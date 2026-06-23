Cision、PRチームが報道を行動へとつなげることを支援するAI Coverage AnalysisをCisionOneに導入

AI Coverage Analysisは、広報担当者がメディア報道の背後にあるストーリーを理解し、主要な論調を明らかにし、次に取るべき行動を見極めるのに役立ちます。

シカゴ, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- 消費者・メディアインテリジェンス分野の世界的リーダーであるCisionは本日、受賞歴のあるCisionOneプラットフォームの新機能「AI Coverage Analysis」の提供開始を発表しました。

PRワークフローに直接組み込まれたAI Coverage Analysisは、広報チームが、自社に関するメディア報道の意味、浮上している論調、次に取るべき行動を迅速に理解できるよう支援します。この機能は、報道全体に共通する主要テーマを明らかにし、次のステップに向けた個別の提案を提供します。また、チーム固有の目標に照らして分析を位置づけることで、レポート作成から提言へとより迅速に移行できるよう支援します。

AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage. AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands.

今回の提供開始は、PRチームにとって重要な時期に実現しました。広報担当者は、メディアでの言及や感情分析レポートから、ソーシャルメディア上の会話、速報、競合他社の動向に至るまで、かつてないほど多くのシグナルを管理しています。しかし、データが増えても、必ずしも状況がより明確になるわけではありません。多くのチームは、今も同じ問いに直面しています。こうした一連の報道は実際には何を意味し、私たちは次に何をすべきなのでしょうか。

AIを活用した要約機能により、大量の情報を処理しやすくなった一方で、多くのツールが提供する出力結果は、実際の意思決定の指針となるには、依然として範囲が広すぎたり、一般的すぎたりします。AI Coverage Analysisは、単に包括的であるだけでなく、特定の優先事項に関連する知見を明らかにすることで、このギャップに対応します。

一方、Cisionの「2026年版Inside PR Report」によると、今年、PRチームは予算が縮小し、リソースが減少する中でも、より高い成果を上げることを求められるプレッシャーが強まっています。AI Coverage Analysisは、チームが手作業で報道を解釈するのに費やす時間を削減し、レポート作成から提言へとより迅速に移行できるようにすることで、この課題に対応します。

「PRチームはかつてないほど多くのデータにアクセスできるようになっていますが、明確な解釈を伴わないデータは、かえってノイズを増やすだけです」と、Cisionの最高マーケティング責任者（CMO）であるAmy Jones氏は述べています。「AI Coverage Analysisは、チームが自社に関する報道の背後にあるストーリーを理解し、重要な論調を特定し、より自信を持って行動できるよう支援します。これは、広報担当者が情報の解読に費やす時間を減らし、事業への助言に費やす時間を増やせるよう支援するものです。」

AI Coverage Analysisを利用すれば、ユーザーは選択したトピック、ブランド、キャンペーン、または競合他社に関する報道を確認し、その報道や議論を形づくっている主要な論調、テーマ、要因を素早く把握できます。そのうえでこの機能は、特定の目標や優先順位に合わせた推奨事項を提供し、チームがどこで対応すべきか、何を強調すべきか、どこで追加対応が必要かを判断できるよう支援します。

AI Coverage Analysisは、現代のPRチームが以下を実現できるよう支援することを目的としています。

メディア報道の背後にある全体像を理解する

ブランド、クライアント、競合他社を巡る主要な論調を即座に明らかにする

情報過多を重要な知見と自信ある行動へと転換する

データの報告から、次に取るべき行動に関する助言へと移行する

CisionのAI進化における重要な節目

AI Coverage Analysisの提供開始は、AIを活用したコミュニケーションワークフローに対するCisionの継続的な投資の一環です。CisionOneは、モニタリング、分析、レポート作成、アクションを1つのプラットフォームに集約することで、PRおよびコミュニケーションチームが重要なシグナルの意味を理解し、より確信を持って行動できるよう支援します。

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Cisionについて

Cisionは、消費者・メディアインテリジェンス、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションの世界的リーダーです。当社は、PR、コーポレートコミュニケーション、マーケティング、ソーシャルメディアのプロフェッショナルに対し、今日のデータ主導の世界で優れた成果を上げるために必要なツールを提供しています。当社の深い専門知識、独自のデータパートナーシップ、CisionOne、Brandwatch、Trajaan、PR Newswireなどの受賞歴のある製品により、Fortune 500企業の84%を含む75,000社以上の企業や組織は、自社にとって最も重要なオーディエンスを把握し、そのオーディエンスに自社を認知してもらい、相手を理解し、相手に理解されることができます。

メディア連絡先：

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SOURCE Cision Ltd.