1inch lanza Aqua al público, presentando la primera capa de liquidez compartida para DeFi

Tras su lanzamiento para desarrolladores en noviembre de 2025, Aqua ofrece ahora una alternativa con control de riesgos al modelo basado en pools de DeFi.

1inch presenta un programa de incentivos de liquidez para Aqua, impulsado por Merkl, financiado con 10 millones de 1INCH por la Fundación 1inch y 500.000 USDC de 1inch DAO.

Aqua se lanza en 13 cadenas EVM desde el primer día.

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, el ecosistema DeFi líder, ha dado a conocer el lanzamiento público completo de Aqua, una capa de liquidez compartida con autocustodia que permite a los proveedores de liquidez utilizar el mismo saldo de billetera en múltiples posiciones sin bloquear los activos en fondos de liquidez.

Tras su lanzamiento para desarrolladores en noviembre de 2025, Aqua ofrece hoy una de las primeras alternativas con control de riesgos al modelo tradicional de pools de DeFi, permitiendo una provisión de liquidez más eficiente en términos de capital.

1inch Aqua funciona como un registro: un usuario conecta su billetera para aprobar un saldo de tokens y crear posiciones de liquidez que pueden acceder a dicho saldo. El protocolo Aqua realiza un seguimiento de ese saldo y, cuando recibe una orden de intercambio que cumple con los criterios de la posición, extrae los tokens solicitados de la billetera y devuelve los tokens recibidos junto con las comisiones en una única transacción atómica. De lo contrario, los tokens del usuario permanecen en su billetera y bajo su control total.

"El espacio de provisión de liquidez está obsoleto, pero solo te das cuenta de lo obsoleto que es cuando existe una alternativa. Hoy, esa alternativa ha llegado. Con Aqua, los proveedores de liquidez ya no tienen que aceptar la ineficiente estructura de pools que han soportado durante años", afirmó Sergej Kunz, cofundador de 1inch. "DeFi no solo necesita más liquidez. Necesita una liquidez más útil, activa dondequiera que surja la demanda. Creamos Aqua para que los proveedores logren ese alcance sin renunciar a la custodia: tus tokens permanecen en tu billetera hasta el momento en que se completa un intercambio."

Junto con el lanzamiento del producto, se pone en marcha 1inch Network Incentives, un programa de recompensas por liquidez para Aqua, liderado por Degensoft Ltd (BVI) y gestionado a través de Merkl. La Fundación 1inch ha comprometido 10 millones de 1INCH en recompensas para proveedores, además de una aportación adicional de 500.000 USDC por parte de 1inch DAO. Esta iniciativa está diseñada para acelerar el crecimiento de la liquidez y la actividad de intercambio en los pares compatibles. Como resultado, los proveedores de liquidez no solo se benefician de la experiencia mejorada de Aqua, sino que también tienen la oportunidad de obtener recompensas adicionales. Los términos, mercados y medidas de seguridad del programa se detallan en la configuración de la campaña publicada.

Según 1inch, el sistema actual basado en pools es un factor limitante importante para la capacidad de DeFi de escalar e incorporar capital de TradFi a la cadena de bloques. Para los proveedores de liquidez, el modelo actual de depósito en pools implica ceder la custodia, mientras que el capital activo se dispersa entre protocolos, pares y rangos de precios. La magnitud del problema es alarmante: según una investigación en cadena realizada por Dune encargada por 1inch, el 85% de la liquidez concentrada en los principales DEX estuvo infrautilizada en el primer semestre de 2026, aproximadamente 1.600 millones de dólares de los 1.840 millones registrados. Esto incluye unos 542 millones de dólares que permanecen completamente fuera de rango en una semana promedio, lo que resulta en una pérdida estimada de 150 millones de dólares en comisiones anuales.

A través de Aqua, 1inch presenta un modelo más eficiente para la liquidez compartida, permitiendo que el mismo saldo de la billetera respalde múltiples posiciones simultáneamente. A diferencia del modelo tradicional, donde la liquidez debe dividirse entre múltiples pools y posiciones, Aqua permite que un solo saldo admita múltiples cotizaciones a la vez. Por ejemplo, un saldo de 100.000 dólares puede respaldar tres posiciones que cotizan colectivamente 300.000 dólares de liquidez, con la posibilidad de cotizar aún más. Los tokens subyacentes permanecen disponibles para cada posición en todo momento; no se toma nada prestado y cualquier intercambio solo puede ejecutarse sobre los activos que realmente se encuentran en la billetera.

Una posición en Aqua puede ser de rango completo, concentrada o fija, según el par seleccionado y el tipo de posición. Un usuario puede abrir y cerrar posiciones por sí mismo, sin bloqueo. Su exposición está limitada por los tokens que realmente posee, no por el tamaño combinado teórico de cada posición que crea. Si su billetera no puede cubrir un intercambio, Aqua simplemente no utiliza sus tokens.

A partir de hoy, los usuarios pueden crear posiciones en 13 cadenas EVM, incluyendo Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain y BNB Chain. Aqua también se lanza con diversas funcionalidades adicionales, como una tabla de clasificación de liquidez, una pantalla de incentivos, visualizaciones de mapas de liquidez, creación de posiciones por lotes, perfiles de proveedores con posiciones entre cadenas, sub-billeteras y un flujo de aprovisionamiento de liquidez asistido por IA a través de 1inch Business MCP con implementación segura por lotes, disponible próximamente.

Aqua ha superado ocho auditorías de seguridad independientes realizadas por OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori y Decurity. Gracias a su diseño totalmente autocustodio, que nunca retiene los tokens de los usuarios, un intercambio solo puede mover activos que se encuentren realmente en la billetera del proveedor en el momento de la operación. La revocación detiene las nuevas operaciones tan pronto como se confirma en la cadena. Aqua también está protegida contra la manipulación de comisiones JIT por diseño, ya que cada posición tiene un único propietario, por lo que no existe un momento de comisión compartida del que los bots puedan sacar provecho. Si bien el diseño de Aqua limita la exposición y mantiene a los proveedores en control de sus propios tokens, las comisiones de intercambio no están garantizadas, los precios pueden fluctuar en contra de una posición (pérdida temporal) y los proveedores asumen el riesgo de mercado y el riesgo de los contratos inteligentes.

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Acerca de 1inch

1inch impulsa las finanzas descentralizadas con una experiencia de trading de criptomonedas fluida para 27 millones de usuarios. Además de ser la plataforma líder para intercambios de tokens eficientes y de bajo coste, con más de 100 millones de dólares en operaciones diarias, 1inch ofrece una gama de herramientas innovadoras, que incluyen una billetera segura de autocustodia, un gestor de cartera para administrar activos digitales, un portal empresarial exclusivo que brinda acceso a su tecnología de vanguardia e incluso una tarjeta de débito para facilitar el uso de criptomonedas. Gracias a su constante innovación, 1inch simplifica las finanzas descentralizadas para todos.

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Aqua implica riesgos, incluyendo la pérdida de fondos. Está diseñado para usuarios experimentados; investigue por su cuenta. Esto no constituye asesoramiento financiero. Las recompensas por incentivos son variables, no están garantizadas y están sujetas a los términos y condiciones publicados del programa.