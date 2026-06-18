Cision führt AI Coverage Analysis in CisionOne ein, damit PR-Teams vom Medienecho ins Handeln kommen

AI Coverage Analysis (KI-gestützte Analyse der Medienberichterstattung) hilft Kommunikationsfachleuten, die Geschichte hinter ihrer Medienberichterstattung zu verstehen, zentrale Narrative sichtbar zu machen und nächste Schritte zu erkennen

CHICAGO, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medienanalysen, gab heute die Einführung von AI Coverage Analysis bekannt, einer neuen Funktion seiner preisgekrönten CisionOne–Plattform.

AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands. AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage.

Direkt in den PR-Workflow integriert, hilft AI Coverage Analysis Kommunikationsteams, schnell zu verstehen, was ihre Medienberichterstattung bedeutet, welche Narrative sich abzeichnen und welche nächsten Schritte sie ergreifen sollten. Dies macht zentrale Themen in der gesamten Berichterstattung sichtbar und liefert maßgeschneiderte Vorschläge für nächste Schritte, indem die Analyse in den Kontext der spezifischen Ziele eines Teams eingeordnet wird und Teams dabei unterstützt werden, schneller von der Berichterstellung zu Handlungsempfehlungen zu gelangen..

Die Einführung erfolgt zu einem für PR-Teams entscheidenden Zeitpunkt. Kommunikationsfachleute müssen mehr Signale als je zuvor verarbeiten, von Medienerwähnungen und Sentiment-Berichten bis hin zu Gesprächen in sozialen Medien, aktuellen Nachrichten und Aktivitäten von Wettbewerbern. Doch mehr Daten haben nicht immer zu mehr Klarheit geführt. Viele Teams haben nach wie vor mit derselben Frage zu kämpfen: Was bedeutet diese ganze Berichterstattung eigentlich, und was sollten wir als Nächstes tun?

Zwar erleichtert die KI-gestützte Zusammenfassung die Verarbeitung großer Informationsmengen, doch liefern viele Tools nach wie vor Ergebnisse, die zu allgemein oder zu vage sind, um als Grundlage für konkrete Entscheidungen zu dienen. AI Coverage Analysis schließt diese Lücke, indem die Funktion nicht nur umfassende, sondern auch für spezifische Prioritäten relevante Erkenntnisse sichtbar macht.

Gleichzeitig stehen PR-Teams laut dem „Inside PR Report 2026" von Cision in diesem Jahr unter größerem Druck, trotz knapperer Budgets und geringerer Ressourcen bessere Ergebnisse zu erzielen. AI Coverage Analysis trägt dazu bei, diese Herausforderung zu bewältigen, indem die Funktion den Zeitaufwand reduziert, den Teams für die manuelle Interpretation der Berichterstattung aufwenden, und sie dabei unterstützt, schneller von der Berichterstellung zu Handlungsempfehlungen zu gelangen.

„PR-Teams haben mehr Zugang zu Daten als je zuvor, aber Daten ohne Klarheit erzeugen nur noch mehr Rauschen", sagte Amy Jones, Marketingleiterin von Cision. „AI Coverage Analysis hilft Teams, die Geschichte hinter ihrer Berichterstattung zu verstehen, die relevanten Narrative zu erkennen und mit größerer Sicherheit zu handeln. Es geht darum, Kommunikationsfachleute dabei zu unterstützen, weniger Zeit mit dem Entschlüsseln von Informationen zu verbringen und mehr Zeit in die Beratung des Unternehmens zu investieren."

Mit AI Coverage Analysis können Nutzer die Berichterstattung zu einem ausgewählten Thema, einer Marke, einer Kampagne oder einem Wettbewerber auswerten und schnell erkennen, welche zentralen Narrative, Themen und Faktoren die Diskussion prägen. Die Funktion liefert anschließend Empfehlungen – zugeschnitten auf spezifische Ziele und Prioritäten –, damit Teams entscheiden können, wo sie reagieren, welche Themen sie verstärken und wo möglicherweise weitere Maßnahmen erforderlich sind.

AI Coverage Analysis soll modernen PR-Teams helfen:

Den größeren Zusammenhang hinter der Medienberichterstattung verstehen

Zentrale Narrative rund um Marken, Kunden und Wettbewerber sofort sichtbar machen

Informationsüberlastung in entscheidende Erkenntnisse und sicheres Handeln umwandeln

Von Berichtsdaten zur Beratung über nächste Schritte übergehen

Ein Meilenstein in Cisions KI-Entwicklung

Die Einführung von AI Coverage Analysis ist Teil der fortlaufenden Investitionen von Cision in KI-gestützte Kommunikationsabläufe. Indem CisionOne Medienbeobachtung, Analyse, Berichterstattung und Handeln auf einer Plattform zusammenführt, unterstützt die Lösung PR- und Kommunikationsteams dabei, relevante Signale einzuordnen und mit größerer Sicherheit zu handeln.

Weitere Informationen zu den KI-gestützten Funktionen von CisionOne finden Sie hier

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundeneinbindung sowie Kommunikation. Wir stellen Fachleuten aus PR und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie Social Media die Tools bereit, die sie benötigen, um in der heutigen datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein. Unsere fundierte Fachkenntnis, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, unter anderem CisionOne, Brandwatch, Trajaan, sowie PR Newswire, unterstützen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, dabei, die für sie wichtigsten Zielgruppen zu erkennen sowie von ihnen gesehen zu werden, sie zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden.

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