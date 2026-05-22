Ragnarok Zero: Global của Gravity Game Unite chính thức mở OBT, sức nóng lan tỏa cộng đồng game thủ toàn cầu!

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), công ty con tại Malaysia của nhà phát hành game toàn cầu Gravity, đã chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm mở rộng (OBT) cho tựa game PC MMORPG Ragnarok Zero: Global, tiết lộ các tính năng trọng tâm và chuỗi sự kiện hấp dẫn để người chơi tận hưởng game một cách trọn vẹn nhất.

Ragnarok Zero: Global giữ trọn sức hút kinh điển của bản gốc Ragnarok Online thông qua việc tái hiện chân thực thế giới quan, đồ họa pixel 2D, nhạc nền và các nội dung cốt lõi, đồng thời lồng ghép những cốt truyện mới giúp mở rộng thế giới Midgard bao la.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét quyến rũ kinh điển của RO và dấu ấn hiện đại đầy mới mẻ

Ragnarok Zero: Global mang đến ấn tượng đầu tiên cực kỳ mãn nhãn nhờ việc "thay áo mới" cho các yếu tố hình ảnh mang tính biểu tượng của thương hiệu Ragnarok, bao gồm hệ thống biểu tượng, trình khởi chạy và các giao diện chuyên biệt.

Trò chơi cũng sở hữu giao diện người dùng trực quan, cho phép game thủ dễ dàng làm quen với các tính năng chính mà không cần tốn thời gian tìm hiểu, cùng với việc hỗ trợ 7 ngôn ngữ và tích hợp các tiện ích rảnh tay như tự động săn quái (auto-hunt).

Trong giai đoạn OBT này, người chơi có thể lựa chọn nhiều chức nghiệp đa dạng dựa trên 6 nhánh nhân vật gốc của Ragnarok Online: Kiếm sĩ, Pháp sư, Thương nhân, Tu sĩ, Đạo tặc và Cung thủ, với giới hạn cấp độ lên tới 50.

Tựa game được thiết kế để mang đến một trải nghiệm thú vị hoàn toàn mới so với bản gốc thông qua việc tinh chỉnh hệ thống thăng tiến nhân vật và nhịp độ lối chơi tổng thể. Game thủ có thể săn quái tiện lợi hơn nhờ tính năng tự động, đồng thời các tuyến đường di chuyển được tối giản hóa sẽ giúp giảm bớt sự mệt mỏi khi đi lại giữa các khu vực. Bên cạnh đó, góc nhìn camera được mở rộng mang đến tầm nhìn bao quát và thoáng đãng hơn, giúp nâng tầm trải nghiệm nhập vai của người chơi.

Đặc quyền OBT hấp dẫn bao gồm danh hiệu giới hạn và vật phẩm thời trang độc quyền

Người chơi sẽ càng thêm hào hứng với giai đoạn OBT nhờ hàng loạt sự kiện kỷ niệm do Gravity Game Unite đặc biệt chuẩn bị.

Đầu tiên, mỗi ngày một lần, người chơi báo danh qua trang OBT sẽ nhận được 20.000 Điểm Kafra miễn phí. Các phần thưởng đặc biệt cũng sẽ được trao tặng sau khi game chính thức ra mắt, dựa trên cấp độ mà người chơi đạt được trong thời gian OBT. Ngoài ra, còn có các sự kiện Báo lỗi và Khảo sát người chơi, nơi game thủ có thể trực tiếp đóng góp ý kiến cho đội ngũ phát triển. Những nhà thám hiểm tham gia sự kiện cũng sẽ nhận được thêm các phần thưởng trong trò chơi giá trị khi trò chơi ra mắt chính thức.

Người chơi hoàn thành các sự kiện thông qua NPC tại các thành phố lớn sẽ nhận được Hộp phần thưởng Nhà thám hiểm hàng đầu và danh hiệu giới hạn "Tiên phong". Sự kiện GM Triệu hồi Boss cũng mang đến cho người chơi cơ hội trải nghiệm niềm vui từ những trận chiến tổ đội kịch tính.

