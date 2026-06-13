AFX acelera su expansión global con Ken C, veterano de la industria, al frente del crecimiento

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, un protocolo L1 soberano de alto rendimiento diseñado específicamente para derivados descentralizados, anunció que Ken C, veterano de la industria, se ha unido al protocolo como Jefe de Crecimiento, reforzando así el compromiso de AFX de expandir su ecosistema comercial global y acelerar la adopción de la infraestructura de derivados en cadena.

AFX Accelerates Global Expansion with Industry Veteran Ken C Leading Growth

Ken aporta más de nueve años de experiencia en finanzas tradicionales, Web3 y tecnologías emergentes de IA. Inició su carrera liderando iniciativas de productos digitales en HSBC y DBS Bank antes de adentrarse en el mundo de las criptomonedas, donde desempeñó roles de liderazgo en OKX, Animoca Brands y diversas empresas emergentes. Su experiencia abarca el crecimiento del ecosistema, el desarrollo de negocios, la estrategia de producto y la innovación impulsada por IA.

Su llegada se produce en un momento crucial para AFX tras el exitoso lanzamiento de su red principal y la continua expansión de su ecosistema de derivados descentralizados.

"A medida que la infraestructura de negociación en cadena madura, creemos que la próxima ola de adopción vendrá de operadores que buscan tanto rendimiento como soberanía", afirmó Ken C. "AFX se encuentra en una posición privilegiada para cerrar esa brecha, ofreciendo una infraestructura de negociación de nivel profesional a la vez que preserva la transparencia y la autocustodia que definen las finanzas descentralizadas. Me entusiasma contribuir a llevar esta visión a una audiencia global".

Como director de Crecimiento, Ken liderará la captación de operadores globales, las alianzas con el ecosistema, la expansión de la comunidad y las iniciativas estratégicas de desarrollo de negocio. Su enfoque incluirá la incorporación de operadores profesionales, creadores de mercado y socios del ecosistema, al tiempo que fortalece la presencia de AFX en los principales mercados globales.

A diferencia de muchas plataformas de negociación descentralizadas basadas en blockchains de propósito general, AFX opera como una capa de negociación soberana diseñada específicamente para los mercados de derivados. El protocolo combina una ejecución de baja latencia, una infraestructura de negociación de nivel institucional y transparencia en la cadena para crear una nueva categoría de arquitectura blockchain centrada en la negociación.

"El crecimiento de las criptomonedas se basa, en última instancia, en la confianza, la participación y la alineación del ecosistema", añadió Ken. "Nuestro objetivo no es simplemente atraer usuarios, sino cultivar una comunidad de negociación global que dé forma activamente al futuro de los mercados descentralizados".

Este anuncio refleja el compromiso más amplio de AFX con la construcción de un ecosistema sostenible y alineado con la comunidad, a medida que el protocolo continúa expandiendo su conjunto de productos, su red de liquidez y su base de usuarios global.

Acerca de AFX

AFX es una plataforma L1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rápida ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la cadena de bloques, AFX ofrece un entorno Perp DEX de nivel profesional, caracterizado por una finalización inferior a 100 ms, liquidez institucional y una eficiencia de capital sin igual.

La disponibilidad del producto varía según la jurisdicción.