 이 기관은 예술적 탁월성, 국제 협력, 문화 교류를 위한 세계적 수준의 플랫폼을 만들겠다는 아부다비의 비전을 반영한다.

문화, 창의성, 지식에 대한 지속적인 투자를 통해 아부다비는 현지 관객들을 세계 선도 예술가 및 기관과 연결하는 활기찬 문화 생태계를 구축하는 동시에 문화의 글로벌 수도로서의 위상을 강화하고 있다.

Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi

DCT 아부다비의 모하메드 칼리파 알 무바라크(Mohamed Khalifa Al Mubarak) 의장은 다음과 같이 말했다. "다르 알 푸눈 아부다비는 예술적 표현에 대한 우리의 장기적인 투자를 나타내며 문화 발전에 대한 우리의 포괄적인 접근법을 반영한다. 이는 우리의 가치에 뿌리를 두고, 우리 국민에 의해 형성되며, 세계를 향해 열린 접근법이다. 이는 우리 문화 생태계의 미래에 대한 의도적인 투자이며, 우리의 야망이 지니는 규모는 명확하다. 다르 알 푸눈 아부다비는 최고 국제 수준의 공연을 위한 영구적인 보금자리가 되어 UAE, 역내, 전 세계의 선도 예술가, 단체, 창의적 인재들을 한자리에 모을 것이다. 예술 레지던시, 국제 파트너십, 세계적 수준의 공연을 통해 문화 교류의 기회를 확대하고, 새로운 세대의 창작자들에게 영감을 주며, 창의성, 교류 및 예술적 탁월성의 글로벌 센터로서 아부다비의 위상을 더욱 강화할 것이다."

공연 예술의 보금자리

사디야트 문화 지구(Saadiyat Cultural District) 인근 사디야트 섬에 개관하는 다르 알 푸눈 아부다비는 역내에서 가장 크고 기술적으로 앞선 전용 공연 예술 공간 중 하나가 될 것이다. 높은 가변성을 지니는 이 공연 단지는 최고 국제 수준의 오페라, 발레, 연극 및 기타 라이브 공연의 영구적인 보금자리가 될 것이며, 다양한 예술 분야에서 역내 및 전 세계의 저명하고 신진 인재들을 한데 모을 것이다. 관객들은 소규모 친밀한 공연부터 대규모 공연까지 다양한 규모로 예술을 경험하게 될 것이다.

다르 알 푸눈 아부다비는 365일 밤낮으로 이벤트, 공연, 활동을 제공할 예정이다.

해당 시설에는 2000석 이상의 다목적 공연홀, 3500석의 야외 원형극장, 400석의 스튜디오 극장, 250석의 재즈 공연장이 포함되며, 전체 공간 합산 수용 인원은 6000명 이상이다.

새로운 공연 예술 기관은 또한 세계 선도 공연 예술 단체들과의 장기 예술 레지던시, 투어링 파트너십, 공동 제작을 위한 플랫폼으로 구상됐다. 가장 저명한 예술가와 앙상블을 아부다비로 불러들이는 동시에 지역 및 신진 인재들이 그들과 함께 공연할 수 있는 새로운 기회를 창출할 것이다.

아부다비의 문화 지형 확장

다르 알 푸눈 아부다비는 DCT 아부다비의 의뢰로 설계됐으며, 구겐하임 아부다비(Guggenheim Abu Dhabi)의 건축을 맡은 세계에서 가장 저명한 건축가 중 한 명인 고(故) 프랭크 게리(Frank Gehry)가 설계했다. 부지의 중심부 위로 흘러내리는 물결치는 천과 같은 외관을 가진 이 기관은 음악과 공연의 살아있는 표현으로 구상됐다.

투명한 전면부는 예술적 과정으로 대중을 초대하며, 개방성, 참여, 문화 교류에 대한 아부다비의 약속을 반영한다.

프랭크 게리의 이러한 구조물들은 건축적 탁월성에 대한 아부다비의 약속과 에미리트의 문화적 열망을 고무하고 반영하는 탁월한 디자인에 투자하겠다는 전략적 결정을 강조한다.

공연 예술은 유네스코 음악 창의 도시 지정, 연례 아부다비 페스티벌(Abu Dhabi Festival), 버클리 아부다비(Berklee Abu Dhabi) 공연 예술 교육 센터, 바이트 알 우드(Bait Al Oud) 음악 아카데미, 2025년 국제 재즈 데이(International Jazz Day) 개최지의 역할 등으로 입증되듯 아부다비에서 오랫동안 번성해 왔다.

다르 알 푸눈 아부다비의 발표는 지속 가능한 발전의 수단으로 문화에 투자하겠다는 에미리트의 약속을 반영한다. 문화적 의미를 넘어 이 기관은 일자리 창출, 현지 기술 및 인재 개발, 문화 관광 유치, 아부다비의 장기 성장을 위한 동력으로서 창의 경제 강화 등 지속적인 지역사회 및 사회경제적 혜택을 제공할 것으로 기대된다.

아부다비 문화관광부 소개

아부다비 문화관광부(DCT 아부다비)는 아부다비의 문화 및 관광 부문의 지속 가능한 성장을 이끌고, 경제적 진보를 촉진하며, 아부다비의 더 광범위한 글로벌 야망 달성을 돕는다. 에미리트의 위상을 선도적인 국제 목적지로 정의하는 기관들과 파트너십을 맺고 일함으로써 DCT 아부다비는 에미리트의 잠재력에 대한 공유된 비전을 중심으로 생태계를 통합하고, 노력과 투자를 조율하며, 혁신적인 솔루션을 제공하고, 최선의 도구, 정책, 시스템을 사용해 문화, 창의 및 관광 산업을 지원하고자 노력하고 있다.

DCT 아부다비의 비전은 에미리트의 국민, 유산, 경관에 의해 정의된다. 우리는 환대의 살아있는 전통, 선구적인 이니셔티브, 창의적 사고로 대표되는 진정성, 혁신, 비할 데 없는 경험의 장소로서 아부다비의 위상을 강화하기 위해 노력한다.

아부다비 문화관광부 및 목적지에 대한 자세한 정보는 dctabudhabi.ae, visitabudhabi.ae, abudhabiculture.ae를 방문하여 확인할 수 있다.

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SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi