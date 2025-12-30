Cango Inc. obtiene una inversión de 10,5 millones de dólares de EWCL para acelerar su crecimiento

DALLAS, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o "la compañía"), empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía e inteligencia artificial, anunció que Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") aumentó su inversión en la compañía con un compromiso de 10,5 millones de dólares estadounidenses. EWCL suscribirá acciones ordinarias Clase B adicionales en efectivo a 1,50 dólares estadounidenses por acción. Esta transacción subraya una visión sólida y alineada para el futuro de Cango y proporciona un capital sustancial para acelerar sus principales iniciativas de crecimiento.

Según los términos de este acuerdo:

De conformidad con un acuerdo de Inversión de fecha 29 de diciembre de 2025 entre la compañía y EWCL, la compañía emitirá y entregará a EWCL 7 millones de acciones ordinarias Clase B, cada una con 20 votos.

Tras el cierre de la Inversión Propuesta, se espera que la participación de EWCL en la compañía aumente de aproximadamente el 2,81 % a aproximadamente el 4,69 % del total de acciones en circulación.

En consecuencia, se espera que el poder de voto de EWCL aumente de aproximadamente el 36,68 % a aproximadamente el 49,61 % del total de acciones en circulación de la compañía.

Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "El aumento de la inversión de EWCL es un sólido voto de confianza en nuestra hoja de ruta estratégica. La mayor alineación con un accionista mayoritario que comprende a fondo nuestra visión nos permite ejecutar con mayor certeza y ambición. En 2026, continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas de minería de Bitcoin, con el foco puesto en mejorar la eficiencia del hashrate, modernizar nuestra flota minera y adquirir selectivamente activos mineros estratégicos. Más allá de nuestro negocio principal de minería, este capital también respalda el desarrollo paralelo de nuestros pilares estratégicos en energía y computación de IA. Estamos explorando e invirtiendo activamente en oportunidades sinérgicas en estas áreas a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo a largo plazo: establecer una plataforma de infraestructura global integrada capaz de impulsar la economía digital del futuro".

El cierre de la Inversión Propuesta está sujeto a ciertas condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación requerida por la Bolsa de Valores de Nueva York. La compañía espera cerrar la transacción en enero de 2026. Se espera que este paso respalde el progreso de la compañía en sus prioridades estratégicas y proporcione capital para implementar iniciativas clave en el próximo año.

