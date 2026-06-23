시전, 시전원에 AI 보도 분석 기능 출시… 홍보팀이 보도 분석에서 실행으로 나아갈 수 있도록 지원

커뮤니케이터들이 언론 보도 이면의 스토리를 이해하고, 핵심 내러티브를 파악하며, 다음 단계를 식별하도록 돕는 AI 보도 분석

시카고, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 소비자 및 미디어 인텔리전스 분야의 글로벌 리더 시전(Cision)이 6월 18일, 수상 경력의 시전원(CisionOne) 플랫폼의 새로운 기능인 AI 보도 분석(AI Coverage Analysis)의 출시를 발표했다.

홍보 워크플로에 직접 내장된 AI 보도 분석은 커뮤니케이션 팀이 언론 보도의 의미, 나타나는 내러티브, 다음에 취해야 할 행동을 신속하게 파악할 수 있도록 돕는다. 이는 보도 전반에 걸쳐 핵심 주제를 파악하고 다음 단계에 대한 맞춤형 제안을 제공하며, 팀의 특정 목표에 맞게 분석을 맥락화해 보고에서 권고로 더 빠르게 이동할 수 있도록 한다.

AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage. AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands.

이번 출시는 홍보팀에게 중요한 시점에 이루어졌다. 홍보 담당자는 미디어 언급과 감정 보고서부터 소셜 대화, 속보, 경쟁사 활동에 이르기까지 그 어느 때보다 많은 신호를 관리하고 있다. 그러나 더 많은 데이터가 항상 더 명확한 인사이트를 창출하는 것은 아니었다. 많은 팀이 여전히 '이 모든 보도가 실제로 무엇을 의미하며, 다음에 무엇을 해야 하는가?'라는 동일한 질문에 대해 고심하고 있다.

AI 기반 요약 기능은 대량의 정보를 처리하기 더 쉽게 만들었지만, 다수의 도구는 여전히 실제 의사결정을 안내하기에는 너무 광범위하거나 일반적인 결과물을 제공하고 있다. AI 보도 분석은 포괄적인 것을 넘어 특정 우선순위와 관련된 인사이트를 제공함으로써 이 격차를 해소한다.

이와 동시에, 시전의 2026 인사이드 홍보 리포트(2026 Inside PR Report)에 따르면 홍보팀들은 올해 더 빠듯한 예산과 적은 자원에도 불구하고 더 강력한 성과를 제공해야 한다는 압박을 더 많이 받고 있다. AI 보도 분석은 팀이 보도를 수동으로 해석하는 데 소비하는 시간을 줄이고 보고에서 권고로 더 빠르게 이동할 수 있도록 도움으로써 이 과제의 해결을 돕는다.

시전의 에이미 존스(Amy Jones) 최고 마케팅 책임자는 "홍보팀은 그 어느 때보다 많은 데이터에 접근할 수 있지만, 명확성 없는 데이터는 더 많은 노이즈만 만들어낼 뿐"이라고 말했다. 이어 "AI 보도 분석은 팀이 보도 이면의 스토리를 이해하고, 중요한 내러티브를 파악하며, 더 큰 확신을 가지고 움직일 수 있도록 돕는다. 홍보 담당자가 정보를 해독하는 데 소비하는 시간을 줄이고, 비즈니스에 자문하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하는 것이 핵심"이라고 덧붙였다.

AI 보도 분석을 통해 사용자는 선택한 주제, 브랜드, 캠페인 또는 경쟁사에 걸친 보도를 검토하고 대화를 형성하는 핵심 내러티브, 주제, 요인을 신속하게 파악할 수 있다. 그런 다음 이 기능은 특정 목표와 우선순위에 맞게 조정된 권고 사항을 제공해 팀이 어디에 대응하고, 무엇을 증폭시키며, 추가 조치가 필요한 곳을 결정하는 데 도움을 준다.

AI 보도 분석은 현대 홍보팀이 다음과 같은 작업을 수행할 수 있도록 설계됐다.

언론 보도 이면의 더 큰 스토리 이해

브랜드, 클라이언트 및 경쟁사 관련 핵심 내러티브를 즉각적으로 파악

정보 과부하를 핵심 인사이트와 자신감 있는 행동으로 전환

데이터 보고에서 다음 단계 조언으로 이동

시전 AI 진화의 이정표

AI 보도 분석의 출시는 AI 기반 커뮤니케이션 워크플로에 대한 시전의 지속적인 투자의 일환이다. 모니터링, 분석, 보고 및 실행을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 시전원은 홍보 및 커뮤니케이션 팀이 중요한 신호를 파악하고 더 큰 확신을 가지고 움직일 수 있도록 돕는다.

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시전 소개

시전은 소비자 및 미디어 인텔리전스, 참여, 커뮤니케이션 솔루션 분야의 글로벌 선도기업이다. 시전은 PR 및 기업 커뮤니케이션, 마케팅, 소셜미디어 전문가들이 요즘 같은 데이터 중심 환경에서 성공하는 데 필요한 도구를 제공한다. 시전은 깊이 있는 전문성과 독점 데이터 파트너십, 시전원, 브랜드워치(Brandwatch), 트라잔(Trajaan), PR뉴스와이어(PR Newswire)를 포함해 수상 경력에 빛나는 제품군을 바탕으로 포춘(Fortune) 500대 기업의 84%를 포함한 7만 5000여 기업과 기관이 핵심 이해관계자를 더 효과적으로 파악하고 소통할 수 있도록 지원하고 있다.

미디어 문의처:

시전 홍보 부서

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SOURCE Cision Ltd.