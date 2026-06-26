Со знаковым центром исполнительских искусств Dar al Funoon Abu Dhabi культурный ландшафт Абу-Даби выходит на новый уровень

Новый центр исполнительских искусств, спроектированный ныне покойным Фрэнком Гери (Frank Gehry), станет местом проведения самых разнообразных представлений, включая оперу и балет

Площадка, открытие которой запланировано на 2030 год, будет предлагать круглогодичную программу — 365 дней различных мероприятий и представлений

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) сегодня объявил о старте работ на Dar al Funoon Abu Dhabi, знаковом культурном центре на острове Саадият, который после открытия в 2030 году станет одним из самых технически продвинутых центров исполнительского искусства в регионе. Являясь крупной инвестицией в культурную инфраструктуру, данный объект отражает стремление Абу-Даби к созданию площадок мирового уровня для выдающихся произведений искусства, международного сотрудничества и культурного обмена.

Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi

Продолжая инвестировать в культуру, творчество и знания, Абу-Даби создает яркую культурную экосистему, которая соединяет местную аудиторию с ведущими мировыми артистами и коллективами, одновременно укрепляя свои позиции в качестве мировой культурной столицы.

Его Превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель DCT Abu Dhabi, сказал: «Dar al Funoon Abu Dhabi представляет собой наши долгосрочные инвестиции в художественное творчество и отражает наш комплексный подход к культурному развитию. Это подход, основанный на наших ценностях, сформированный нашими людьми и открытый миру. Это сознательная инвестиция в будущее нашей культурной экосистемы, и масштаб наших амбиций очевиден. Dar al Funoon Abu Dhabi станет постоянным местом для разнообразных представлений на самом высоком международном уровне, объединяя ведущих артистов, коллективы и творческие таланты из ОАЭ, нашего региона и всего мира. Благодаря арт-резиденциям, международному партнерству и постановкам мирового уровня он расширит возможности для культурного обмена, вдохновит новые поколения творческих людей и еще больше укрепит позиции Абу-Даби в качестве глобального центра творчества, культурного обмена и артистического совершенства».

Дом исполнительских искусств

Dar al Funoon Abu Dhabi , который будет открыт на острове Саадият, недалеко от знаменитого культурного района Saadiyat Cultural District, станет одним из крупнейших и наиболее технически продвинутых специализированных центров исполнительского искусства в регионе. Комплекс исполнительских искусств с широкими возможностями станет постоянным домом для оперных, балетных, театральных и других живых постановок на самом высоком международном уровне и объединит признанные и новые таланты самых разных творческих направлений из региона и всего мира. Зрители познакомятся с искусством разного масштаба — от камерных постановок до больших представлений.

Dar al Funoon Abu Dhabi предложит 365 дней и ночей различных мероприятий, представлений и активностей.

Он будет включать многоцелевой концертный зал более чем на 2 000 мест, амфитеатр под открытым небом на 3 500 мест, малый зал на 400 мест и джазовый зал на 250 мест с общей вместимостью более 6 000 мест.

Новый центр исполнительских искусств также рассматривается как площадка для долгосрочных арт-резиденций, гастрольных партнерств и совместных производств с ведущими мировыми компаниями в области исполнительских искусств. Он привлечет в Абу-Даби самых прославленных артистов и коллективы, создавая новые возможности для региональных и еще не известных талантов, которые будут выступать на одной площадке вместе с ними.

Расширение культурного ландшафта Абу-Даби

Dar al Funoon Abu Dhabi был заказан DCT Abu Dhabi и спроектирован ныне покойным Фрэнком Гери, одним из самых знаменитых мировых архитекторов, который стоит и за архитектурой будущего Guggenheim Abu Dhabi. Новый центр задуман как живое воплощение музыки и исполнительского искусства, напоминая своей формой вздымающуюся ввысь ткань, которая струится каскадом над центром площадки.

Его прозрачный фасад приглашает публику принять участие в художественном процессе, отражая стремление Абу-Даби к открытости, вовлеченности и культурному обмену.

Созданная Фрэнком Гери композиция подчеркивают приверженность Абу-Даби архитектурному совершенству и стратегическое решение инвестировать в исключительный дизайн, который вдохновляет и отражает культурные устремления эмирата.

Исполнительское искусство уже долгое время процветает в Абу-Даби, о чем свидетельствует его статус Творческого музыкального города ЮНЕСКО (UNESCO Creative City of Music), ежегодный фестиваль Abu Dhabi Festival; образовательный центр исполнительского искусства Berklee Abu Dhabi; музыкальная академия Bait Al Oud; и его роль в качестве организатора International Jazz Day 2025 наряду с другими фестивалями и концертами.

Объявление о начале работ на Dar al Funoon Abu Dhabi отражает стремление эмирата инвестировать в культуру как средство устойчивого развития. Помимо своего культурного значения, данный центр, как ожидается, обеспечит долгосрочные общественные и социально-экономические выгоды, создавая рабочие места, развивая местные навыки и таланты, культурный туризм и укрепляя креативную экономику в качестве движущей силы долгосрочного роста Абу-Даби.

О Департаменте культуры и туризма Абу-Даби

Департамент культуры и туризма Абу-Даби стимулирует устойчивый рост секторов культуры и туризма Абу-Даби, способствует экономическому прогрессу и помогает достичь более широких глобальных амбиций Абу-Даби. Работая в партнерстве с организациями, которые определяют позицию эмирата как ведущего международного направления, DCT Abu Dhabi стремится объединить экосистему вокруг общего видения потенциала эмирата, координировать усилия и инвестиции, предоставлять инновационные решения и использовать лучшие инструменты, политики и системы для поддержки индустрии культуры, творчества и туризма.

Миссия Департамента культуры и туризма Абу-Даби определяется людьми, наследием и ландшафтом эмирата. Мы работаем над повышением статуса Абу-Даби как аутентичного места, места инноваций и беспрецедентных ввпечатлений, представленного его живыми традициями гостеприимства, новаторскими инициативами и творческой мыслью.

Для получения дополнительной информации о Департаменте культуры и туризма Абу-Даби и курорте посетите: dctabudhabi.ae и visitabudhabi.ae и abudhabiculture.ae

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/3000500/DCT_Abu_Dhabi.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3000501/DCT_Abu_Dhabi_1.jpg