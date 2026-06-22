Gravity Game Unite (GGU) ประกาศ OBT "Ragnarok Zero: Global" ครั้งที่ 2 สำหรับ MMORPG บน PC
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
22 Jun, 2026, 23:53 CST
- OBT ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
- OBT ครั้งที่ 2 จะมีเกมที่เชื่อมต่อกันอย่าง "Get Poring" ฟีเจอร์ UGC ครั้งแรกของ Ragnarok IP อย่าง "RO Factory" และเนื้อหาใหม่ "MVP Raid"
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 22 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) ซึ่งเป็นสาขามาเลเซียของ Gravity บริษัทเกมระดับโลก ได้ประกาศกำหนดการการทดสอบเบต้าแบบเปิดครั้งที่ 2 (OBT) ของ "Ragnarok Zero: Global" เกม MMORPG บนพีซี
OBT ครั้งที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม ถึง 7:59 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลามาเลเซีย ผู้ใช้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย สามารถเข้าร่วมได้โดยลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและดาวน์โหลดเวอร์ชันพีซี
ใน OBT ครั้งที่ 2 Ragnarok Zero: Global จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่มากมายที่ออกแบบมายกระดับประสบการณ์การเล่นเกม รวมถึงเกมที่เชื่อมต่อกันอย่าง "Get Poring" "RO Factory" ซึ่งเป็นฟีเจอร์เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC) ครั้งแรกใน Ragnarok IP ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไอเทมเอฟเฟกต์รอยเท้าเอง และเนื้อหาใหม่ในเกม "MVP Raid" Get Poring เป็นเกมที่เชื่อมต่อกับ Ragnarok Zero: Global ที่ผู้เล่นสามารถสะสมและเลี้ยง Poring ที่ไม่เหมือนใคร และส่งไป Ragnarok Zero: Global เพื่อใช้เป็นสหายร่วมทางได้
RO Factory ฟีเจอร์ UGC แรกในซีรีส์ Ragnarok เป็นฟีเจอร์ปรับแต่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไอเทมตกแต่งของตนเองในเกมได้ ไอเทมที่สร้างเองผ่านโรงงานนี้อัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้จากชุมชน Ragnarok Zero: Global ผ่านหน้าตลาด RO Factory ทั่วโลก ส่วน MVP Raid เป็นเนื้อหาการบุกโจมตีใหม่ในเกมที่ปาร์ตี้ต่าง ๆ สามารถท้าทายมอนสเตอร์ MVP ได้ โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลและไอเทมหากเอาชนะมอนสเตอร์ได้ ในขณะที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเมื่อทำเควสต์ที่เกี่ยวข้องสำเร็จ
จาก OBT ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Ragnarok Zero: Global พิสูจน์แล้วว่าเกมได้รับความสนใจท่วมท้นผ่านการมีส่วนร่วมและข้อติชมจากผู้ใช้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ในยุโรป ซึ่งยิ่งเพิ่มความคาดหวังสำหรับเกมเวอร์ชันทั่วโลก จากข้อติชมของผู้ใช้และข้อมูลการเล่นเกมที่รวบรวมได้ระหว่าง OBT ครั้งแรก GGU วางแผนที่จะเพิ่มเนื้อหาใหม่ใน OBT ครั้งที่สองที่จะมาถึงนี้
Ragnarok Zero: Global เป็นเกม MMORPG สำหรับ PC ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบหลักของ Ragnarok Online ภาคแรก รวมถึงมุมมองโลก กราฟิกพิกเซล 2 มิติ และเพลงประกอบ ถึงแม้จะคงรูปแบบการเล่นแบบคลาสสิกของภาคแรกไว้ แต่เกมนี้ก็มอบประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ผ่านเรื่องราวและเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ขยายเพิ่มเติมในโลกแห่ง Midgard นอกจากนี้ยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเล่นเกมโดยรวมให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงการเติบโตของตัวละครและการดำเนินเกม รวมถึง UI และ UX ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การต่อสู้แบบอัตโนมัติ ความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูมิภาคที่มากขึ้น และฟังก์ชันกล้องที่ขยายเพิ่มเติม ช่วยให้การเติบโตของตัวละครราบรื่นขึ้นและมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
Harry Choi ประธาน Gravity Game Unite กล่าวว่า "ใน OBT ครั้งที่ 2 ที่มีกำหนดในเดือนกรกฎาคม เราวางแผนเปิดตัวเกมที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นฟีเจอร์ UGC แรกใน Ragnarok IP และเนื้อหาใหม่ที่ออกแบบมาให้เกมสนุกสนานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาความคิดเห็นจากผู้ใช้ทั่วโลก เราจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาและความเสถียรของเกมต่อไปตามข้อติชมจาก OBT ทั้งสองครั้ง หลังสิ้นสุด OBT ครั้งที่ 2 เราวางแผนเดินหน้าเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการและทยอยเปิดเผยเนื้อหาและอีเวนต์เพิ่มเติม เราหวังว่าทุกท่านจะให้ความสนใจและเข้าร่วม OBT ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะมาถึงนี้"
ในขณะเดียวกัน Gravity Game Unite กำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและจัดอีเวนต์ต่าง ๆ สำหรับ Ragnarok Zero: Global ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ:
https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6
ไม่พลาดการสื่อสาร
ผู้เล่นสามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของ Ragnarok Zero: Global เพื่อรับข่าวสารและการอัปเดตล่าสุดได้
เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6
Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal
เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD.
Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) เป็นบริษัทในเครือด้านการเผยแพร่และให้บริการเกมระดับโลกของ Gravity Co., Ltd. มีสำนักงานใหญ่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นการส่งมอบเกมในซีรีส์ Ragnarok และให้บริการเกมแก่ผู้เล่นทั่วโลกผ่านการเผยแพร่ การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้เล่น
เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd.
Gravity Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market (GRVY) เป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักกันดีจากเกม MMORPG เรือธงอย่าง Ragnarok Online โดย Gravity ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลก
SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.
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