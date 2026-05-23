La bêta ouverte de Ragnarok Zero: Global de Gravity Game Unite est désormais en ligne et les joueurs du monde entier répondent présent !

KUALA LUMPUR, Malaisie, 23 mai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de la société de jeux mondiale Gravity, a officiellement lancé la bêta ouverte de son MMORPG PC, Ragnarok Zero: Global, révélant les principales caractéristiques du jeu et les avantages de l'événement pour que les joueurs profitent pleinement du jeu.

Ragnarok Zero: Global OBT In-Game Screenshot

Ragnarok Zero: Global préserve le charme classique de Ragnarok Online en recréant sa vision du monde, ses graphismes en pixel art 2D, ses BGM et son contenu principal, tout en introduisant de nouvelles histoires qui approfondissent l'univers de Midgard.

Une interprétation moderne du charme classique de RO avec une pointe de fraîcheur

Ragnarok Zero: Global offre une première impression soignée en modernisant les éléments visuels emblématiques de la PI Ragnarok, notamment ses icônes, son lanceur et ses skins dédiés.

Le jeu offre également une interface intuitive qui permet aux joueurs de comprendre facilement les fonctions clés sans apprentissage supplémentaire, la prise en charge de sept langues et des fonctions pratiques telles que la chasse automatique.

Au cours de cette bêta ouverte, les joueurs peuvent choisir parmi différentes classes de travail basées sur les six lignes de classe originales de Ragnarok Online : épéiste, mage, marchand, acolyte, voleur et archer, jusqu'au niveau 50.

Le jeu a été conçu pour offrir un plaisir différent de l'original en ajustant la progression des personnages et le déroulement général du jeu. Les joueurs peuvent chasser les monstres plus facilement grâce à la fonction de chasse automatique, tandis que les itinéraires de voyage simplifiés permettent de réduire la fatigue lors des déplacements entre les régions. En outre, la vue élargie de la caméra améliore l'immersion en offrant un champ de vision plus large et plus ouvert.

Les avantages spécifiques à la bêta incluent des titres en édition limitée et des articles de costumes exclusifs

Les joueurs peuvent profiter encore plus de la bêta grâce à divers événements commémoratifs préparés par Gravity Game Unite.

Tout d'abord, les joueurs qui s'enregistrent sur la page de la bêta ouverte peuvent recevoir 20 000 points Kafra gratuits une fois par jour. Des récompenses spéciales seront également offertes après le lancement officiel en fonction du niveau atteint pendant la bêta ouverte. En outre, d'autres événements incluent l'événement de signalement des bogues et l'événement d'enquête auprès des joueurs, où les joueurs peuvent partager leurs commentaires directement avec l'équipe de développement. Les aventuriers qui participeront à l'événement recevront également des récompenses supplémentaires en jeu lors du lancement officiel.

Les joueurs qui terminent des événements auprès de PNJ situés dans les grandes villes peuvent obtenir la boîte de récompense Top Adventurer et le titre limité « Pioneer ». L'événement d'invocation de boss GM permet également aux joueurs de découvrir le plaisir des batailles coopératives.

Les joueurs qui prendront des captures d'écran dans leurs lieux préférés du jeu, les téléchargeront sur leurs réseaux sociaux et vérifieront leur participation recevront également des objets dans le jeu. D'autres événements sont prévus, notamment un événement de signalement de bogues, tandis que les utilisateurs qui achètent un abonnement de six mois ou plus pendant la période de la bêta ouverte recevront un costume exclusif en édition limitée.

La participation des utilisateurs du monde entier à la bêta ouverte alimente l'enthousiasme croissant pour la nouvelle carte

Dans le cadre de la bêta, Gravity Game Unite collabore avec des joueurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie afin d'améliorer la qualité globale du jeu. Depuis le début de la bêta, de nombreux joueurs de chaque région ont participé activement au jeu, tandis que les communautés officielles et les canaux de médias sociaux ont connu une activité intense, notamment en participant à des événements et en partageant des captures d'écran.

En se basant sur les commentaires des utilisateurs et les données de jeu recueillies pendant la bêta ouverte, Gravity Game Unite prévoit de continuer à améliorer la stabilité du service, la qualité du contenu et le confort général.

De plus, GGU a dévoilé qu'une nouvelle carte sur le thème de l'Allemagne était l'un des principaux contenus à venir du jeu. La carte devrait être présentée lors du lancement officiel, et après la publication de ses images conceptuelles, elle a attiré l'attention des utilisateurs à travers les communautés officielles et les canaux de réseaux sociaux. Gravity Game Unite partage actuellement l'avancement du développement de la carte étape par étape sur ses médias sociaux officiels et ses canaux communautaires.

Lors du lancement officiel, Ragnarok Zero: Global devrait également introduire un environnement de serveur unifié pour l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Océanie, ce qui en fait le premier titre Ragnarok IP sur PC à offrir une telle structure de service globale. Le contenu généré par l'utilisateur, qui permettra aux joueurs de créer directement des objets, est également en cours de préparation.

La bêta de Ragnarok Zero: Global sera ouverte jusqu'au 28 mai à 7h59 (heure de Malaisie) et s'adressera aux joueurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie. Les joueurs peuvent participer en s'inscrivant sur le site officiel et en téléchargeant le client PC.

La préinscription est également en ouverte jusqu'au lancement officiel, et les utilisateurs préinscrits recevront des récompenses spéciales dans le jeu après le lancement. Plus de détails sont disponibles sur la page de préinscription : https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3

Restez à l'écoute

Les joueurs peuvent suivre le site officiel Ragnarok Zero: Global pour les dernières informations et mises à jour.

Rejoignez la bêta ouverte : https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Préinscription :https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr3

Discord : https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook : https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram : https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube : www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok : https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

À propos de Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) est une filiale mondiale d'édition et de services de Gravity Co. Ltd, dont le siège se situe en Malaisie. La société se concentre sur la distribution des titres Ragnarok et sur l'exploitation de services de jeux globaux pour les joueurs du monde entier via l'édition, les opérations et l'engagement communautaire.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Créée en avril 2000 et cotée au Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société mondiale de jeux dont le siège se trouve en Corée. Connue pour son MMORPG phare Ragnarok Online, Gravity continue d'élargir son portefeuille avec des jeux en ligne et mobiles appréciés par des millions de joueurs dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986132/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2926713/GGU_Logo.jpg