JZXN anuncia conversaciones con una empresa de comercio de IA para cooperar; planea adquirir aproximadamente mil millones de dólares en tokens con un descuento del 30 %, lo que generaría considerables ganancias contables al completarse, con los tokens programados para ser listados en Binance pronto

HANGZHOU, China, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" o la "Compañía") anunció hoy que mantiene conversaciones de cooperación estratégica con una empresa de tecnología Web3 especializada en el desarrollo de una plataforma de negociación de criptomonedas con inteligencia artificial (IA) (la "Contraparte"). Según el acuerdo preliminar, ambas partes planean desarrollar y promover conjuntamente una plataforma de diagnóstico y negociación de criptomonedas basada en IA para impulsar su aplicación orientada al mercado.

Para facilitar esta colaboración, JZXN pretende adquirir tokens emitidos por la Contraparte con un descuento significativo mediante una colocación privada de sus acciones ordinarias, lo que representa un valor total aproximado de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Según las valoraciones y suposiciones actuales del mercado, tras el cierre exitoso de la transacción, la Compañía prevé generar considerables ganancias no realizadas. Además, se espera que los tokens de la Contraparte soliciten su inclusión y negociación en Binance, una plataforma global líder de intercambio de criptomonedas, lo que podría mejorar la capacidad de descubrimiento de mercado y la liquidez del token. Sin embargo, no se puede garantizar el éxito, el plazo ni el rendimiento posterior a la inclusión en dicha plataforma. La Compañía no asume ningún compromiso sobre el precio ni la rentabilidad futura de los tokens.

Esta alianza busca integrar los recursos y la experiencia de ambas partes en tecnología de IA, trading de criptomonedas y el sector Web3, impulsando conjuntamente la producción y comercialización de análisis de tendencias de mercado basados en IA, identificación de riesgos y motores de trading inteligentes. La Compañía cree que, de concretarse e implementarse con éxito, esta cooperación fortalecerá sus reservas tecnológicas y su presencia en campos relacionados, generando potencialmente nuevas oportunidades de negocio y generando valor a medio y largo plazo.

Cabe señalar que el asunto sigue sujeto a negociaciones y acuerdos marco en curso. Existe incertidumbre sustancial sobre si se firmará un acuerdo definitivo legalmente vinculante y si los acuerdos propuestos de colocación privada y adquisición de tokens se desarrollarán según lo previsto. JZXN cumplirá estrictamente con todas las leyes, regulaciones y requisitos de supervisión aplicables. Avanzará en estos asuntos bajo los principios de prudencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, cumpliendo con sus obligaciones de divulgación de información con prontitud. La Compañía emitirá anuncios por separado sobre planes específicos de emisión posterior, la firma de cualquier acuerdo definitivo y otras actualizaciones importantes sobre el progreso.