Gravity Game Unite (GGU) ประกาศ OBT "Ragnarok Zero: Global" ครั้งที่ 2 สำหรับ MMORPG บน PC

News provided by

Gravity Game Unite SDN. BHD.

22 Jun, 2026, 23:53 CST

  • OBT ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
  • OBT ครั้งที่ 2 จะมีเกมที่เชื่อมต่อกันอย่าง "Get Poring" ฟีเจอร์ UGC ครั้งแรกของ Ragnarok IP อย่าง "RO Factory" และเนื้อหาใหม่ "MVP Raid"

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 22 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) ซึ่งเป็นสาขามาเลเซียของ Gravity บริษัทเกมระดับโลก ได้ประกาศกำหนดการการทดสอบเบต้าแบบเปิดครั้งที่ 2 (OBT) ของ "Ragnarok Zero: Global" เกม MMORPG บนพีซี

OBT ครั้งที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม ถึง 7:59 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลามาเลเซีย ผู้ใช้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย สามารถเข้าร่วมได้โดยลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและดาวน์โหลดเวอร์ชันพีซี

Continue Reading
PC MMORPG Ragnarok Zero: Global
PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

ใน OBT ครั้งที่ 2 Ragnarok Zero: Global จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่มากมายที่ออกแบบมายกระดับประสบการณ์การเล่นเกม รวมถึงเกมที่เชื่อมต่อกันอย่าง "Get Poring" "RO Factory" ซึ่งเป็นฟีเจอร์เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC) ครั้งแรกใน Ragnarok IP ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไอเทมเอฟเฟกต์รอยเท้าเอง และเนื้อหาใหม่ในเกม "MVP Raid" Get Poring เป็นเกมที่เชื่อมต่อกับ Ragnarok Zero: Global ที่ผู้เล่นสามารถสะสมและเลี้ยง Poring ที่ไม่เหมือนใคร และส่งไป Ragnarok Zero: Global เพื่อใช้เป็นสหายร่วมทางได้

RO Factory ฟีเจอร์ UGC แรกในซีรีส์ Ragnarok เป็นฟีเจอร์ปรับแต่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไอเทมตกแต่งของตนเองในเกมได้ ไอเทมที่สร้างเองผ่านโรงงานนี้อัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้จากชุมชน Ragnarok Zero: Global ผ่านหน้าตลาด RO Factory ทั่วโลก ส่วน MVP Raid เป็นเนื้อหาการบุกโจมตีใหม่ในเกมที่ปาร์ตี้ต่าง ๆ สามารถท้าทายมอนสเตอร์ MVP ได้ โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลและไอเทมหากเอาชนะมอนสเตอร์ได้ ในขณะที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเมื่อทำเควสต์ที่เกี่ยวข้องสำเร็จ

จาก OBT ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Ragnarok Zero: Global พิสูจน์แล้วว่าเกมได้รับความสนใจท่วมท้นผ่านการมีส่วนร่วมและข้อติชมจากผู้ใช้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ในยุโรป ซึ่งยิ่งเพิ่มความคาดหวังสำหรับเกมเวอร์ชันทั่วโลก จากข้อติชมของผู้ใช้และข้อมูลการเล่นเกมที่รวบรวมได้ระหว่าง OBT ครั้งแรก GGU วางแผนที่จะเพิ่มเนื้อหาใหม่ใน OBT ครั้งที่สองที่จะมาถึงนี้

Ragnarok Zero: Global เป็นเกม MMORPG สำหรับ PC ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบหลักของ Ragnarok Online ภาคแรก รวมถึงมุมมองโลก กราฟิกพิกเซล 2 มิติ และเพลงประกอบ ถึงแม้จะคงรูปแบบการเล่นแบบคลาสสิกของภาคแรกไว้ แต่เกมนี้ก็มอบประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ผ่านเรื่องราวและเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ขยายเพิ่มเติมในโลกแห่ง Midgard นอกจากนี้ยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเล่นเกมโดยรวมให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงการเติบโตของตัวละครและการดำเนินเกม รวมถึง UI และ UX ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การต่อสู้แบบอัตโนมัติ ความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูมิภาคที่มากขึ้น และฟังก์ชันกล้องที่ขยายเพิ่มเติม ช่วยให้การเติบโตของตัวละครราบรื่นขึ้นและมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

Harry Choi ประธาน Gravity Game Unite กล่าวว่า "ใน OBT ครั้งที่ 2 ที่มีกำหนดในเดือนกรกฎาคม เราวางแผนเปิดตัวเกมที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นฟีเจอร์ UGC แรกใน Ragnarok IP และเนื้อหาใหม่ที่ออกแบบมาให้เกมสนุกสนานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาความคิดเห็นจากผู้ใช้ทั่วโลก เราจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาและความเสถียรของเกมต่อไปตามข้อติชมจาก OBT ทั้งสองครั้ง หลังสิ้นสุด OBT ครั้งที่ 2 เราวางแผนเดินหน้าเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการและทยอยเปิดเผยเนื้อหาและอีเวนต์เพิ่มเติม เราหวังว่าทุกท่านจะให้ความสนใจและเข้าร่วม OBT ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะมาถึงนี้"

ในขณะเดียวกัน Gravity Game Unite กำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและจัดอีเวนต์ต่าง ๆ สำหรับ Ragnarok Zero: Global ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6 

ไม่พลาดการสื่อสาร

ผู้เล่นสามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของ Ragnarok Zero: Global เพื่อรับข่าวสารและการอัปเดตล่าสุดได้

เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6
Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD. 

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) เป็นบริษัทในเครือด้านการเผยแพร่และให้บริการเกมระดับโลกของ Gravity Co., Ltd. มีสำนักงานใหญ่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นการส่งมอบเกมในซีรีส์ Ragnarok และให้บริการเกมแก่ผู้เล่นทั่วโลกผ่านการเผยแพร่ การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้เล่น

เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd. 

Gravity Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market (GRVY) เป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักกันดีจากเกม MMORPG เรือธงอย่าง Ragnarok Online โดย Gravity ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลก

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.

Also from this source

Gravity Game Unite (GGU) Umum OBT Kedua untuk MMORPG PC "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU) Umum OBT Kedua untuk MMORPG PC "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU), cawangan Malaysia bagi syarikat permainan global Gravity, telah mengumumkan jadual Ujian Beta Terbuka (OBT) Kedua bagi...
Gravity Game Unite (GGU) Announces 2nd OBT for PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU) Announces 2nd OBT for PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU), the Malaysia branch of global game company Gravity, has announced the schedule for the 2nd Open Beta Test (OBT) of its PC...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics