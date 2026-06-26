アブダビの文化ビジョン、象徴的な舞台芸術施設「ダル・アル・フヌーン・アブダビ」で新たな展開へ

故Frank Gehry氏が設計した新たな舞台芸術施設、バレエからオペラまで幅広い公演の拠点に

2030年開館予定の同施設は、年間を通じたプログラムを提供し、365日にわたりイベントや公演を開催

アラブ首長国連邦・アブダビ, 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi（DCT Abu Dhabi）は本日、サディヤット島に位置する象徴的な施設ダル・アル・フヌーン・アブダビの建設工事が開始されたと発表しました。同施設は2030年の開館時に、この地域で最も技術的に先進的な舞台芸術会場の一つとなります。文化インフラへの大規模な投資を示す同施設は、芸術的卓越性、国際連携、文化交流のための世界水準のプラットフォームを創出するというアブダビのビジョンを反映しています。

アブダビは、文化、創造性、知識への継続的な投資を通じて、地元の観客と世界有数のアーティストや機関をつなぐ活気ある文化エコシステムを構築するとともに、文化の世界的中心地としての地位をさらに強化しています。

Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi Abu Dhabi's cultural vision strikes a new note with landmark performing arts institution Dar al Funoon Abu Dhabi

DCT Abu Dhabi会長のMohamed Khalifa Al Mubarak閣下は、次のように述べました。「ダル・アル・フヌーン・アブダビは、芸術的表現への私たちの長期的な投資を示すものであり、文化発展に対する私たちの包括的なアプローチを反映しています。これは、私たちの価値観に根ざし、アブダビの人々によって形づくられ、世界に開かれたアプローチです。この投資は、私たちの文化エコシステムの未来に向けた明確な意思に基づくものであり、私たちの大きな志は明らかです。ダル・アル・フヌーン・アブダビは、国際的に最高水準の公演の恒久的な拠点となり、アラブ首長国連邦、周辺地域、世界各地から一流のアーティスト、芸術団体、クリエイティブ人材を結集します。アーティスト・イン・レジデンス、国際的パートナーシップ、世界水準の上演作品を通じて、文化交流の機会を拡大し、次世代のクリエイターにインスピレーションを与え、創造性、交流、芸術的卓越性の世界的中心地としてのアブダビの地位をさらに強化していきます。」

舞台芸術の拠点

著名なサディヤット文化地区に近いサディヤット島に開館するダル・アル・フヌーン・アブダビは、この地域で最大規模かつ技術的に最も先進的な舞台芸術専用会場の一つとなります。多様な公演形態に対応できる同複合施設は、オペラ、バレエ、演劇、その他の国際最高水準のライブ公演の恒久的な拠点となり、幅広い芸術分野にわたって、この地域や世界各地の著名アーティストから新進の才能までを一堂に集めます。観客は、小規模で親密な雰囲気の作品から大規模公演まで、さまざまな規模で芸術を体験できます。

ダル・アル・フヌーン・アブダビでは、365日昼夜を通じて、イベント、公演、各種活動を開催します。

施設には、2,000席超の多目的公演ホール、3,500席の野外円形劇場、400席のスタジオシアター、250席のジャズ会場が含まれ、各スペース全体で6,000人超を収容できます。

この新たな舞台芸術施設は、長期的なアーティスト・イン・レジデンス、巡回公演のパートナーシップ、世界有数の舞台芸術団体との共同制作のためのプラットフォームとしても構想されています。同施設は、世界で最も著名なアーティストやアンサンブルをアブダビに招くとともに、地域で活躍する人材や新進の才能が彼らと共演する新たな機会を創出します。

アブダビの文化シーンを広げる

ダル・アル・フヌーン・アブダビは、DCT Abu Dhabiの委託により、今後開館予定のグッゲンハイム・アブダビの建築も手掛けた世界で最も著名な建築家の一人、故Frank Gehry氏が設計しました。同施設は、音楽と舞台芸術を生き生きと体現するものとして構想されており、敷地の中心部を覆うように波打つ、布のような外観を特徴としています。

透明なファサードは一般の人々を芸術の創造過程へと招き入れ、開放性、参加、文化交流に対するアブダビの取り組みを反映しています。

Frank Gehry氏によるこれらの建築物は、建築的卓越性に対するアブダビの取り組みを際立たせるとともに、同首長国の文化的な志を反映し、人々にインスピレーションを与える卓越したデザインに投資するという戦略的判断を示しています。

アブダビでは長年にわたり舞台芸術が盛んに発展してきました。その歩みは、UNESCO音楽創造都市（UNESCO Creative City of Music）への指定、毎年開催されるアブダビ・フェスティバル（Abu Dhabi Festival）、Berklee Abu Dhabi舞台芸術教育センター、Bait Al Oud音楽アカデミーの存在、国際ジャズデー2025（International Jazz Day 2025）の開催地としての役割、その他のフェスティバルやコンサートに表れています。

ダル・アル・フヌーン・アブダビの発表は、持続可能な発展の手段として文化に投資するという同首長国の取り組みを反映しています。その文化的意義に加え、同施設は、雇用の創出、地域のスキルと人材の育成、文化観光の誘致、そしてアブダビの長期的成長を支える原動力としてのクリエイティブ経済の強化を通じて、地域社会面および社会経済面で長期的な利益をもたらすことが期待されています。

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiについて

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi（DCT Abu Dhabi）は、アブダビの文化・観光セクターの持続可能な成長を推進し、経済発展を後押しし、アブダビのより広範な世界的目標の達成を支援しています。DCT Abu Dhabiは、同首長国の主要な国際デスティネーションとしての地位を形づくる組織と連携することにより、同首長国の可能性に関する共通のビジョンの下でエコシステム全体を結集し、取り組みと投資を調整し、革新的なソリューションを提供し、文化、クリエイティブ、観光の各産業を支援するために最良のツール、政策、システムを活用するよう努めています。

DCT Abu Dhabiのビジョンは、首長国の人々、遺産、景観によって形づくられています。私たちは、脈々と受け継がれるホスピタリティの伝統、先駆的な取り組み、創造的思考に表される、本物の魅力、革新性、比類のない体験を備えた場としてのアブダビの地位を高めるために取り組んでいます。

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiおよび観光地としてのアブダビの詳細については、以下をご覧ください。dctabudhabi.ae、visitabudhabi.ae、abudhabiculture.ae

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SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi