Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,42 millones de tokens

A 31 de mayo de 2026 a la 2:00 p.m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.416.901 ETH a 2.003 dólares por ETH, 203 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 93 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 446 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,49 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 26.497 ETH. En nuestra opinión, el precio de ETH no refleja el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum, pero esto no sorprende dado que nos encontramos en las primeras etapas de la cripto primavera. Se espera que Bitmine alcance el "punto de inflexión del 5 %" en algún momento de 2026," comentó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 31 de mayo de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.718.677 (9.500 millones de dólares a razón de 2.003 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 296 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,73 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 258 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 87% de los 5,42 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron una rentabilidad anualizada del 2,73 % en siete días", añadió Lee.

Bitmine, la criptomoneda que posee, se posiciona como la principal custodia de Ethereum y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que, según se informa, posee 843.738 BTC valorados en 62.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor custodia de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción fue de 628 millones de dólares (promedio de 4 días, a 29 de mayo de 2026), ocupando el puesto número 225 en Estados Unidos, detrás de Marathon Petroleum (puesto número 224) y por delante de Blackstone (puesto número 226) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La gestión de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser más rentables que el oro.

El mensaje del Presidente puede encontrarse aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese aquí: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de la 'alquimia del 5 %', la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, siga a X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa 'alquimia del 5 %' y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en 2026; (ii) las expectativas de la Compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluyendo la creencia de que Ethereum continúa beneficiándose de dos factores favorables: la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales para los sistemas de IA con agentes; (iii) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía; (iv) la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de staking de la compañía, incluido MAVAN, su expansión para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, e ingresos proyectados anuales por staking de 258 millones de dólares y recompensas por staking proyectadas de 296 millones de dólares sobre una base anualizada (cuando el ETH esté totalmente apostado); (v) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que cada vez necesitan más cadenas de bloques públicas y neutrales; (vi) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (vii) la caracterización que hace la compañía de las condiciones del mercado como una oportunidad atractiva para la adquisición de ETH; (vi) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de EE.UU. del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al USD en el patrón oro; (vii) la caracterización de la Compañía de los precios de ETH como no reflejando el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum; y (viii) la caracterización de la Compañía de las condiciones del mercado como las primeras etapas de la cripto primavera. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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