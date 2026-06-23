Gravity Game Unite (GGU) Luncurkan OBT Kedua PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Pada OBT kedua, Ragnarok Zero: Global menghadirkan sejumlah fitur baru yang membuat gameplay semakin menarik. Beberapa di antaranya, linked game "Get Poring", "RO Factory" sebagai fitur User Generated Content (UGC) pertama dalam IP Ragnarok sehingga pemain dapat membuat sendiri footprint item, serta konten terbaru "MVP Raid". Get Poring merupakan linked game yang terhubung dengan Ragnarok Zero: Global. Pemain dapat mengumpulkan dan membesarkan berbagai jenis Poring unik, lalu mengirimkannya ke Ragnarok Zero: Global untuk digunakan sebagai companion ketika bermain.

Dengan RO Factory, fitur UGC pertama dalam IP Ragnarok, pemain dapat membuat in-game cosmetic item yang dapat diunggah atau diunduh dari komunitas Ragnarok Zero: Global melalui laman global market RO Factory. Selain itu, MVP Raid hadir sebagai in-game raid content baru dan pemain dapat membentuk tim untuk menantang monster MVP. Pemain bisa memperoleh berbagai hadiah dan loot dengan mengalahkan monster, serta mendapatkan hadiah tambahan setelah menyelesaikan quest terkait.

Pada OBT pertama yang berlangsung pada Mei lalu, Ragnarok Zero: Global berhasil menarik minat banyak pemain di berbagai negara. Partisipasi dan masukan komunitas global menjadi wujud dari antusiasme terhadap game ini. Respons positif dari pemain Eropa juga semakin meningkatkan ekspektasi terhadap peluncuran globalnya. Berdasarkan tanggapan pemain dan data permainan yang terkumpul selama OBT pertama, GGU menyiapkan berbagai konten baru yang segera hadir pada OBT kedua.

Ragnarok Zero: Global merupakan PC MMORPG yang mengusung sejumlah elemen ikonik dari Ragnarok Online, mulai dari dunia Midgard, grafis piksel 2D, hingga musik latar khas yang menjadi ciri seri tersebut. Meski masih mempertahankan nuansa klasiknya, game ini menghadirkan pengalaman baru melalui kisah dan konten tambahan yang memperluas dunia Midgard. GGU juga melakukan berbagai penyempurnaan pada sistem perkembangan karakter dan progres permainan, serta meningkatkan kualitas UI dan UX agar pengalaman bermain terasa lebih nyaman. Sejumlah fitur seperti auto-combat, regional travel yang semakin mudah, dan fungsi kamera yang lebih fleksibel turut mendukung perkembangan karakter yang lebih lancar.

Harry Choi, President, Gravity Game Unite, mengatakan, "Dalam OBT kedua yang digelar pada Juli nanti, kami akan menghadirkan linked game, fitur UGC pertama Ragnarok, serta berbagai konten baru. Kami juga akan memantau respons pemain global, serta terus meningkatkan kualitas dan stabilitas layanan. Setelah OBT selesai, kami akan melanjutkan persiapan menuju peluncuran resmi dan menghadirkan semakin banyak konten serta event. Kami berharap para pemain ikut berpartisipasi pada OBT kedua ini."

Menjelang peluncuran resminya, Gravity Game Unite membuka praregistrasi dan menggelar berbagai event untuk Ragnarok Zero: Global. Informasi lebih lanjut tersedia melalui laman praregistrasi resmi:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6

Kanal Resmi

Kabar dan informasi terbaru tentang Ragnarok Zero: Global.

Bergabung dalam OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Praregistrasi: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Tentang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) merupakan anak usaha global milik Gravity Co., Ltd. yang bergerak dalam bidang penerbitan dan layanan game dengan kantor pusat di Malaysia. GGU menghadirkan berbagai judul Ragnarok, serta mengoperasikan layanan game global melalui kegiatan penerbitan, operasional, dan pengembangan komunitas pemain.

Tentang Gravity Co., Ltd.

Didirikan pada April 2000 dan terdaftar di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. merupakan perusahaan game global yang berbasis di Korea. Perusahaan ini dikenal luas melalui MMORPG unggulannya Ragnarok Online dan terus memperluas portofolio online game dan mobile games yang dimainkan oleh jutaan pemain di seluruh dunia.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.