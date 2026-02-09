Cango Inc. publica la carta a los accionistas de 2025

DALLAS, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) publicó hoy una carta a los accionistas destacando su transformación estratégica y su hoja de ruta para evolucionar de un minero global de Bitcoin a una plataforma de infraestructura informática de IA.

A lo largo del año pasado, Cango implementó una entrada disciplinada en la industria, equilibrando la velocidad con la prudencia operativa para consolidar su posición como empresa líder en minería de Bitcoin con presencia global en cuatro regiones clave. Se cumplieron compromisos clave, como la adquisición y mejora de la eficiencia de la tasa de hash de 50 EH/s en máquinas en rack, la adopción de un enfoque estratégico de tesorería, la desinversión de operaciones heredadas, la adquisición de 50 MW de infraestructura energética y la finalización de la transición a una cotización directa en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Estos hitos sentaron las bases para la transición de Cango desde la potencia de hash alojada hacia una red global de computación de inferencia distribuida.

En respuesta a las condiciones del mercado, Cango realizó un ajuste de tesorería para fortalecer el balance general y reducir el apalancamiento financiero, creando una mayor capacidad para financiar la expansión estratégica hacia la infraestructura de computación de IA.

La lógica estratégica detrás del pivote propuesto

Las operaciones mineras globales, la experiencia operativa y la infraestructura de Cango ofrecen una vía práctica para alcanzar los objetivos de computación de IA. La era de la IA, en rápido crecimiento, sigue enfrentándose a una "brecha de potencia": una desconexión entre la creciente demanda de computación y la capacidad de la red existente. Al aprovechar una infraestructura conectada a la red y con acceso global, Cango está posicionada para ofrecer capacidad de computación flexible y de alto rendimiento para satisfacer la demanda de inferencia de cola larga mediante un modelo de negocio escalable.

Esta transición sigue una hoja de ruta disciplinada de tres fases:

Corto plazo: Estandarización e implementación eficiente de nodos GPU modulares y en contenedores para una implementación rápida, ofreciendo capacidad de computación bajo demanda.

Medio plazo: Implementación de una plataforma de software propietaria para la orquestación, convirtiendo a Cango en un habilitador de red integrado y de nivel empresarial.

Largo plazo: Escalamiento global hacia una plataforma de infraestructura de IA consolidada, que active la energía infrautilizada para establecer fuentes de ingresos duraderas y recurrentes.

Para acelerar esta transición, Cango ha creado EcoHash Technology LLC, una filial de propiedad absoluta con sede en Dallas, Texas, dedicada a impulsar iniciativas de computación de IA bajo el liderazgo de un nuevo director de tecnología de IA.

La compañía también se posiciona como un "facilitador de ecosistemas" para la industria minera en general, ofreciendo una vía técnica práctica para adaptar la infraestructura energética existente a las operaciones de IA con un compromiso inicial razonable.

Cango reconoce que este cambio es un proceso de varios años, pero cree que su infraestructura y experiencia operativa ofrecen un camino claro para abrir nuevas fuentes de ingresos duraderas, a la vez que complementan sus operaciones mineras principales.

Ver contenido original: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2026-02-09_Cango-Inc-Releases-2025-Letter-to-Shareholders.pdf

Contacto relaciones con inversores

Juliet YE, responsable de comunicaciones

Cango Inc.

Email: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/5778664/CANG_LOGO_Logo.jpg