Các game thủ chụp ảnh màn hình tại những địa điểm yêu thích trong game, đăng tải lên mạng xã hội cá nhân và xác nhận tham gia cũng sẽ nhận được những vật phẩm trong trò chơi giá trị. Các sự kiện khác bao gồm Sự kiện Báo lỗi. Ngoài ra, những người chơi mua gói đăng ký từ 6 tháng trở lên trong thời gian OBT sẽ nhận được một vật phẩm thời trang phiên bản giới hạn độc quyền.

Sự tham gia của game thủ toàn cầu trong giai đoạn OBT tiếp lửa hào hứng cho bản đồ mới

Thông qua đợt OBT này, Gravity Game Unite đang đồng hành cùng cộng đồng người chơi từ Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng thể của trò chơi. Kể từ khi bắt đầu OBT, đông đảo game thủ toàn cầu từ các khu vực đã tích cực tham gia trải nghiệm game. Đồng thời, các cộng đồng chính thức và kênh mạng xã hội cũng ghi nhận không khí hoạt động sôi nổi, với vô số lượt tham gia sự kiện và chia sẻ ảnh chụp màn hình.

Dựa trên phản hồi của người dùng và dữ liệu lối chơi thu thập được trong giai đoạn OBT, Gravity Game Unite dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện độ ổn định của dịch vụ, chất lượng nội dung và mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất cho game thủ.

Thêm vào đó, GGU đã hé lộ một bản đồ mới mang phong cách Đức, hứa hẹn là một trong những nội dung trọng tâm sắp ra mắt của trò chơi. Bản đồ này dự kiến sẽ trình làng vào thời điểm game ra mắt chính thức. Kể từ khi những hình ảnh ý tưởng được công bố, bản đồ đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng người chơi trên các kênh mạng xã hội và diễn đàn chính thức. Gravity Game Unite hiện đang cập nhật từng bước tiến độ phát triển của bản đồ này thông qua các kênh cộng đồng và mạng xã hội chính thức.

Khi ra mắt chính thức, Ragnarok Zero: Global cũng dự kiến giới thiệu một hệ thống máy chủ hợp nhất dành cho khu vực Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương, trở thành tựa game PC đầu tiên thuộc thương hiệu Ragnarok sở hữu cấu trúc dịch vụ toàn cầu như vậy. Tính năng sáng tạo nội dung, cho phép game thủ trực tiếp chế tạo vật phẩm, hiện cũng đang trong quá trình chuẩn bị

Trong khi đó, giai đoạn OBT của Ragnarok Zero: Global sẽ kéo dài đến 7:59 sáng ngày 28 tháng 5 (giờ Malaysia), hướng tới người chơi tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương. Game thủ có thể tham gia bằng cách đăng ký trên trang web chính thức và tải xuống bản cài đặt cho PC.

Chương trình đăng ký trước vẫn diễn ra cho đến ngày ra mắt chính thức. Những người chơi đã đăng ký trước sẽ nhận được các phần thưởng trong trò chơi đặc biệt khi trò chơi chính thức khởi động. Chi tiết xem thêm tại trang đăng ký trước: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3

Giới thiệu về Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) là công ty con toàn cầu phụ trách phát hành và dịch vụ trò chơi của Gravity Co., Ltd., có trụ sở chính tại Malaysia. Công ty tập trung cung cấp các tựa game Ragnarok và vận hành dịch vụ game toàn cầu cho người chơi trên toàn thế giới thông qua phát hành, vận hành và xây dựng cộng đồng.

Giới thiệu về Gravity Co., Ltd.

Được thành lập vào tháng 4 năm 2000 và niêm yết trên Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. là một công ty game toàn cầu có trụ sở chính tại Hàn Quốc. Nổi tiếng nhất với tựa game MMORPG chủ lực Ragnarok Online, Gravity tiếp tục mở rộng danh mục với các trò chơi trực tuyến và di động được hàng triệu người chơi trên toàn thế giới yêu thích.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.