Gravity Game Unite (GGU) Umum OBT Kedua untuk MMORPG PC "Ragnarok Zero: Global"

OBT Kedua dijadualkan berlangsung dari 7 Julai hingga 15 Julai mengikut Waktu Malaysia

OBT Kedua akan menampilkan permainan dipautkan "Get Poring", ciri UGC pertama IP Ragnarok "RO Factory", serta kandungan baharu "MVP Raid"

KUALA LUMPUR, Malaysia, 23 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), cawangan Malaysia bagi syarikat permainan global Gravity, telah mengumumkan jadual Ujian Beta Terbuka (OBT) Kedua bagi MMORPG PC "Ragnarok Zero: Global."

OBT Kedua akan berlangsung dari jam 9:00 pagi pada 7 Julai hingga 7:59 pagi pada 15 Julai, mengikut Waktu Malaysia. Pengguna dari Asia Tenggara, Eropah dan Oceania berpeluang mengambil bahagian dengan mendaftar di laman web rasmi dan memuat turun klien PC.

PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

Sepanjang OBT Kedua, Ragnarok Zero: Global akan memperkenalkan beberapa ciri baharu yang direka untuk meningkatkan pengalaman tatamain, termasuk permainan dipautkan "Get Poring," "RO Factory," iaitu ciri Kandungan Janaan Pengguna (UGC) pertama dalam IP Ragnarok yang membolehkan pengguna mencipta item jejak tersuai, serta kandungan dalam-permainan baharu "MVP Raid." Get Poring ialah permainan dipautkan yang disambungkan dengan Ragnarok Zero: Global, yang melaluinya pemain boleh mengumpul dan membesarkan Poring unik serta menghantarnya ke Ragnarok Zero: Global untuk digunakan sebagai teman.

RO Factory, ciri UGC pertama dalam IP Ragnarok, merupakan ciri penyesuaian yang membolehkan pengguna mencipta item kosmetik dalam-permainan mereka sendiri. Item tersuai yang dihasilkan melalui factory tersebut boleh dimuat naik atau dimuat turun daripada komuniti Ragnarok Zero: Global melalui halaman pasaran global RO Factory. MVP Raid pula ialah kandungan serbuan dalam-permainan baharu yang membolehkan kumpulan pemain mencabar raksasa MVP. Pemain boleh memperoleh pelbagai ganjaran dan rampasan dengan menewaskan raksasa, manakala ganjaran tambahan akan diberikan selepas menyelesaikan misi berkaitan.

Melalui OBT Pertama yang diadakan pada Mei, Ragnarok Zero: Global mengesahkan minat yang tinggi terhadap permainan tersebut menerusi penyertaan dan maklum balas daripada ramai pengguna global. Khususnya, permainan itu mendapat sambutan positif daripada pengguna di Eropah, sekali gus meningkatkan lagi jangkaan terhadap perkhidmatan global. Berdasarkan maklum balas pengguna dan data tatamain yang dikumpulkan semasa OBT Pertama, GGU merancang untuk memperkenalkan kandungan baharu semasa OBT Kedua akan datang.

Ragnarok Zero: Global ialah MMORPG PC yang berasaskan elemen utama daripada Ragnarok Online asal, termasuk pandangan dunianya, grafik piksel 2D dan BGM. Sambil mengekalkan tatamain klasik daripada judul asal, permainan itu menawarkan pengalaman tatamain baharu menerusi jalan cerita dan kandungan baharu yang diperluas dalam dunia Midgard. Ia juga menambah baik keseluruhan persekitaran tatamain melalui pelarasan terhadap pertumbuhan watak dan kemajuan permainan, serta peningkatan antara muka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Ciri-ciri seperti pertempuran automatik, kemudahan perjalanan serantau yang dipertingkat dan fungsi kamera yang diperluas menyokong pertumbuhan watak yang lebih lancar serta pengalaman tatamain yang lebih selesa.

Harry Choi, Presiden Gravity Game Unite, menyatakan, "Dalam OBT Kedua yang dijadualkan berlangsung pada Julai, kami merancang untuk memperkenalkan permainan dipautkan, ciri UGC pertama dalam IP Ragnarok dan kandungan baharu yang direka untuk menjadikan permainan lebih menyeronokkan, sambil turut menilai maklum balas daripada pengguna global. Berdasarkan maklum balas daripada kedua-dua OBT, kami akan terus meningkatkan kualiti kandungan dan kestabilan perkhidmatan. Selepas OBT Kedua, kami merancang untuk meneruskan persiapan bagi pelancaran rasmi dan mendedahkan secara berperingkat kandungan serta acara tambahan. Kami mengalu-alukan minat dan penyertaan anda dalam OBT Kedua yang akan datang."

Sementara itu, Gravity Game Unite kini sedang menjalankan prapendaftaran dan acara untuk Ragnarok Zero: Global menjelang pelancaran rasminya. Butiran lanjut boleh didapati di halaman prapendaftaran rasmi:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6

Kekal Berhubung

Pemain boleh mengikuti saluran rasmi Ragnarok Zero: Global untuk mendapatkan berita mutakhir dan perkembangan terkini.

Sertai OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Pradaftar: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Latar Belakang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) ialah subsidiari penerbitan dan perkhidmatan global Gravity Co., Ltd. yang beribu pejabat di Malaysia. Syarikat memberi tumpuan kepada penyampaian judul-judul Ragnarok serta pengendalian perkhidmatan permainan global untuk pemain di seluruh dunia melalui aktiviti penerbitan, operasi dan penglibatan komuniti.

Latar Belakang Gravity Co., Ltd.

Ditubuhkan pada April 2000 dan disenaraikan di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. ialah syarikat permainan global yang beribu pejabat di Korea. Paling dikenali menerusi MMORPG utamanya, Ragnarok Online, Gravity terus memperluas portfolionya dengan permainan dalam talian dan permainan mudah alih yang dinikmati oleh jutaan pemain di seluruh dunia.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.