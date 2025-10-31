- Jiuzi Holdings lanza una tesorería de Bitcoin de 1.000 millones de dólares con SOLV para impulsar la rentabilidad institucional y la innovación en activos ponderados por riesgo (RWA)

HANGZHOU, China, 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ("Jiuzi" o la "Compañía") anunció hoy su alianza con la Fundación SOLV, una plataforma líder de finanzas Bitcoin que gestiona más de 2800 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL). Jiuzi destinará hasta 1.000 millones de dólares de su plan de activos digitales de 1.000 millones de dólares a staking de Bitcoin y productos de rendimiento. Esta iniciativa amplía el marco de Bitcoin de Jiuzi, creando una puerta de enlace DeFi que cumple con la normativa para instituciones globales, y posicionando a la compañía como una puerta de enlace escalable y que cumple con la normativa para las instituciones globales que se adentran en las finanzas descentralizadas.

Jiuzi invertirá hasta 10.000 bitcoins en SolvBTC.BNB, la bóveda insignia de SOLV, que genera rendimientos y es el mayor activo de Bitcoin en la cadena BNB. Todos los activos están protegidos mediante controles de riesgo institucionales, prueba de reservas en tiempo real auditada a través de Chainlink e integrados con los principales protocolos DeFi, como Venus, Lista y Pendle.

Jiuzi eligió SolvBTC.BNB por su escala sin precedentes, su dominio del ecosistema y su alineación con los estándares regulatorios globales. Con un rendimiento sostenido en la cadena de bloques y una sólida arquitectura de seguridad, se posiciona como el vehículo principal para el capital institucional que busca exposición a Bitcoin con rentabilidad, sin riesgo de custodia ni fricciones con intermediarios.

Li Tao, consejero delegado de Jiuzi Holdings, Inc., declaró: "Creemos que esta asociación es un poderoso acelerador para lograr nuestra visión de convertirnos en la plataforma líder para que las instituciones globales accedan a Bitcoin y abrirá un camino claro hacia la creación de un inmenso valor para nuestra empresa y nuestros accionistas".

Ryan Chow, consejero delegado de la Fundación SOLV, añadió: "Nuestra fortaleza reside en la gestión de grandes volúmenes de activos de Bitcoin. Esta alianza nos permite "traducir" esta capacidad a un lenguaje en el que el mundo financiero tradicional pueda confiar. Juntos, estamos construyendo un puente de confianza capaz de soportar con seguridad el futuro flujo arrollador de capital institucional".

La alianza une a una empresa del NASDAQ regulada por la SEC con un gestor de activos líder en la cadena de bloques, creando un modelo conforme a la normativa para la adopción institucional de Bitcoin que conecta las finanzas tradicionales (Trad Fi) y las finanzas descentralizadas (DeFi).

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) es una empresa china centrada en la innovación financiera y la energía sostenible. Gracias a su marco corporativo regulado, Jiuzi se está expandiendo al sector de la financiación de activos digitales para ofrecer plataformas que cumplen con la normativa a los inversores institucionales que buscan exposición a productos basados en blockchain.

Acerca de SOLV Foundation

Solv Protocol es la capa operativa de Bitcoin, que impulsa la economía financiera de Bitcoin, valorada en 1 billón de dólares, mediante préstamos, staking líquido y productos de alto rendimiento. Está transformando Bitcoin de una reserva de valor pasiva en un activo financiero productivo y accesible a nivel mundial.