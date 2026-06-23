Gravity Game Unite (GGU), PC MMORPG oyunu "Ragnarok Zero: Global" için 2. Açık Beta Testini (OBT) duyurdu.

2. OBT'nin Malezya saatine göre 7 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor

2. OBT'de, bağlantılı oyun "Get Poring", Ragnarok IP'sinin ilk kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) özelliği "RO Factory" ve yeni içerik "MVP Raid" yer alacak

KUALA LUMPUR, Malezya, 23 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Küresel oyun şirketi Gravity'nin Malezya şubesi Gravity Game Unite (GGU), PC MMORPG oyunu "Ragnarok Zero: Global"in 2. Açık Beta Testi'nin (OBT) takvimini açıkladı.

2. OBT, Malezya saatine göre 7 Temmuz saat 09:00'dan 15 Temmuz saat 07:59'a kadar sürecektir. Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki kullanıcılar, resmi web sitesinden kayıt olarak ve PC istemcisini indirerek etkinliğe katılabilecekler.

PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

2. OBT sırasında, Ragnarok Zero: Global, oyun deneyimini zenginleştirmek üzere tasarlanmış birçok yeni özelliği tanıtacak. Bunlar arasında bağlantılı oyun "Get Poring", "RO Factory" ve kullanıcıların özel ayak izi öğeleri oluşturmasına olanak tanıyan Ragnarok IP'sindeki ilk Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (UGC) özelliği ile yeni oyun içi içerik "MVP Raid" yer alıyor. Get Poring, Ragnarok Zero: Global, ile bağlantılı bir oyundur: oyuncuların bu oyunda benzersiz Poring'leri toplayıp yetiştirebilir ve bunları Ragnarok Zero: Global'e göndererek yoldaş olarak kullanabilirler.

Ragnarok IP'sindeki ilk kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) özelliği olan RO Factory, kullanıcıların kendi oyun içi kozmetik öğelerini yaratmalarına olanak tanıyan bir kişiselleştirme özelliğidir. Fabrika aracılığıyla oluşturulan özel öğeler, RO Factory'nin global pazar sayfası üzerinden Ragnarok Zero: Global topluluğuna yüklenebilir veya buradan indirilebilir. MVP Raid, grupların MVP canavarlarına meydan okuyabileceği yeni bir oyun içi raid içeriğidir. Oyuncular, canavarları yenerek çeşitli ödüller ve ganimetler elde edebilir; ilgili görevleri tamamladıklarında ise ek ödüller kazanacaklardır.

Mayıs ayında düzenlenen 1. OBT kapsamında, Ragnarok Zero: Global, dünya çapındaki birçok kullanıcının katılımı ve geri bildirimleri sayesinde oyuna yönelik yoğun bir ilgi olduğunu teyit etti. Özellikle oyun, Avrupa'daki kullanıcılardan olumlu tepkiler aldı ve bu da oyunun küresel hizmetine yönelik beklentileri daha da artırdı. GGU, 1. Açık Beta Testi (OBT) sırasında toplanan kullanıcı geri bildirimleri ve oyun verilerine dayanarak, yakında başlayacak olan 2. Açık Beta Testi (OBT) sırasında yeni içerikler sunmayı planlıyor.

Ragnarok Zero: Global, orijinal Ragnarok Online'ın dünya görüşü, 2D piksel grafikleri ve arka plan müziği gibi temel unsurlarını esas alan bir PC MMORPG'sidir. Oyun, orijinal oyunun klasik oynanışını korurken, Midgard dünyasında genişletilen yeni hikâyeler ve içerikler sayesinde yepyeni bir oynanış deneyimi sunuyor. Ayrıca, karakter gelişimi ve oyundaki ilerlemeye yönelik ayarlamaların yanı sıra geliştirilmiş kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) sayesinde genel oyun ortamını da iyileştirir. Otomatik savaş, bölgeler arası seyahat kolaylığının artırılması ve genişletilmiş kamera işlevleri gibi özellikler, karakter gelişiminin daha sorunsuz olmasını ve daha rahat bir oyun deneyimi yaşanmasını sağlıyor.

Gravity Game Unite Başkanı Harry Choi, "Temmuz ayında yapılması planlanan 2. OBT'de, bağlantılı bir oyunu, Ragnarok IP'sindeki ilk UGC özelliğini ve oyunu daha da eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış yeni içerikleri sunmayı planlıyoruz; aynı zamanda dünya çapındaki kullanıcıların geri bildirimlerini de değerlendireceğiz." dedi. İki OBT'den gelen geri bildirimlere dayanarak, içeriğin kalitesini ve hizmetin istikrarını geliştirmeye devam edeceğiz. 2. OBT'nin ardından, resmi lansman hazırlıklarına devam etmeyi ve ek içerikleri ve etkinlikleri kademeli olarak duyurmayı planlıyoruz. Yakında düzenlenecek 2. OBT etkinliğine göstereceğiniz ilgi ve katılımınızı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bu arada, Gravity Game Unite Ragnarok Zero: Global'in resmi lansmanı öncesinde şu anda ön kayıt ve etkinlikler düzenliyor. Daha fazla ayrıntıya resmi ön kayıt sayfasından ulaşabilirsiniz:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6

Bağlantıda Kalın

Oyuncular, resmi Ragnarok Zero: Global kanallarını son haberler ve güncellemeler için takip edebilir.

OBT'ye katılın: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Ön Kayıt: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Gravity Game Unite SDN. Hakkında. BHD. Hakkında

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU), merkezi Malezya'da bulunan Gravity Co. Ltd. şirketinin küresel bir yayıncılık ve hizmetler alanında faaliyet gösteren bir iştirakidir. Şirket, Ragnarok oyunlarını sunmaya ve yayıncılık, operasyonlar ve topluluk katılımı yoluyla dünya çapındaki oyuncular için küresel oyun hizmetlerini işletmeye odaklanmaktadır.

Gravity Co., Ltd. hakkında

Nisan 2000'de kurulan ve Nasdaq Global Market'te (GRVY) işlem gören Gravity Co., Ltd. , merkezi Kore'de bulunan küresel bir oyun şirketidir. En çok amiral gemisi MMORPG Ragnarok Online ile tanınan Gravity, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beğenilen çevrimiçi ve mobil oyunlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2926713/GGU_Logo.jpg